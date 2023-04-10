«Нацдвижение» и его лидер оказались под огнем критики после вчерашней акции протеста под лозунгом «Вместе – в Европу». На ней Леван Хабеишвили выдвинул четыре требования к властям и раскритиковал оппозиционеров, которые не присоединились к организованному его партией мероприятию. По словам Хабеишвили, пора «очистить ряды оппозиции от самозванцев».

Автор скандальных призывов Леван Хабеишвили сегодня в течение дня на публике не появлялся, лишив журналистов возможности уточнить, кого он имел в виду, обращаясь в белой рубашке со сцены перед зданием парламента на проспекте Руставели к немногочисленным участникам митинга с пылким призывом к чистке рядов:

«Раз и навсегда в этой стране должно проясниться, кто настоящая оппозиция, а кто самозваная оппозиция!»

Лидера «Нацдвижения» явно расстроило, что анонсированная почти месяц назад акция протеста 9 апреля оказалась столь невпечатляющей. Вместе с ним на сцену вышли лишь четвертый президент Георгий Маргвелашвили, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе и лидер входящей в коалицию с «Нацдвижением» партии «Закон и справедливость», депутат Тако Чарквиани. Все они говорили о важности единства оппозиции, о том, как «Грузинская мечта» стала российской, проводили параллели с тем, что происходило на этом месте 9 апреля в 1989 году, когда советские солдаты лопатами, танками и отравляющим газом разогнали мирную демонстрацию, организованную тогдашними лидерами освободительного движения во главе со Звиадом Гамсахурдия (в ответ на решения абхазского схода в Лыхны о выходе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР).

О том, что Абхазия и Южная Осетия – неотъемлемая часть Грузии, скандировали и на вчерашней акции.

Оппозиционер Тако Чарквиани негодовала по поводу того, что в Грузии десятилетиями не решаются важные для страны вопросы, и это заставляет оппозицию выходить на главный проспект грузинской столицы из года в год:

«Если в Грузии не изменится правовая система, нам придется так и слоняться на проспекте Руставели. Мы постарели уже здесь!» – возмущалась Тако Чарквиани.

Немедленная отставка судей, попавших под санкции США, реформа судебной системы и Центризбиркома, а также принятие закона о деолигархизации вошли в список четырех требований, которые под конец митинга 9 апреля выдвинул властям лидер «Нацдвижение» Леван Хабеишвили.

«Первым в списке значится освобождение активиста Лазаре Григориадиса, участника мартовских выступлений против принятия закона «об иноагентах». Без освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили и медиаменеджера Ники Гварамия в ЕНД невозможно исполнение пункта «о деполяризации» – первого из 12 заданий Брюсселя для получения Тбилиси статуса кандидата на вхождение в ЕС».

Но эти требования ЕНД не привлекли такого внимания политического спектра, как слова Левана Хабеишвили о самозванцах в оппозиции.

– Не надо искать козла отпущения и перекладывать свои проблемы с больной головы на здоровую, – ответил Хабеишвили генсек «Лело» Ираклий Купрадзе:

«Господину Хабеишвили лучше просто объяснить своим сторонникам, была ли успешной вообще эта акция, какой цели она служила, а не искать самозванцев в оппозиции, которых мы и так знаем».

Под самозванцами Купрадзе имел в виду ту часть парламентской оппозиции, которая поддерживает законопроекты «Грузинской мечты».

– К сожалению, такие заявления не способствуют консолидации, – заявила бывший лидер фракции «Нацдвижения», теперь беспартийный депутат Хатия Деканоидзе:

«Если кто-то не идет на акцию конкретной партии, это не значит, что нужно делать такие оценки. Я не была на акции. Но я ожидала гораздо большей мобилизации, чем то, что увидела в СМИ, тем более после трехнедельной подготовки».

На закономерности краха «Нацдвижения» и его новоизбранного лидера заострил внимание вице-спикер от «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе:

«Эта акция не состоялась, потому что она была без содержания, у нее не была лидеров, которым доверяет общество. Это была попытка переписать историю, чего не приемлет общество. «Нацдвижение» получило подобающий ответ – его же сторонники не пришли на акцию. Это полный провал и очередное фиаско Левана Хабеишвили».

Ничего другого и не следовало ожидать от этой акции, считает бывший советский диссидент, политолог Вахтанг Дзабирадзе. И обвинения в самозванцах для него не ново, вспоминая, что для грузинских оппозиционеров за три десятка лет независимости страны стало привычкой обвинять друг друга в псевдооппозиционерстве:

«Акцию не смогли превратить в перманентную, как этого хотелось организаторам. Из этого стало понятно, что кадровые изменения в «Нацдвижении» не принесли свободы Саакашвили и Гварамия, а лишь вернули на политическую арену Вано Мерабишвили (бывший премьер-министр) и Давида Кезерашвили (бывший министр обороны). К тому же из партии стали уходить значимые политики (Роман Гоциридзе, Хатия Деканоидзе), продолжается противостояние Хабеишвили с командой бывшего председателя Ники Мелия. «Нацдвижение» не только не окрепло, оно стало еще слабее. И этот процесс еще не завершился».

Потому Вахтанг Дзабирадзе считает неминуемым углубление раскола в бывшей партии власти, которая, по его мнению, ведет неправильную политику в парламенте. «Нацдвижение» постоянно бойкотирует процессы, которые связаны, в том числе, и с выполнением 12 европейских рекомендаций, и остальная часть парламентской оппозиции могла бы работать в законодательном органе более эффективно, считает политолог. Все это на руку «Грузинской мечте», продолжает Вахтанг Дзабирадзе:

«По моим оценкам, «Грузинская мечта» уже готовится к внеочередным выборам. Видно, что власть не собирается выполнять 12 пунктов должным образом, что приведет к такому же кризису, какой был в марте во время принятия закона «об иноагентах». С помощью внеочередных выборов «Грузинская мечта» сможет сохранить власть, она обязательно победит на них – оппозиция очень слабая и непонятная, и избирательный кодекс не изменен, и это дает правящей силе преимущество. «Грузинская мечта» избавится от этих непопулярных лиц и попытается приобрести новую легитимацию».

Это, предполагает Дзабирадзе, правящей силе даст возможность подготовиться к плановым парламентским выборам в 2024-м и остаться у власти уже в четвертый раз. «Но будут ли внеочередные выборы, – иронизирует под конец политолог Вахтанг Дзабирадзе, – известно лишь одному человеку». И это – Бидзина Иванишвили.

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