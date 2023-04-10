Женщина пыталась применить насилие в отношении армянского премьера, она задержана – СК

Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Какие именно планы были изменены, не уточняется, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон сократить оборот особо важных документов, которые в обычное время ежедневно доступны сотням людей в правительстве.

Министерство обороны США продолжает проверять подлинность опубликованных в интернете документов, «которые и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения», чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров, говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Расследованием предполагаемой утечки, по её словам, занимается Минюст США.

Секретные документы, касающиеся в частности украинского контрнаступления, а также поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте.



Судя по скриншотам постов, как пишет CNN, их разместили на платформе мессенджера Discord. Один из документов - карта боевых действий в украинском Бахмуте — был размещен на анонимном форуме 4chan, писала The New York Times.

В части документов подробно описывается подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. При этом отмечается, что «сроки поставок техники окажут влияние на процесс подготовки и готовность» бригад. Есть там и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.

Анонимные чиновники Пентагона признались прессе, что документы могут быть подлинными.

В Офисе президента Украины утечку назвали «фотошопом» . В Киеве также не исключают, что утечка может быть российской операцией. Некоторые военные блогеры, наоборот, предполагают, что это – часть информационной операции Запада, цель которой – обмануть российское командование, пишет Русская служба Би-би-си. Москва, комментируя утечку, заявила, что у неё «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт в Украине.

Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Какие именно планы были изменены, не уточняется, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон сократить оборот особо важных документов, которые в обычное время ежедневно доступны сотням людей в правительстве.

Министерство обороны США продолжает проверять подлинность опубликованных в интернете документов, "которые и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения", чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров, говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Расследованием предполагаемой утечки, по её словам, занимается Минюст США.

Секретные документы, касающиеся в частности украинского контрнаступления, а также поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте.



Судя по скриншотам постов, как пишет CNN, их разместили на платформе мессенджера Discord. Один из документов - карта боевых действий в украинском Бахмуте — был размещен на анонимном форуме 4chan, писала The New York Times.

В части документов подробно описывается подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. При этом отмечается, что «сроки поставок техники окажут влияние на процесс подготовки и готовность» бригад. Есть там и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.

Анонимные чиновники Пентагона признались прессе, что документы могут быть подлинными.

В Офисе президента Украины утечку назвали «фотошопом» . В Киеве также не исключают, что утечка может быть российской операцией. Некоторые военные блогеры, наоборот, предполагают, что это – часть информационной операции Запада, цель которой – обмануть российское командование, пишет Русская служба Би-би-си. Москва, комментируя утечку, заявила, что у неё «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт в Украине.