Экс-министр информации и связи Георгий Кабисов объявил о намерении создать политическую партия. Она будет называться «Ирон», что в переводе с осетинского означает «осетин». После пяти с половиной лет заключения время до парламентских выборов, которые пройдут через год, он намерен посвятить и собственной реабилитации в глазах общества.

По словам Георгия Кабисова, идея создания партии «продиктована стойким желанием многое поменять в нашей республике»:

Мы были свидетелями нарушения прав человека, что недопустимо в цивилизованном обществе

«Наше общество за последние годы наблюдает противоборство политических партий. И это при том, что происходящие политические процессы не единожды приводили к политическому кризису. Мы были свидетелями нарушения прав человека, что недопустимо в цивилизованном обществе.

– Как появление вашей партии может способствовать преодолению того политического кризиса, о котором вы говорите?

– Речь о том, как на это может влиять закорган. В нашей команде есть много как уже состоявшихся политиков, также и людей, которые являются профессионалами в разных областях. Когда наша партия пройдет в парламент, наши соратники смогут спокойно возглавить, допустим, парламентские комитеты по разным отраслям и направлениям. Я уверен, что знания этих людей будут достаточны, чтобы в этих сферах предложить такие законы, вынести такие законы, которые бы способствовали развитию вот этих всех направлений на законодательном уровне.

– Вы говорите, что в вашей команде есть опытные политики. Вы можете назвать хотя бы одного такого человека?

– Я бы не хотел особо забегать вперед и не хочу заранее раскрывать все карты, но назову несколько человек. Это, допустим, Дзиццойты Юрий Альбертович. Все его знают, это глыба в политике. Это Кочиева Жанна Герсановна, которую тоже многие знают. И так далее. Об этом мы уже более подробно расскажем на съезде нашей партии, который пройдет 8 апреля, в День Конституции Южной Осетии.

– А почему назвали партию «Ирон»? Сейчас модно добавлять в название слова справедливость, закон, а вы назвали «Ирон», осетин.

Это название, модель поведения. Это и кодекс аланской чести и так далее

– Название партии продиктовано тем, чтобы члены партии, их модель поведения, да и руководства партии – она должна соответствовать вот этому названию - ирон. Это название, модель поведения. Это и кодекс аланской чести и так далее.

– У вас вчера прошло первое организационное мероприятие в поселке Дзау. Как люди отреагировали на вашу инициативу?

– Надо сказать, наше собрание прошло в достаточно хорошей атмосфере. Люди собрались даже при том, что не было особых объявлений. В Дзау мы собрали людей, приехав за два-три часа. Собралось около полусотни человек. Наше видение и то, что мы хотим делать, наша программа, которую мы озвучили, понравились. Многие даже изъявили желание выйти из каких-то партий и присоединиться к нам. Состоялась живая беседа с жителями Дзауского района. Так что я считаю, что встреча прошла на очень хорошем уровне.

– Сейчас часто можно услышать, что наличие большого количества партий раздробит голоса избирателей и избиратель будет дезориентирован. Вы не боитесь, что вас упрекнут в том же самом?

Если многие партии декларируют и критикуют, у нас есть четкое понимание, что нужно менять, как нужно менять

– Вы знаете, многие партии в период предвыборной гонки декларируют разные идеи, но у нас будет чуть-чуть по-другому. И если многие партии декларируют и критикуют, у нас есть четкое понимание, что нужно менять, как нужно менять, у нас есть много идей, и мы знаем, как это сделать. Начиная с законов, многие из которых у нас на сегодняшний день не работают, потому что многие законы основываются на Конституции Российской Федерации. Они взяты из законов РФ, и нам они не подходят. Очень много законов нам нужно принять самим, потому что есть определенные противоречия в этих законах. И чтобы все это устранить, нужно взяться, наконец, за законотворчество в буквальном смысле этого слова.

– То есть ваша партия имеет больше юридический уклон, вы знаете, зачем вы идете в парламент и что вы там будете делать.

– Да, конкретными делами. Мы знаем, зачем туда идем и что конкретно будем менять.

– Не запрещает ли местное законодательство, при наличии у вас судимости, создавать политическую партию, быть ее лидером?

Пусть в моем присутствии предъявят то, что предъявляли, когда меня обливали грязью в то время, как меня самого изолировали от общества. Я готов!

– Нет. То, что у меня была судимость, никак не запрещает мне по закону заниматься политической деятельностью, создавать и возглавлять партию. Другое дело, что к периоду начала предвыборной гонки, я надеюсь, начнется моя реабилитация. Потому что у меня собрано много документов, подтверждающих, что уголовное дело было сфабриковано. При этом не было даже сфальсифицированных доказательств, доказательств никаких не было, просто было сфабриковано уголовное дело. И я это могу доказать. Я несколько раз предлагал людям, которые затевали это незаконное преследование, прийти на телевидение в прямой эфир, пусть в моем присутствии предъявят то, что предъявляли, когда меня обливали грязью в то время, как меня самого изолировали от общества. Я готов!

– То есть вы уверены, что в течение года, до выборов, решите вопрос и с реабилитацией?

– Я приложу к этому все силы. В любом случае, мне это не помешает».

Напомним, полковник СВР Георгий Кабисов был задержан в Цхинвале в ноябре 2017 года. В июле 2019 года его приговорили к восьми годам лишения свободы по трем статьям УК: 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), 201 (злоупотребление должностными полномочиями) и 222 (незаконное хранение оружия).

В августе 2019 года срок отбывания наказания был сокращен на один год. В общей сложности Георгий Кабисов провел в ИТК города Цхинвала пять с половиной лет.

За время содержания под стражей он дважды объявлял голодовку и даже заявлял о намерении баллотироваться в депутаты. С момента задержания экс-министр называл дело политически мотивированным и открыто обвинял в мести бывшего президента Анатолия Бибилова.

Кабисов смог добиться условно-досрочного освобождения только после смены власти в республике, в июне 2022 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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