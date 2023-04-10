«Их было около десяти человек, они в жесточайшей форме начали избивать его»

Экс-депутат парламента Абхазии Тенгиз Агрба, который на днях жестко раскритиковал президента Аслана Бжания, был избит в центре Сухума. По информации источников, в избиении участвовали сын главы государства, его племянники и сотрудники служба охраны президента. Общественность возмущена и требует, чтобы виновных привлекли к ответственности и все были равны перед законом.

В конце прошлой недели в социальных сетях были выложены видео, на которых в компании двух молодых девушек все увидели президента Аслана Бжания и нынешнего министра иностранных дел Инала Ардзинба. Эти сюжеты активно распространялись и комментировались пользователями. Среди высказываний был очень нелицеприятный комментарий в адрес президента со стороны экс-депутата парламента Тенгиза Агрба. На следующий день все уже обсуждали тот факт, что критика Аслана Бжания в центре города избили родственники президента и его охрана.

Политические партии и общественные организации выражают протест

Этот факт вызвал такое возмущение, что с заявлениями выступили почти все абхазские партии и движения.

Сначала высказались общественные организации «Аиааира», «Ахьяца», «Аидгылара» и «Асаркьял», экспертный фонд «Аамта» и Комитет по защите суверенитета Республики Абхазии. Позже к ним присоединились партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии», общественные организации «Единство», «Союз ветеранов и молодежи», ветеранская организация «Аруаа» и «Абхазское народное движение». Помимо организаций были комментарии известных и авторитетных людей.

Признавая резкость критики Тенгиза Агрба, все они считают совершенно не допустимым тот самосуд, который был учинен над ним, и призывают к расследованию инцидента и наказанию виновных в избиении Тенгиза Агрба.

Никакой официальной реакции на эти обращения ни со стороны президента, ни со стороны правоохранительных органов нет.

Как все это было

События прокомментировали председатель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц и лидер Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия Леван Микаа.

Аслан Барциц рассказал о ситуации и поделился той информацией, которая ему известна:

«Мы все с вами знаем, что в соцсети высказался Тенгиз Агрба. Его высказывания были крайне резкими, откровенно говоря, и по этому поводу был инцидент, связанный с тем, что сын главы государства, его племянники с сотрудниками ГСО приехали разбираться и, кажется, побили его. Насколько я понимаю, этот факт пытаются всячески скрывать, потому что те материалы, которые могли заснять камеры видеонаблюдения, говорят, что они все были максимально уничтожены. Я обо всем этом сужу на основании того, что читаю в соцсетях и что слышу на улице. Следствия по этому поводу, насколько я понимаю, никакого нет, молчание полное. Но я хочу сказать другое: не стоит этот вопрос сужать до конкретного инцидента. Об этом высказались очень многие известные в нашей стране люди, сказано о том, что такие вещи нельзя себе позволять. Глава государства на сегодняшний день обладает широким ресурсом для того, чтобы оскорбившие его личности несли ответственность по закону, по судебному решению, механизмов для этого очень много».

По словам Левана Микаа, на прошлой неделе произошли события, которые могли привести к тому, что эмоциональный фон был повышен у многих. Был акт вандализма в отношении абхазской реликвии – 150-летней липы на священной поляне, под сенью которой проходили сходы и с которой связаны многие важные исторические события. Потом появились «некие вбросы в социальных сетях каких-то персонажей, которые были связаны с президентом, реакцией на эти события и стал пост Тенгиза Агрба».

Леван Микаа рассказал о деталях расправы над Тенгизом Агрба:

«Насколько нам известно, на второй день прямо в центре города родственники президента, его племянники и сын, в сопровождении охраны перерезали дорогу и остановили машину Тенгиза Агрба. Без какого-либо разбирательства и разъяснения ситуации группа, о которой я уже сказал, – это охрана и родственники президента начали пистолетами наносить увечья Тенгизу. Их было около десяти человек, они в жесточайшей форме начали избивать его, в результате чего Тенгиз попал в больницу – с сотрясением мозга и с поломанной рукой».

Когда десять человек избивают одного – это противоречит кавказскому кодексу чести

Общественность, говорит Леван Микаа, возмущена тем, что президент, который должен быть гарантом Конституции, оказался в центре подобного скандала:

«Сегодня уже третий день, и хотя это произошло в центре города и это связано с публичными людьми, с родственниками президента, сам факт есть, но никакой официальной реакции нет. Естественно, мы все в недоумении от этих событий. Я не понимаю вообще гаранта Конституции, который может действовать не в правовом поле, для меня это нонсенс. Меня могут спросить, может, он не был в курсе? Ну, тогда это еще хуже. Такого ранга чиновники обязаны контролировать своих родственников и свое окружение. Они несут такую же ответственность за их действия, как и они сами. Окружение и близкие родственники высоких чинов должны понимать, что они отвечают за судьбу страны и многих людей, поэтому должны быть очень строги в отношении своих близких и контролировать их действия. Если они этого делать не могут, не надо идти во власть!»

У этой истории есть и другой весьма неприглядный аспект: когда десять вооруженных человек избивают одного безоружного, это противоречит кавказскому кодексу чести, говорит Леван Микаа:

«Что касается нашего кодекса чести, я не считаю возможным за попранную честь толпой в десять человек избивать одного. То, что десять вооруженных людей, а вооружило их именно государство, потому что понятно, что охранники вооружены, и право ношения оружия дал им народ, не значит, что они это оружие могут использовать вот таким способом… Если бы это было, условно говоря, выяснение отношений один на один или, в конце концов, двое на одного, но чтобы восемь человек прикладами пистолетов избивали одного человека, – это, я думаю, вообще ни в какие рамки не входит. Это не о силе говорит, и в такой форме защищаться, я думаю, – это большая слабость».

Общественность требует направить ситуацию в правовое русло

Леван Микаа пояснил, что требования подписавших обращение лидеров партий и движений направлены на то, чтобы ввести ситуацию в правовое русло и положить конец расправам с людьми, выражающими свое мнение:

«В нашем обращении мы пытаемся направить это событие в правовое русло. Все, что касается высших должностных лиц, должно быть в правовом русле. Ничего не должно быть вне его, потому что это подает плохой пример другим людям и способствует тому, чтобы и все общество действовало в таком же духе. Зачем нам тогда власть, зачем нам тогда закон, если все будут разбираться вне закона? Поэтому мы и призвали нашу правовую систему к тому, чтобы все участники этого процесса были наказаны, как положено по закону, они совершили преступление.

– То, есть вы обращаетесь в прокуратуру?

– Да, мы обращаемся к власти, в прокуратуру, ко всем структурам, которые должны соблюдать закон. Общественные организации очень болезненно воспринимают такие события, потому что завтра с любым из нас могут также поступить люди, облаченные властью, с оружием, если им не понравится наша точка зрения. Разве мы не должны на это реагировать? Мы должны не просто реагировать, мы должны противостоять этому».

Аслан Барциц считает, что подобные истории возникают периодически потому, что этическая планка опущена, что в прошлом произошли события, на которые не было адекватного ответа:

«Такие вещи иногда возникают в нашем обществе, и мы потом удивляемся, возмущаемся, почему так происходит. Здесь надо понимать, где первопричина таких событий, таких действий. Во время войны, когда люди, которые обязаны были по своему служебному положению встать на защиту родины, этого не сделали. Мы, участники и ветераны войны, говорили и мечтали о том, как мы заживем после войны. Как мы не пустим сюда тех, кто откровенно уехал. И после войны давайте вспомним, как некоторые члены нашего общества отнеслись к нашему главнокомандующему, символу нашей победы, основателю нашего современного абхазского государства – Владиславу Ардзинба. Разгром его кабинета мы приняли все вместе, когда под окнами его дома митинговали и требовали его отставки, мы все это приняли, к огромному сожалению. На мой взгляд, вот тогда и произошло падение морально-этической планки, что ли, нашей нации».

Аслан Барциц считает, что президент должен прервать молчание и высказаться, как-то прокомментировать происходящее. Между тем пока хранит молчание не только Аслан Бжания, но и правоохранительные структуры, не слышно и не видно Совета старейшин, непонятно, кто же должен осуществлять на деле принцип равенства всех перед законом.

Общественность требует предоставить ей записи с камер видеонаблюдения, немедленно приступить к расследованию данного преступления и дать оценку действиям сотрудников ГСО и другим участникам нападения на Тенгиза Агрба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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