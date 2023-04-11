Грузинской оппозиции пришлось отложить создание временной комиссии

Депутаты от оппозиции накануне, 10 апреля обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созыва внеочередного заседания парламента с требованием создания следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе страны.

Однако позже им пришлось отозвать заявление. Причиной стал визит лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Левана Хабеишвили и Анны Цитлидзе в Польшу. Оказалось, что отъезд из Грузии двух депутатов оказался для других оппозиционеров неожиданностью. В случае назначения президентом Зурабишвили внеочередного заседания, оппозиции не хватило бы голосов для принятия решения о создании следственной комиссии.

Согласно действующему законодательству, парламент принимает решение о создании комиссии при поддержке одной трети полного состава.

Лидер ЕНД заявил, что визит в Польшу связан с передачей заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили «важнейшей награды». Кроме того, накануне в Варшаве Хабеишвили вместе с матерью Саакашвили Гиули Аласания почтил память жертв смоленской авиакатастрофы 2010 года, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.

С инициативой создания в парламенте следственной комиссии выступила «Группа реформ». Комиссия должна выяснить, действительно ли существует влиятельная группа судей, которая незаконно вмешивается в осуществление правосудия, подбор и продвижение судей, а также проверить предполагаемые факты незаконного влияния на судей, коррупции и кумовства.