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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате инцидента.
В Министерстве обороны Армении утверждают, что перестрелка произошла в районе села Тех Сюникской области. «11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям», – приводит часть текста из сообщения ведомства армянская служба Радио Свобода. По данным министерства, с армянской стороны есть погибшие и раненые.
Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе Азербайджана. «Интенсивный обстрел велся из стрелкового оружия со стороны села Тех. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры. С азербайджанской стороны есть погибший и раненый», – говорится в пресс-релизе ведомства.
Пятого марта перестрелка между армянской полицией непризнанного Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными произошла на горной дороге, ведущей от Степанакерта в сторону Армении. Основная дорога, соединяющая регионы Нагорного Карабаха, в которых проживают этнические армяне, с Арменией, заблокирована четвертый месяц азербайджанской стороной.
В феврале Международный суд ООН в Гааге потребовал от Азербайджана обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Решение было принято 13 голосами против двух по иску Армении против Азербайджана.
Суд также рассматривал встречный иск Азербайджана против Армении. Баку утверждал, что Ереван использовал Лачинский коридор для перевозки в Нагорный Карабах оружия и мин, которые запрещены соглашением о перемирии. Армения отвергла эти обвинения. В суде ООН иск Азербайджана единогласно отклонили.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Тогда населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами. После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Другие новости дня
Армения сообщила о 4 погибших и 6 раненых военнослужащих, Азербайджан - о 3 погибших
Министерство обороны Армении сообщает, что «в результате азербайджанской провокации с армянской стороны 4 убитых и 6 раненых». По данным армянского военного ведомства, с азербайджанской стороны много жертв и раненых.
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщает о трех погибших азербайджанских военнослужащих.
По состоянию на 20:30 ситуация на передовой относительно стабильна, говорится в сообщении Минобороны Армении.
Ранее во вторник Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана близ армянского села Тех обстреляли армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы. В ведомстве заявили, что армянская сторона прибегла к ответным действиям.
Министерство обороны Азербайджана также сообщило об убитых и раненых среди азербайджанских военных в результате «армянской провокации».
По информации Радио Азатутюн, среди раненых армянских военнослужащих также командир специального армейского корпуса Армен Гезалян. Он был переведен из Горисского медицинского центра в Ереван.
Около двух недель назад азербайджанская армия вырыла траншею на полях села Тех, армянская сторона начала поблизости инженерные работы, а власти Армении заявили, что ведут на месте переговоры об отходе азербайджанских войск за линию границы.
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
Будапешт продлил соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам своего визита в Москву и переговоров с российским вице-премьером Александром Новаком. Запись выступления министра опубликована в его фейсбуке.
По словам Сийярто, главным образом поставки будут идти через газопровод «Турецкий поток».
В конце лета прошлого года Сийярто рассказал, что Венгрия договорилась с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в объеме около шести миллионов кубометров в сутки начиная с сентября вместо двух с половиной миллионов кубометров в августе.
В ходе сегодняшнего визита в Россию глава венгерского МИД отметил, что стороны договорились об отсрочке платежей за газ выше определенного предела в случае экстремального роста цен на топливо.
85 процентов поставок природного газа в Венгрию поступает из России, поэтому его бесперебойность крайне важна, подчеркнул Сийярто.
Сийярто также сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос оплаты транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» – из Россию в Европу через Украину. Теперь Венгрия будет расплачиваться напрямую с Украиной, по территории которой идет нефтепровод. Оплату будет производить компания MOL.
Кроме того, Сийярто встретился с главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудил вопрос строительства в Венгрии атомной станции «Пакш-2». Стороны договорились внести изменения в документацию так, чтобы связанные с проектом процессы не попадали под западные санкции.
- Венгрия – одна из немногих европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками на фоне продолжающейся войны России с Украиной.
- Например, в феврале Сийярто посетил Минск, где встретился с белорусским министром иностранных дел Сергеем Алейником. Венгерский дипломат перед началом переговоров признал, что станет объектом критики и отметил о необходимости держать открытыми каналы связи. Источники Радио Свободы тогда отмечали, что во время встречи с главой белорусского МИД хотел выяснить возможности Минска для снижения напряженности между Россией и Украиной.
- Нападение России на Украину в феврале прошлого года вынудило многие европейские страны сократить импорт российских энергоресурсов – нефти, природного газа и угля – с тем, чтобы лишить Кремль валютных средств на ведение войны. В декабре Евросоюз запретил импорт российской нефти, перевозимой танкерами, и установил потолок цен на экспортируемую из России нефть. Он сейчас составляет 60 долларов за баррель.
- Евросоюз также резко сократил импорт российского природного газа. Импорт упал с 31 процента в первом квартале прошлого года до 19 процентов в декабре. Место России в качестве главного поставщика газа в Евросоюз заняла Норвегия. 31 процент потребляемого странами Евросоюза газа ныне импортируется из Норвегии. США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа и первым крупнейшим экспортером нефти.
В Страсбургский суд направлен иск по делу Саакашвили
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлен иск по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Информацию об этом распространили мать экс-президента Гиули Аласания и начальник штаба по освобождению Саакашвили Георгий Чаладзе.
«Освобождение президента Саакашвили требует многих сложных действий, и все эти действия осуществляются на самом высоком уровне. Наряду решения Страсбурга эти действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто его освобождение. Самое сложное – это время. Наш вызов – это время, мы должны успеть пока президент жив», — заявил Чаладзе.
Он добавил, что сторонники Саакашвили требует восстановления нарушенных прав и принятия мер по сохранению его жизни, пишет СОВА.
Премьер Грузии встретился с главой МИД Северной Македонии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.
Главными темами обсуждения на встрече были актуальные вопросы международного сотрудничества со страной-председателем ОБСЕ и прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, была выражена готовность к углублению существующего плодотворного сотрудничества между двумя странами.
Была подчеркнута важность визита министра иностранных дел Северной Македонии в период её председательства в ОБСЕ.
По информации пресс-службы правительства, разговор также коснулся ситуации на оккупированных территориях Грузии. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Буяра Османи за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, пишет СОВА.
Родные армянских пленных перекрыли дорогу, ведущую к границе с Грузией
Родственники находящихся в азербайджанском плену армянских военнослужащих перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту «Бавра» на армяно-грузинской границе.
В беседе с «Радио Азатутюн» они рассказали, что их дети находятся в плену уже 860 дней.
«Мы требуем наших детей. Нас все это время обманывали, больше невозможно», – сказал один из протестующих.
По данным, подтвержденным Баку, в азербайджанских тюрьмах содержатся 38 пленных. Большинство из них уже осуждены по разным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма. По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержатся около восьми десятков пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах граждан «террористами».
В декабре 2020 года, через месяц после окончания войны, в селе Хцаберт (азербайджанское название Чайлаггала) в плен были взяты более 60 армянских солдат из Ширакского района Армении. Часть из них все еще остается в плену.
Госдума РФ одобрила новые правила призыва и вручения повесток
Госдума России на заседании во вторник приняла во втором, и чуть позднее, также в третьем чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, вводит электронные повестки.
Во втором чтении депутаты - 391 парламентарий - высказались за изменения единогласно. Голосовавших против и воздержавшихся не было. В третьем чтении голосовали 395 депутатов, из них лишь один воздержался, голосов «против» не было, отмечает «Новая газета. Европа».
Ранее во вторник текст поправок был опубликован на портале нижней палаты. Они добавляют новые способы оповещения призывников - заказными письмами, в электронном виде через портал «Госуслуги» и через МФЦ. До сих пор повестки вручались только лично или через работодателя, как сейчас. Юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных путей, будет одинаковой.
Также в России формируется единый реестр военнообязанных. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством...в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», – говорится в тексте поправок. Реестр будет содержать личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически, отмечает РБК.
Для неявившихся в военкомат предусмотрены ограничения, в том числе запрет на выезд за границу – причём запрет начнёт действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной.
В числе других одобренных изменений - возможность зачисления в запас без личной явки в военкомат и ограничение права водить машину уклонистам, передаёт РИА «Новости».
Проект в Госдуму внесли 10 апреля. Как пишет телеграм-канал SOTA, депутаты не могли успеть перед рассмотрением ознакомиться со всеми поправками объемом в 60 страниц. На ситуацию пожаловались два представителя КПРФ. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «не саботировать работу» парламента, говорится в сообщении SOTA.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник в беседе с журналистами заверил, что принятие законопроекта об электронных повестках не должно вызвать панику среди населения или привести к новой волне эмиграции, поскольку призван упорядочить призыв военнообязанных. На вопрос, будут ли направляться электронные повестки на портал «Госуслуг» в случае второй волны мобилизации, Песков сказал, что «нет никакой второй волны». Его комментарий приводит «Коммерсантъ».
Задержаны подозреваемые в повреждении «духовного символа Абхазии»
Председатель СГБ самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут доложил президенту Аслану Бжания о задержании двух граждан Абхазии, подозреваемых в повреждении Кавказской липы на поляне в селе Лыхны.
В настоящее время имена задержанных не разглашаются. Примерный возраст подозреваемых – от 40 лет и выше, пишет «Апсныпресс».
Как рассказал глава СГБ, ведомством был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на «установление лиц, причастных к осквернению религиозно-культового места». В отношении задержанных проводятся следственные мероприятия.
«В ходе обыскных и других мероприятий обнаружены возможные предметы совершения преступления. Также имеются другие сведения, подтверждающие их причастность к данному преступлению», – сказал он.
«Мотивы преступления пока не установлены. СГБ прорабатывает ряд версий, в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки в Абхазии», – добавил Киут.
Ранее информация о задержании подозреваемых появилась в социальных сетях. Об этом, в частности, сообщили телеграм-каналы D News Abkhazia и АМРА-life.
- О повреждении исторической липы, растущей на поляне в селе Лыхны, стало известно 6 апреля. Абхазский лидер Аслан Бжания «поручил правоохранительным органам предпринять все необходимые меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению».
- Специалисты приступили к созданию мостиков для восстановления сокодвижения в поврежденной липе. Это может спасти историческое дерево.
Сотрудник банка в США застрелил пятерых коллег в прямом эфире
В Луисвилле американского штата Кентукки сотрудник банка застрелил пятерых коллег и ранил ещё девять человек, в том числе двух полицейских. Полиция сообщила, что он вёл трансляцию массового убийства в инстаграме.
Полицейские открыли по нападавшему, вооружённого винтовкой, огонь – он «был смертельно ранен» на месте, сообщила полиция Луисвилла. В стрелке опознали 25-летнего Коннора Стерджена, который стал штатным сотрудником банка в прошлом году. По информации CNN, Стерджен знал, что его собираются уволить.
Ранее Стерджен не попадал под подозрения полиции. Менеджер банка охарактеризовал его как сдержанного и спокойного человека. «Я никогда не видел, чтобы Стерджен сердился или расстраивался из-за чего-либо на публике», – сказал он.
Комментируя случившееся, президент США Джо Байден в очередной раз призвал к реформе закона об оружии. Стрельба в Луисвилле стала 146 случаем массового расстрела в США с начала года.
WP: Египет планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет
Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси приказал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие документы американской разведки.
В документе с грифом «совершенно секретно», датированном 17 февраля 2023 года, обобщены разговоры между ас-Сиси и высокопоставленными военными. В нем говорится о планах поставки России артиллерийских снарядов и пороха. В документе ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и поставку ракет, чтобы «избежать проблем с Западом». Также в документе цитируется министр по производству вооружений Египта Салах ад-Дин. Он сказал, что российские чиновники сообщили ему о готовности «купить что угодно».
Представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявил журналистам, что «позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами».
Американский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что Белому дому неизвестно о том, чтобы такие поставки вооружений были осуществлены. Как отмечает The Washington Post, предоставление оружия российскому правительству может привести к санкциям США против Египта. C 1987 года страна имеет статус «основного союзника вне НАТО» для Вашингтона.
В понедельник The Washington Post, также со ссылкой на утекшие документы, рассказал об опасениях Вашингтона по поводу войны в Украине. Американская разведка считает, что проблемы Украины с концентрацией войск, а также нехватка боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ВСУ не оправдают ожиданий Киева относительно контрнаступления. В документе говорится, что украинское наступление, вероятно, приведет лишь к «скромным территориальным приобретениям». Как отмечает The Washington Post, это расходится с официальными заявлениями администрации президента США.
- Секретные документы США и НАТО, касающиеся в частности украинского контрнаступления, поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте. Как пишет Politico, утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками. Источники рассказали изданию, что высокопоставленные представители американской разведки, Госдепартамента и Пентагона связались со своими коллегами в других странах, чтобы развеять опасения по поводу публикации разведданных.
- Как ранее заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, министерство обороны США проверяет подлинность опубликованных в интернете документов, «которые и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения», чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров. Расследованием предполагаемой утечки, по словам Сингх, занимается Минюст США.
Задержан житель Грузии, обещавший за деньги организовать путь в США через Мексику
Грузинская полиция задержала гражданина 1974 года рождения, который обвиняется в том, что брал деньги с жителей Грузии, обещая им организацию нелегального переезда в США через Мексику.
По данным следствия, за нелегальную отправку через Мексику задержанный просил 7 тысяч долларов. Таким образом он собрал 23 900 долларов США и 2600 евро. При этом никого никуда не отправил, пишет агентство «Новости-Грузия».
Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, в случае признания вины предусмотрен срок от шести до девяти лет лишения свободы.
МВД сообщает, что задержанный – ранее судимый и в настоящее время находится на испытательном сроке.
В феврале МВД сообщало о раскрытии дела о незаконной миграции совместно со специалистами по безопасности посольства США. Тогда речь также шла об отправке граждан Грузии через Мексику.
В Тбилиси и Кутаиси были арестованы три человека – учредитель и сотрудники туристической фирмы. За вознаграждение они оформляли документы и через разные страны доставляли граждан Грузии до Мексики, откуда совершался нелегальный переход в США.
Парламент Кении изучает «спорную сделку» по экспорту баобабов в Грузию
В парламенте Кении заинтересовались «спорной сделкой» по экспорту баобабов в Грузию.
Как пишет кенийское издание Nation, законодатели обвиняют госструктуры в отсутствии прозрачности и подозревают их в коррупции при продаже деревьев.
Члены Комитета по окружающей среде Национального собрания (нижняя палата парламента) вместе с представителями округа Килифи посетили села, жители которых продали баобабы. Те сообщили, что получили за каждое дерево от 100 до 300 тысяч кенийских шиллингов (820-2470 долларов США).
«Мы продали деревья, потому что они занимают большие территории, и никакие другие растения не могут расти рядом с ними», – рассказал один из местных жителей.
Однако политики, которые изучают сделку, считают, что не были учтены экономическая и социальная ценность деревьев. Кроме того, их интересует, почему власти сначала запретили, а затем допустили экспорт баобабов.
По информации издания The Standard, депутаты не исключают, что им придется посетить Грузию, чтобы выяснить, «почему инвестор так стремится» экспортировать деревья.
«К сожалению, они заплатили нашим гражданам 100 тысяч, а продают их в Грузии за 3,5 млн шиллингов, поэтому мы хотим посетить эту страну, чтобы добиться компенсации», — заявила депутат Гертруда Мбейю (Gertrude Mbeyu).
Депутат Чарльз Камурен (Charles Kamuren) заявил о необходимости принять законы для защиты деревьев – несмотря на то, что баобаб не включен в список исчезающих видов.
- В октябре 2022 года издание The Guardian опубликовало статью о том, что защитники окружающей среды требуют запретить продажу и экспорт баобабов из Кении в Грузию. Компанию под руководством гражданина Грузии Георгия Гвасалия, которая скупала деревья в местечке Калифи, тогда обвинили в «биопиратсве». Гвасалия же рассказывал, что планирует отправить баобабы в «уникальный парк в Грузии», который насчитывает «множество деревьев с разных континентов».
- В ноябре сообщалось, что власти прекратили действие лицензии, которая предусматривала выкорчевку баобабов, их транспортировку и экспорт в Грузию, а в феврале 2023-го стало известно, что правительство Кении все же разрешило экспортировать восемь баобабов в дендрологический парк Шекветили в Озургетском муниципалитете на Западе Грузии. Как минимум с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
- Дендрологический парк, принадлежащий Бидзине Иванишвили, был открыт для посетителей в 2020 году. Главной достопримечательностью парка являются деревья, которые Иванишвили собирал по всей стране и привозил из-за границы. Пристрастие миллиардера к гигантским деревьям, перевозка которых зачастую осуществляется по морю, не раз становилась предметом для шуток и насмешек в соцсетях.
Из-за санкций «Аэрофлот» впервые отправил самолёт на ремонт в Иран
Авиакомпания «Аэрофлот» впервые в своей истории отправила самолет на ремонт в Иран. Это произошло из-за введённых в отношении России санкций после полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. Представитель перевозчика это подтвердил.
«Аэрофлот» отправил самолёт Airbus A330-300 в Тегеран 5 апреля. Там его будут обслуживать специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air, основная цель – это ремонт стоек шасси.
Представитель «Аэрофлота» заявил, что компания Mahan Air «имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества».
Как уточняет РБК, техобслуживание в Иране обсуждалось несколько месяцев. Ранее «Аэрофлот» обращался для этих целей к гонконгской группе по обслуживанию самолетов HAECO.
В авиапарке «Аэрофлота» на 1 апреля было 178 самолетов Airbus и Boeing.
- В конце февраля 2022 года после начала войны России против Украины США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запретил страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
- В середине июня посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Месяц спустя Россия подписала соглашение о поставках оборудования и техобслуживания самолетов с Ираном. Однако эксперты скептически относятся к этому документу, поскольку Иран сам находится под санкциями и эксплуатирует весьма возрастной воздушный флот и не сможет производить детали для современных самолетов, которые используют в России, поэтому запчасти придётся возить по «серым» схемам через третьи страны.
- Правительство России в конце декабря 2022 года узаконило так называемую «канибализацию» самолетов - разрешило снимать запчасти с одних воздушных судов для ремонта других. Также российские власти разрешили устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолёты, которые остались в России. Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что в Россию может начать поступать иностранный контрафакт.
Нетаньяху отменил решение об увольнении министра обороны Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил решение об увольнении министра обороны страны Йоава Галанта. Он был отправлен в отставку из-за своего предложения приостановить судебную реформу в Израиле, против которой выступали сотни тысяч израильтян.
«Я решил оставить наши разногласия в прошлом. Галант остаётся на своём посту. Мы продолжим совместную работу ради безопасности граждан Израиля», – сказал Нетаньяху.
В ответ Галант опубликовал в твиттере свою фотографию с Нетаньяху, сопроводив её подписью «Мы продолжаем работать в полную силу ради безопасности Израиля вместе».
Об увольнении Галанта Нетаньяху объявил 26 марта – сразу же после слов министра обороны о том, что «социальный раскол» из-за судебной реформы проник и в армию, что угрожает безопасности Израиля. В тот же день на улицы вышли более 600 тысяч человек, была объявлена общенациональная забастовка, из-за которой прекратил работу крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион.
На следующий день, 27 марта, Нетаньяху отложил судебную реформу. "Из чувства национальной ответственности, из желания предотвратить раскол между нашими гражданами я решил приостановить второе и третье чтения законопроекта", – заявил тогда Нетаньяху.
Протесты против судебной реформы, предложенные правительством Нетаньяху, продолжались почти три месяца. Судебная реформа предполагала, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Противники реформы считают, что её принятие будет означать утрату независимости судов.
На Западном берегу тысячи солдат и полицейских охраняли марш протеста
Тысячи израильтян приняли участие в марше протеста по направлению к бывшему еврейскому поселению Эвьятар (Западный берег Иордана). В шествии участвовали семь министров кабинета и депутаты Кнессета. Израильские СМИ считают марш отражением курса действующего израильского правительства, которое называют «самым правым в истории», информирует «Евроньюс» и другие западные СМИ.
Участников акции на всём протяжении маршрута находились под охраной тысяч солдат и полицейских. Два года назад форпост еврейских поселений был признан незаконным и расселён. Участники протестов настаивают на его легализации и возвращении поселенцев.
Ситуация накалилась после конфликта, вспыхнувшего на прошлой неделе на Храмовой горе. Тогда израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса. Десятки человек пострадали, сотни были задержаны.
В понедельник израильские солдаты застрелили палестинского подростка во время операции в Иерихоне.
Израильские правоохранительные органы объяснили свои действия тем, что необходимо было обеспечить безопасность мусульман и иудеев в те дни, когда обе общины отмечают религиозные праздники.
США признали Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией
Госдепартамент США признал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией. Об этом сообщили газета и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения. В частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.
Глава Совета нацбезопасности США Джон Кирби ранее подчёркивал, что американские власти прилагают все усилия для освобождения корреспондента The Wall Street Journal с того момента, как стало известно о его задержании.
Делом Гершковича, по утверждению издания, займется отдел Госдепартамента, известный как офис специального президентского посланника по делам заложников, который ведёт переговоры об освобождении американцев, несправедливо удерживаемых в других странах.
Госдепартамент США вновь призвал российские власти немедленно освободить Эвана Гершковича. «Журналистика – это не преступление», – говорится в заявлении ведомства.
Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал его до 29 мая.
7 апреля Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
Журналист отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.
В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США, а госсекретарь Энтони Блинкен позвонил в связи с арестом Гершковича главе МИД России Сергею Лаврову – такие звонки после российского вторжения в Украину крайне редки.
NBC: Джо Байден намерен снова баллотироваться на выборах
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC сообщил, что намерен баллотироваться на второй срок на следующих выборах. Они состоятся в ноябре 2024 года. Официального заявления Белого дома по этому поводу ещё не было.
В эфире NBC Байден заявил, что планирует переизбираться, но пока не будет официально объявлять об этом. Советники Байдена в Белом доме пока ещё занимаются подготовкой к его возможной избирательной кампании.
Демократическая партия, к которой принадлежит Байден, пока не выдвигает какой-либо иной политической фигуры, готовой баллотироваться в президенты. От конкурентов демократов, Республиканской партии, кандидатом может стать Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах. Однако его кандидатура скомпрометирована предъявленными Трампу обвинениями в поддержке уличных протестов после его переизбрания и в нецелевом использовании средств из избирательного фонда.
Ещё одним возможным кандидатом на выборы называют также республиканца Рона Десантиса, который сейчас занимает пост губернатора штата Флорида.
Джо Байден стал 46-м президентом США в 2021 году. Это самый пожилой глава государства в истории Америки. Сейчас ему 80 лет. В случае избрания Байдена на второй срок к его окончанию президенту исполнится 86 лет.
Извержение вулкана Шивелуч: код авиационной опасности — «красный»
В ночь на 11 апреля на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Как сообщил корреспондент издания «КоммерсантЪ», вулканический пепел накрыл ближайшие селения.
По словам директора Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова, извержение вулкана Шивелуч в ночь на 11 апреля достигло особо сильной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за циклона, снегопада и метели. Высота выброса пепла составила от 15 до 20 километров. Вулкану присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности.
Шивелуч — самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от Шивелуча до Петропавловска-Камчатского — 440 км, до посёлка Ключи — 47 км. Высота сопки 3283 м, высшая точка активной части — 2800 м над уровнем моря. Возраст вулкана определяется в 60-70 тысяч лет.
С конца 18-го века вулкан Шивелуч извергался не менее 10 раз.
Казахстан планирует нарастить поставки своей нефти через Азербайджан
Казахстан планирует увеличить объём поставок нефти через Азербайджан, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Астане по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«Как вы знаете, благодаря нашим договорённостям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг — увеличение объёмов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», — сказал Токаев.
По его словам, большое значение имеет эффективная реализация «дорожной карты» по развитию Среднего коридора на 2022–2027 годы.
«Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны», — заявил Токаев.
По словам казахстанского президента, эти меры и взаимодействие с международными партнёрами должны гарантировать «стабильную и оперативную» доставку грузов по направлению Восток — Запад.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан утром 10 апреля. B аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Визит президента Азербайджана в Астану состоялся через несколько месяцев после того, как Казахстан впервые отправил из порта в Актау в Баку нефть с месторождения Кашаган через Каспийское море. Азербайджанское каспийское морское пароходство сообщило, что на танкер было загружено 6,9 тысячи тонн сырой нефти.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как Средний коридор, — сеть автомобильных и железных дорог и портов протяжённостью примерно 6500 километров, которая берёт начало в Китае, пролегает через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину — в Европу.
В феврале этого года тогда вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что Казахстан рассчитывает на увеличение экспорта нефти через Азербайджан до 15 миллионов тонн. C этой целью была создана рабочая группа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута в части экспорта нефти.
Грузинской оппозиции пришлось отложить создание временной комиссии
Депутаты от оппозиции накануне, 10 апреля обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созыва внеочередного заседания парламента с требованием создания следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе страны.
Однако позже им пришлось отозвать заявление. Причиной стал визит лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Левана Хабеишвили и Анны Цитлидзе в Польшу. Оказалось, что отъезд из Грузии двух депутатов оказался для других оппозиционеров неожиданностью. В случае назначения президентом Зурабишвили внеочередного заседания, оппозиции не хватило бы голосов для принятия решения о создании следственной комиссии.
Согласно действующему законодательству, парламент принимает решение о создании комиссии при поддержке одной трети полного состава.
Лидер ЕНД заявил, что визит в Польшу связан с передачей заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили «важнейшей награды». Кроме того, накануне в Варшаве Хабеишвили вместе с матерью Саакашвили Гиули Аласания почтил память жертв смоленской авиакатастрофы 2010 года, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
С инициативой создания в парламенте следственной комиссии выступила «Группа реформ». Комиссия должна выяснить, действительно ли существует влиятельная группа судей, которая незаконно вмешивается в осуществление правосудия, подбор и продвижение судей, а также проверить предполагаемые факты незаконного влияния на судей, коррупции и кумовства.
- Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции». Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.
В Армении задержали женщину, бросившую зонт в премьер-министра
В Армении возбуждено уголовное производство по делу о «попытке совершения насилия» в отношении премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) Армении, в понедельник в ходе визита премьер-министра в село Малишка Ехегнадзорской общины Вайоцдзорской области, около 14:40, во дворе частного дома с целью воспрепятствования законной служебной деятельности премьер-министра Никола Пашиняна 47-летняя женщина пыталась применить насилие, то есть умышленно бросила имевшийся у нее зонтик в сторону премьера. Она была задержана.
Начато предварительное следствие, в рамках которого выясняются обстоятельства произошедшего, отметили в СК.
Владимир Кара-Мурза выступил с последним словом в суде
Журналист и политик Владимир Кара-Мурза, которого обвиняют в так называемых фейках об армии и в государственной измене, в понедельник выступил в суде с последним словом. Он заявил о своей невиновности и сказал, что годится тем, что делал. Речь Кара-Мурзы была полностью опубликована в его твиттере. Заседание суда было закрытым.
Кара-Мурза считает нынешнюю правовую ситуацию в России сходной с 1930-ми годами ХХ века. Он отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, но гордится своими поступками. Себя же он винит только в том, что за годы своей деятельности не смог достаточно убедить сограждан, насколько опасен режим Кремля.
Кара-Мурза выразил надежду, что рано или поздно российское общество изменится. Он подчеркнул, что подолжает верить в страну и ее людей.
Приговор Владимиру Кара-Мурзе будет вынесен в следующий понедельник, 17 апреля.
- Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест еще на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о так называемых фейках про армию России, о государственной измене и об осуществлении деятельности «нежелательной организации» за работу с «Открытой Россией».
- 6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы.
- Независимые журналисты и правозащитники требуют прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО.
В Абхазии приняли меры для спасения липы в селе Лыхны
Специалисты накануне, 9 апреля приступили к созданию мостиков для восстановления сокодвижения в поврежденной липе, растущей на поляне в селе Лыхны. Как сообщалось ранее, дерево, которое называют «духовным символом Абхазии», неизвестные повредили бензопилой.
Как рассказал агентству «Апсныпресс» директор Института экологии Роман Дбар, в течение полутора–двух месяцев будет понятно, вжился ли мостик и началось ли по нему движение соков.
«Были проведены консультации со специалистами, в том числе и российскими, которые занимаются восстановлением и охраной старых деревьев, являющихся памятниками истории и природы. Была выработана стратегия подхода к созданию окулировочных мостиков», – сказал Дбар.
Суть ее заключается в том, чтобы сделать небольшие нарезки из молодых побегов самого дерева. Эти побеги обрезают в виде треугольных острых мостиков и вставляют их по всему стволу, чтобы между ними было по 5-10 сантиметров. Это нужно для того, чтобы создать по мостикам сокодвижение.
«Это не дает никакой гарантии, что дерево удастся восстановить, но есть хотя бы минимальный шанс, что какая-то часть коры дерева окажется задействована в сокодвижении. Даже если отдельными фрагментами удастся запустить сокодвижение в коре, то спасти крону целиком не получится. Она большая и ее питание требует большого обмена питательными веществами и водой. Но мы считаем, что нужно воспользоваться пусть даже минимальным шансом для того, чтобы сохранить дерево», – сказал эколог.
Дбар также поддержал идею выбрать в лесах молодые саженцы Кавказской липы, которые ориентировочно имели бы возраст от 10 до 15 лет, и всенародно высадить их на поляне Лыхнашта.
«Эта идея будет очень продуктивной. Она направлена на созидательный, позитивный процесс обновления. Мы не можем оставить по-настоящему трагичную ситуацию с «убийством» старого дерева, но нужно думать о будущем», – отметил Роман Дбар.
О повреждении исторической липы, растущей на поляне в селе Лыхны, стало известно 6 апреля. Абхазский лидер Аслан Бжания «поручил правоохранительным органам предпринять все необходимые меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению». Сотрудники гудаутской милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия «по установлению лиц, причастных к акту вандализма». Однако установить обстоятельства происшествия правоохранительные органы пока не смогли.
Германия может запретить российским спортсменам въезд на соревнования
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в понедельник, что её ведомство может отказать российским спортсменам в получении виз для участия в соревнованиях, даже если они будут туда официально допущены. По словам министра, Германия не станет принимать российских спортсменов, даже если это разрешит Международный олимпийский комитет.
Нэнси Фезер назвала возможность участия спортсменов из России и Беларуси «плевком в лицо украинским спортсменам». «Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян», – подчеркнула она.
В то же время министр исключила бойкот летней Олимпиады 2024 года в Париже, поскольку, по ее словам, в результате пострадали бы немецкие спортсмены, которые долго готовились к этим соревнованиям.
- В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме того, условием допуска для спортсменов является отсутствие поддержки войны с их стороны и отсутствие связей с армиями и силовыми структурами своих государств. Тем самым в соревнованиях не смогут принять участие спортсмены, связанные с армейскими спортивными клубами, например с российским ЦСКА.
- Правительство Украины 31 марта запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут атлеты из России или Беларуси. Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что если россиян и белорусов допустят до Олимпийских игр, то украинцы будут бойкотировать соревнования.
В соцсетях обсуждают «беседу» Бибилова с российскими мобилизованными
В социальных сетях обсуждают общение на повышенных тонах экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с российскими мобилизованными. Бывший югоосетинский лидер потребовал от них отправиться на фронт, обозвав трусами за отказ выполнять приказ.
Бибилов, в частности, рассказал мобилизованным, что был югоосетинским президентом, а ранее закончил Рязанское воздушно-десантное училище и служил в 76-й дивизии. При этом за 56 секунд он 11 раз использовал слово «бл***».
На комментарий одного из мобилизованных о том, что недавно у него под Бахмутом погиб брат и его родители не перенесут новости о том, что его отправляют туда же, Бибилов ответил, что «все делается индивидуально».
«Бибилов отчитывает мужиков из Твери. У них отобрали документы в Ростове и вывезли на полигон под Луганском. Мобилизованные отказались переходить под командование 3-го армейского корпуса. Тогда «мотивировать» солдат приехал сам экс-президент», – сказано в описании ролика, выложенного 8 апреля телеграм-каналом «МОБИЛИЗАЦИЯ / Новости / Что делать?».
Осетинский журналист Руслан Тотров считает, что «этот деятель просто не может остаться на полях Украины». Как пишет он в телеграм-канале «Площадь Свободы», Бибилов должен быть возвращен в Южную Осетию, «чтобы стать фигурантом как минимум одного уголовного дела — о государственной измене»
«И я сейчас даже не о попытке мотодесантного президента «слить» страну в состав России, а о километрах территории Государства Алания в районе Цнелиса, которые господин Бибилов хотел отписать Грузии», – пишет он.
Сам Анатолий Бибилов опубликованную в соцсетях «беседу» пока не комментировал.
- Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», Анатолий Бибилов, проигравший на президентских выборах в Южной Осетии в 2022 году, большую часть времени проводит на аннексированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей Украины.
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