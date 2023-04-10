В Южной Осетии появилась новая социалистическая партия. Именно так определил идеологическую направленность своей партии «Ирон» экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов.

Учредительный съезд партии «Ирон», которую создает экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, прошел в День Конституции Южной Осетии, 8 апреля. Это совпадение отмечали все выступавшие: ровно 22 года назад была принят основной закон республики. От организационного комитета выступил известный в Южной Осетии музыкант, автор и исполнитель Игорь Кудзиев, который объяснил суть названия политической силы:

«Все, наверное, уже посмотрели программу, и ведущим словом в этой программе является слово «ирон». Это самоназвание осетин. Почему выбрали ирон? Ирон – это слово вобрало все лучшие качества нашего народа. Это сила, это мощь, это красота и это мудрость нашего народа. Соответственно, уже всем понятно, какие ориентиры будут у нашей организации».

Председателем организационного комитета тоже оказалась личность узнаваемая – экс-депутат от партии «Единая Осетия», которая после громкого выхода из ее рядов присоединилась к оппонирующим ей силам, – Жанна Кочиева. На съезде приняли устав, проголосовали за создание региональных отделений, а вот генеральный совет партии удивил количеством членов: как правило, численность совета не превышает семь человек, у партии «Ирон» их будет 17:

«Нам необходимо сформировать руководящие органы партии. В соответствии с уставом, руководящим органом партии, избираемым съездом, является генеральный совет в количестве 17 человек. Прошу вас ознакомиться с ними: это Кабисов Георгий Сергеевич, Дзиццойты Юрий Альбертович, Кочиев Андрей Алверович, Кочиева Жанна Герсановна, Санакоев Георгий Шарбегович, Габараева Тамара Феликсовна, Габараева Инара Феликсовна, Габараева Ирина Алихановна, Кулухова Мадина Зауровна, Губиева Зарина Сослановна, Бетеев Роберт Романович, Акопов Николай Гивиевич, Гассиев Ацамаз Заурович, Гулиев Валера Муратович, Кудзиев Игорь Григорьевич, Габараев Эдуард Иванович, Кумаритов Павел Кирилович».

Еще одна неожиданность – партия «Ирон» позиционирует себя как социалистическая. На фоне дождя из новых партий, которые декларируют борьбу за справедливость, работу во благо родины, это политическое движение четко очертило свою политическую направленность. «Ирон» намеревается строить социализм. Вот что об этом сказал в своем выступлении депутат первого созыва парламента Южной Осетии, историк Юрий Дзиццойты:

«Можно услышать разные мнения, нужны нам или нет новые партии. Но я хочу сказать, что конкуренция должна быть, и если какая-то партия может что-то сделать лучше, то, пожалуйста, никто ей мешать не будет. Рядом с нами появились другие новые партии, там тоже есть юноши, девушки, старшие и младшие, они тоже понимают, что нужно родине, и тоже хотят что-то сделать. И если у них это получится сделать лучше, то дай бог им здоровья. А те, кто собрался здесь сегодня, у меня есть надежда, что те цели, которые они для себя обозначили, они их достигнут. Я знаю их программу, я принимал в ее формировании непосредственное участие, в формировании других документов, которые, на мой взгляд, тоже неплохо сделаны… Мне приятно, что партию назвали «Ирон», потому что, честно скажу, такое ощущение, что осетинские традиции у нас начинали понемногу забывать… Все, что хорошее есть в осетинских традициях, мы не должны забывать… Дальше, если мы говорим о политической идеологии партии, то видите, в названии обозначено «социалистическая партия». Мне это тоже симпатизирует. И, наконец, мы дошли до этого, и я говорил с теми, кто создавал эту партию. Конечно, мы никогда не обновим социализм, если только в России этого не произойдет, и мы тут их не поддержим. Если в России этого не произойдет, то мы тут сами ничего сделать не сможем. Но тем не менее при социализме было много хороших моментов, и этим не стоит пренебрегать. Все, что там было хорошего, надо перенять. Как с осетинскими традициями: когда-то кража невесты была частью традиций, потом люди перестали это делать. И в социализме есть что-то такое, что надо оставить в прошлом, но было и то, что можно перенять. Например, то, что человек в этой идеологии был социально защищен, и то, что было понимание социального равенства – все это, конечно, было хорошим делом. И партия «Ирон» должна взять лучшее из этих социалистических идей».

Правда, в тексте программы есть уточнение: «Ирон» будет строить демократический социализм, «под которым мы понимаем развитие и фактическую реализацию демократических ценностей, установленных Народной Конституцией РЮО на территории Государства Алания, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства».

Речь вновь избранного председателя партии Георгия Кабисова была недолгой и доступной для людей в зале, которые поддержали его аплодисментами:

«Благодарю делегатов за оказанное доверие, благодарю организационный комитет, инициативную группу, что поддержали мою кандидатуру. Со своей стороны буду делать все, чтобы эффективно решать и достигать поставленные задачи, которые стоят в повестке дня. Создание партии продиктовано стойким желанием изменить многое в нашей республике. Хочу сказать, что название партии – это не просто самоназвание более 90 процентов жителей республики, но это высокая планка, к которой мы должны стремиться, это высокая планка морально-нравственных ценностей, которые имеет наш народ. Извините, я большое количество времени не выступал при таком количестве людей (аплодисменты)».

Поддержать Георгия Кабисова пришли мать и вдова Инала Джабиева – Майя Цискадзе и Оксана Сотиева, члены «Гражданской платформы» – общественной организации, которая возникла после протестов на центральной площади Цхинвала в связи с делом Джабиева. В зале можно было заметить и приглашенных депутатов парламента.

В данный момент, по словам Георгия Кабисова, идет активное формирование региональных отделений – сегодня будущие партийцы съездили в Ленингорский район Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях