В этой истории с отставками необходимо понимать, что Гаглоев пришел к власти при поддержке протестного электората и парламентской оппозиции, но по большому счету без собственной команды. То есть не было вокруг него людей, которые бы связывали с ним свои долгосрочные планы, а значит, не было и собственного кадрового ресурса.

Поэтому первый кадровый набор в основном состоял из тех, кто поддержал его на выборах или их протеже. Главным здесь было избежать назначений товарищей, скомпрометировавших себя, вызывающих неприятие в обществе.

Я говорю в основном, потому что все-таки есть несколько человек, которых Гаглоев может считать своим удачным приобретением и вокруг которых можно достраивать правительство, администрацию. С остальными придется расстаться.

Собственно, этот процесс мы сейчас и наблюдаем. Это как окончание испытательного срока: у каждого была возможность показать себя. Кто не справился, тот должен уйти, потому что время не ждет – через год парламентские выборы, нужно демонстрировать успехи, заслуживать доверие избирателя.

Первые ротации кадров уже прошли на этой неделе, в среду. Рассмотрим некоторые из них поближе.

Характерна для нынешнего этапа отставка мэра Цхинвала Гено Каджаева. Он был первым из недопущенных к выборам президента кандидатов, кто призвал избирателей голосовать за Алана Гаглоева. За это и получил должность градоначальника. Увы, Гено Каджаев оказался человеком несистемным, непонимающим специфики управления коллективом чиновников. В результате вокруг него постоянно искрило, он беспрестанно вступал в конфликты и, по всей видимости, не продемонстрировал президенту причин, ради которых Гаглоев должен был с этим мириться. Его сменил экс-заместитель министра сельского хозяйства, бывший сотрудник КГБ Ромео Хугаев.

Министром финансов Южной Осетии назначен Казбек Царикаев. С ноября 2022 года он был советником президента Южной Осетии, ранее возглавлял должность министра финансов Северной Осетии. Работал на разных руководящих должностях в РФ. Это назначение в два этапа: сначала к чиновнику присмотрелись поближе в качестве советника, потом назначили на одну из ключевых должностей в правительстве.

Есть разные мнения по поводу того, насколько выбор удачен, но не суть, главное здесь – расширение кадровой линейки. Президент ищет людей, чтобы усилить свою команду – в Москве, во Владикавказе, где угодно.

Министерство внутренних дел Южной Осетии возглавил Алан Гучмазов. Соответствующий указ президент подписал в среду.

В отставку отправлен министр внутренних дел Валерий Газзаев, проработавший в этой должности с июня 2022 года. В чем причина отставки? Валерий Газзаев слывет человеком мягким, неконфликтным, после назначения на должность министра никого из подчиненных не обидел, никого не уволил. Он умеет не ввязаться в драку, знает, как выстраивать компромиссы в коллективе, даже в таком конфликтом, как в МВД. Это было ценным качеством в его прошлой жизни, когда он возглавлял собственную безопасность МВД, но это не то, чего ждал от министра президент.

Министерство внутренних дел переживает непростое время. Отчасти это связано с уголовным преследованием милиционеров по делу Джабиева. Дело даже не в том, что несколько человек могут посадить, – это расследование изобличает изуверство в рядах силовиков как некую норму общения с подозреваемыми и разрушает репутацию ведомства.

Не прошли бесследно для сотрудников и массовые протесты против произвола силовиков, на волне которых Гаглоев пришел к власти, обещания президента призвать их к порядку и соблюдению законности. Иными словами, президент, мягко говоря, среди ментов непопулярен.

Все это вызывает чувство неопределенности в рядах и обостряет внутренние противоречия. Поэтому здесь нужен человек, который сможет и защитить ведомство от нападок, и навести в нем порядок, подчинить себе коллектив.

По мнению местных наблюдателей, пришедший на пост министра внутренних дел Алан Гучмазов как раз из таких. Его уже назначали на этот пост в 1998 году при президенте Людвиге Чибирове. Время было непростое, послевоенное, коллективы ополченцев чувствовали себя над законом, и, конечно, милиционеров они затуркали, запугали.

Из затравленного состояния сотрудников вывел именно Гучмазов. Как вспоминают цхинвальцы, использовал все методы, включая рукоприкладство, чтобы привести в чувство и вверенный ему коллектив, и их оппонентов. Поэтому в Цхинвале многие считают Алана Гучмазова основателем МВД.

Особняком от всех кадровых решений стоит отставка главы Минстроя Эдуарда Дзагоева, проработавшего на этой должности более 10 лет. Говорят, он давно устал от этой должности, но его не могли освободить до окончания предыдущей инвестпрограммы. Такая работа: шеф Минстроя – одна из ключевых фигур в реализации инвестпрограммы. Он погружен во все нюансы, поддерживает оперативную связь с контрагентами в Москве... Выражение «коней на переправе не меняют» как раз про него.

Теперь с завершением инвестпрограммы его заменил Константин Елдзаров. Человек из ближнего круга президента, Елдзаров с июня 2022 года занимал должность председателя комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

Примечательно, что все кадровые решения состоялись в один день. Но означает ли это, что в один день они и закончились? Местные наблюдатели считают, что подводить итоги пока рано. На следующей неделе президент поедет по районам встречаться с жителями, наверное, после этого следует ждать кадровую чистку в районах.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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