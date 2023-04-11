Обзор грузинской прессы

«Госдепартаменту США придется отвечать до конца», – так депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили прокомментировал тему назначения Госдепом США санкций в отношении грузинских судей в эфире радио «Фортуна»:

«Мы не оставим эту тему, и Госдепу придется либо представить доказательства, либо отозвать свое решение. Есть и третий вариант – мы получим то, о чем они нам прямо заявили: они получат контроль над грузинским правосудием, что неприемлемо и этого не допустит грузинское общество», – цитирует Мачарашвили сайт «Фортуны».

Лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе не понимает, как депутат планирует вынудить Госдепартамент США пойти на его условия:

Дел нет других у Америки, кроме как убиваться, представляя доказательства Мачарашвили

«Дел нет других у Америки, кроме как убиваться, представляя доказательства Мачарашвили. Любая страна имеет право не пускать к себе граждан любого другого государства. На грузинской границе без всяких объяснений разворачивают многих людей. Никто никому не обязан предъявлять доказательства, тем более Гураму Мачарашвили, кто он вообще такой, бывший юрист руставского филиала «Карту» (банка), которого неожиданно усадили в парламент. А теперь у него претензии к Америке».

У депутата действительно нет никаких правовых оснований выдвигать подобные требования, подтверждает юрист, бывший заместитель министра юстиции Сандро Барамидзе:

«Госдеп США не обязан предъявлять какие-либо доказательства коррумпированности судей на основании требований этих самых судей. Если они хотят подать иск к Госдепу в американский суд, о чем заявляет один из них – Ираклий Шенгелия, то он вправе это сделать. Однако увидите, чем это закончится».

В качестве непрямых доказательств я бы рассмотрел некоторые решения суда, к примеру, приговор, вынесенный господину Гварамия. У них были личные счеты?

Впрочем, и доказать коррумпированность попавших под санкции судей не составит труда, считает эксперт в области Конституции Вахтанг Хмаладзе:

«В качестве непрямых доказательств я бы рассмотрел некоторые решения суда, к примеру, приговор, вынесенный господину Гварамия, у которого, по моему, и не только моему мнению не было правовой основы. Возникает вопрос: если не было оснований, то почему судьи приняли такое решение? У них были личные счеты? Вряд ли! Они просто выполнили задание», – сказал Хмаладзе в интервью телекомпании «Мтавари».

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«Всем вместе нужно потерпеть», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, анонсируя предстоящие ремонтные работы на проспекте Церетели. Здесь будет уложено новое асфальтовое покрытие, появятся островки безопасности для пешеходов, новая система освещения, линии электропередачи будут проложены под землей, а для общественного транспорта выделена соответствующая полоса движения:

«Я уверен, что на проспекте Церетели, где мы начнем ремонтные работы после пасхальных праздников, будут очень большие проблемы с передвижением как для частного транспорта, так и для автобусов. Говорю заранее, поскольку иначе нельзя, – это одна из важнейших развязок, и, когда там будут вестись работы такого масштаба, конечно, это будет мешать движению. Однако все это временно», – цитирует мэра информационное интернет-агентство netgazeti.

Градоначальник затронул и тему реконструкции площади Жвания. По словам Каладзе:

«Ведется преднамеренное тиражирование лжи в соцсети, якобы мы сужаем полосу движения разделительными линиями и зелеными островками. Пишут, что раньше пробок не было, а сейчас трудно двигаться… В результате работ мы озеленим существующие островки и их площадь сократится с 565 до 396 квадратных метров», – сказал Каха Каладзе.

Хотелось бы думать, что какой-то «планировщик» улиц города подшучивает над всеми нами. Правильное обустройство дорог – болезненная тема для населения и жизненно необходимая для развития города

Заявления мэра прокомментировал автогонщик и эксперт по транспортной политике Мевлуд Меладзе:

«Хотелось бы думать, что какой-то «планировщик» улиц города подшучивает над всеми нами, в том числе и над вами, господин Каха, и ваше выступление еще раз навеяло эту мысль. Вы озвучили явно неверную информацию. Сказали, что на площади были пустоты, которые вы озеленяете, но на деле все иначе – дорога была разделена специальными бетонными ограждениями. Мой совет: это приоритетные вопросы, необходимо изучить более подробно все развязки, которые «планировщики» показывают вам в красивых красках. Правильное обустройство дорог – болезненная тема для населения и жизненно необходимая для развития города», – цитирует Меладзе сайт palitravideo.

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«Раньше Хвича был моим сыном, а теперь я отец Хвичи», – так Бадри Кварацхелия, отец вингера «Наполи» и сборной Грузии, описывает растущую в последний год популярность Хвичи среди итальянских болельщиков. В интервью газете «Квирис палитра» Бадри Кварацхелия заявил, что такая популярность уже не позволяет его сыну свободно гулять по улицам Неаполя:

Как только мы вошли в торговый центр, кто-то крикнул: «это Хвича», и через 10 секунд вокруг нас собралось столько людей, что оставаться там не было смысла

«Когда после его прибытия в Италию прошло 3-4 месяца, мы – члены семьи пошли с ним в магазин, чтобы купить телевизор. Хвича надел кепку, капюшон, очки и (медицинскую) маску – он так замаскировался, что если бы даже я его встретил на улице, то не узнал бы. Но и это не помогло: как только мы вошли в торговый центр, кто-то крикнул: «это Хвича», и через 10 секунд вокруг нас собралось столько людей, что оставаться там не было смысла. Мы уехали, Хвичу оставили дома, а сами пошли и купили телевизор... Нам удалось погулять с Хвичей лишь раз, когда мы были в Помпеях. Мы нашли в Неаполе уютный ресторанчик, вечером забегали туда всей семьей, ужинали и «конспиративно» возвращались домой».

Кстати, 12 апреля «Наполи» сыграет против «Милана» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Итальянские СМИ сообщают, что из-за травмы Джованни Симеоне главному тренеру клуба, возможно, придется поставить нападающим Хвичу Кварацхелия.

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