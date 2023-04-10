Жители Ленингорского района Южной Осетии ожидают на этой неделе приезд президента Алана Гаглоева. Официальной информации по этому поводу не было, но к визиту уже готовится районное начальство. «Эхо Кавказа» выяснило, чего ждут от президента местные жители и почему Гаглоев после одиннадцати месяцев затворничества вдруг решил пообщаться с избирателями.

В Ленингорском районе ожидают приезд Алана Гаглоева на этой неделе. По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, это одна из самых обсуждаемых новостей в районе. Жители горных селений пытаются уточнить, в какой день он приедет, чтобы не пропустить встречу президента с ленингорцами. В районе плохо ходит общественный транспорт, далеко не у всех есть свои автомобили, поэтому им необходимо заранее спланировать поездку в райцентр. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Со мной говорили люди. Они хотят использовать эту возможность, чтобы сообщить президенту о проблемах, несправедливости, с которыми стакиваются жители района, попросить у него вмешательства, помощи.

– У вас есть представление, о чем говорить будут говорить на встрече ленингорцы, какие проблемы поднимать перед президентом?

– Есть среди них проблемы общие, касающиеся всех жителей, например, коррупция вокруг процедуры выдачи пропусков. Ситуация с общественным транспортом – в одно из ущелий маршрутки и вовсе не ходят. Нанимать такси для них слишком накладно, поэтому некоторые идут на ухищрения – вызывают скорую помощь, чтобы на ней спуститься в райцентр. Из Ленингора в Цхинвал маршрутка ходит лишь два раза в неделю… Конечно, будут говорить о безработице. У нас одни без работы сидят целыми семьями, в то время как другие имеют по пять и более источников дохода. Отдельно стоят проблемы сотрудников бюджетных организаций. Я знаю, что обратиться к президенту собираются сотрудники районной больницы, работники ЖКХ, которые пять месяцев не получали зарплату. Как я слышала, отчисленные из организаций бюджетники хотят пожаловаться президенту на незаконные увольнения. Будут к президенту и жалобы на хамское поведение районного начальства. Ведут себя как сброд – оскорбляют людей, пьянствуют и блудят на работе, грызутся между собой на людях без стеснения… Жителей района возмущает такая бесцеремонность чиновников. Иными словами, это будет непростой разговор с Аланом Эдуардовичем».

По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, можно предположить, что речь идет о начале президентского турне по районам республики. В противном случае было бы странно посетить один район и проигнорировать остальные.

Наверное, это часть общей активности, которую президент проявляет последнюю неделю – проводит кадровые перестановки, призывает чиновников заниматься делом, быть ответственными. Говорит Руслан Тотров:

«Довольно любопытно, что президент государства, который практически целый год, одиннадцать месяцев, не выходил из тени (довольно сложно припомнить президента настолько же незаметного в медийном пространстве, как Алан Гаглоев), вдруг появляется, проводит кадровые перестановки, перетряхивает кабинет министров. Теперь вот эти выезды в народ... По моей информации, есть все основания полагать, что активность президента связана с тем, что Гаглоев начал прислушиваться к некоторым из своих советников.

– То есть вы считаете это формальные мероприятия по совету пиарщиков?

– Я не склонен предполагать, что эти мероприятия носят сугубо декларативный характер. В конце концов, президенту просто могло стать интересно. Совершенно не хочу идеализировать господина Гаглоева. Его годичное отсутствие в медийном пространстве меня, как журналиста, напрягало и коробило, поэтому я скромно предполагаю, что, возможно, какой-то интерес в президентском сознании пробудился. Но вероятна и другая причина: парламентские выборы не за горами, и основной задачей Алана Гаглоева, как я, кстати, говорил еще до его победы на выборах, является полный разгром и зачистка всего т.н. бибиловского поля – партии «Единая Осетия» и всех остальных присосавшихся к господину Бибилову персонажей и деятелей. Поэтому, возможно, вот это активничание президента Гаглоева в медийном поле связано с тем, что он собирается репозиционировать себя как фигуру довольно самостоятельную, самодостаточную и харизматичную для того, чтобы влиять на умы и настроения народонаселения Южной Осетии».

Ну и, конечно, кадровые решения, принятые после общения с жителями районов, будут иметь совершенно другой эффект в обществе, нежели перестановки в рабочем режиме – как бы по совету избирателей, с учетом их мнения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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