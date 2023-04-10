Правительство Грузии выразило полную поддержку попавшим под американские санкции грузинским судьям и пообещало сделать все для защиты независимости и свободы суда. В свою очередь, 46 депутатов от оппозиции обратятся к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой созыва внеочередного заседания парламента с требованием создания следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе Грузии.

Сегодня премьер-министр впервые встретился с судьями с тех пор, как некоторые из них попали под санкции США. На специальном брифинге Ираклий Гарибашвили утверждал, что судебная система Грузии является образцовой, а любое вмешательство в дела суверенного суда недопустимо. При этом американская сторона не привела подтверждающих коррумпированность судей доказательств, посетовал премьер.

«Я горжусь нашим судом, горжусь всеми судьями, это высококвалифицированные профессионалы, которые служат нашей стране, защите нашего суверенитета и национальной политики. За это хочу поблагодарить всех судей за проделанную работу. Мы, как правительство, сделаем все, чтобы еще больше укрепить вашу независимость, вашу свободу. Мы окажем максимальную поддержку вашим инициативам, новым программам. То, что у нас есть свободный от коррупции, от любого вмешательства и давления суд, – конечно, заслуга нашего правительства, Нино Кадагидзе и судей», – подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

В свою очередь, глава Верховного суда Нино Кадагидзе назвала «беспрецедентным» решение Госдепа США в отношении трех пожизненно действующих и одного бывшего судьи. Она не исключила создание новой нормативной базы, исключающей любое вмешательство в дела судебной власти:

«Я считаю, что настал тот момент, когда я могу требовать от наших партнеров: ошибка может случиться с любым, никто не застрахован, но считаю, что ее признание – это черта сильных, поэтому я возлагаю большие надежды на то, что соответствующие органы рассмотрят этот вопрос. Я не могу согласиться ни с одним утверждением о коррупции в судебной системе. Я, как председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции, буду гарантом неприкосновенности каждого судьи».

В оппозиции убеждены, что нельзя не реагировать на объявление санкций. Под соответствующим обращением к президенту Грузии Саломе Зурабишвили подписались 46 депутатов. Единственным вопросом повестки дня внеочередной сессии парламента должно стать принятие инициированного «Группой реформ» постановления о создании временной следственной комиссии для изучения предполагаемых фактов коррупции и иных противоправных действий в судебной системе.

Комиссия должна выяснить, действительно ли существует влиятельная группа судей, которая незаконно вмешивается в осуществление правосудия, подбор и продвижение судей, а также проверить предполагаемые факты незаконного влияния на судей, коррупции и кумовства.

«Указанные лица злоупотребили своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции, тем самым подорвав законность и доверие общества к судебной системе Грузии», – говорится в обращении, направленном президенту.

По словам депутата Теоны Акубардия, если «Грузинская мечта» требовала доказательств по поводу коррупции, то должна быть заинтересована в работе специальной комиссии.

«Пусть общество увидит и убедится, были ли изъяны в работе судебной системы и насколько справедливы санкции Госдепа США».

При этом в оппозиции убеждены, что многие независимые судьи готовы дать показания, подтверждающие сговор «Грузинской мечты» и судейского клана.

По словам, одного из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе, лидеры «правящей партии получили сильный удар» и теперь предпринимают вялые попытки сохранить контроль над судьями.

«Санкции уже дали один большой результат – «Грузинская мечта» грудью кинулась прикрывать судей, через которых они осуществляли политическое преследование в стране. Стало очевидным, что санкции подтвердили известный факт нахождения этих людей на службе у «Грузинской мечты». Сейчас премьер-министр делает все, чтобы полностью развеять любые подозрения в их сотрудничестве. Хочу сказать вам, что эти попытки обречены на провал».

В свою очередь, в большинстве не видят причин для созыва внеочередной сессии. Как заметил вице-спикер Арчил Талаквадзе, оппозиции придется самостоятельно решать этот вопрос.

«Они уже в который раз анонсируют создание следственной комиссии. У них достаточно мандатов, и если захотят, то должны хотя бы раз прийти и сыграть роль оппозиции в этом парламенте. Мы постоянно видим угрозы и заявления с их стороны, громкие заявления, а затем мы слышим мольбу поддержать их начинания. Но этого не произойдет, так как правда в том, что при нашем правлении суд стал намного более свободным и независимым, чем когда мы пришли к власти», – подчеркнул Арчил Талаквадзе.

По словам политолога Давида Дарчиашвили, риторика власти легко объяснима – ее действия по сохранению клана судей все более отдаляют страну от взятых перед партнерами обстоятельств:

«Их политика инстинктивна и рассчитана на краткосрочный эффект – становится очевидным, что эффект санкций может вызвать эрозию судебной системы, многие судьи могут уйти, выразить протест и дать показания, поэтому верхушка сейчас всеми рычагами стремится затянуть агонию. Им есть что терять: привилегии, дорогостоящие особняки и автомобили и главное – необъятную власть. Сохранить ее – главное забота», – заявил эксперт в эфире Palitra News.

Судейский корпус не собирается сидеть сложа руки. Сегодня судья Ираклий Шенгелия, один из попавших под санкции США, сообщил, что подаст жалобу в судебный орган США. Как отметил он на своей странице в Facebooк, он отвергает обвинения в коррупции и намерен защищать свою деловую репутацию. Его поддержал член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, по мнению которого, санкции являются рычагом давления на независимую судебную систему «со стороны внешних сил».

Напомним, 5 апреля Госдепартамент принял решение о введении санкций в отношении трех действующих и одного бывшего судей Грузии. Санкции распространяются и на членов их семей. Посол США в Грузии Келли Дегнан не раз поясняла причину введения санкций. Решение было основано на достоверной и согласованной информации о том, что эти судьи были «причастны к серьезной коррупционной деятельности посредством злоупотребления служебным положением».

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