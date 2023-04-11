Сегодня председатель СГБ Абхазии Роберт Киут сообщил о задержании двух подозреваемых в повреждении кавказской липы в Лыхны. Никаких подробностей однако он не привел. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, что они думают о возможных мотивах преступников.

– В соцсетях было распространено видео, на котором видны порезы от бензопилы на стволе липы, которая растет на поляне в селе Лыхны. Как вы думаете, кто мог это сделать и с какой целью?

Анзор Маршан, историк: Вообще, интересно, у кого в голове мог возникнуть такой план в таком священном для абхазов месте – уничтожить полуторавековое дерево. Это злодеяние можно отнести к числу ритуально-магических, целью которого было, наверное, нанести урон вековым устоям. Преступление было совершено в ночь на шестое апреля, в полнолуние. Дерево находится в историческом месте, где происходили судьбоносные события для абхазского народа. Там же расположено одно из семи святилищ Абхазии. Много людей туда приехало, я сам тоже там был, я видел эти порезы, повреждения серьезные. Там сделано (учеными, экологами) все, чтобы сохранить это дерево. Они прекрасно понимали, что посягнули на святое, на веру. Это серьезно беспокоило людей, их там было много, они выражали свое негодование, возмущение. Пока сложно сказать, кто это мог бы сделать. Может быть, человек обижен на все и на всех, которому пришла такая мысль, навредить всем. Это может быть одиночка. Или, может, этот план созрел где-то за пределами Абхазии, кому-то заплатили здесь. Я надеюсь, что все-таки те, кто совершил это злодеяние, будут пойманы и наказаны, хотя их ждет, конечно, наказание свыше.

Земфира Чачибая: Лыхнашта – где советы старейшин, где решались все вопросы, касающиеся нашего народа. Это очень нехорошо, кто это сделал. Но это было сделано специально. Это вандализм, это и теракт. Мне кажется, что там не один человек был. Это очень плохо для народа и прежде всего для того, кто это сделал. Господь все видит!

Руслан Шакая: Мне кажется, что вообще какое-то недоразумение, потому что из абхазов, кто-то из местных жителей вряд ли мог это сделать. Может, по ошибке? Думаю, в итоге может выясниться, что какая-то банальная вообще ерунда произошла, и люди уже боятся признаться в этом. Вряд ли это какая-то диверсия. Это, конечно, трагедия для нас, но, может, какой-то рабочий из Средней Азии перепутал что-то. Я не думаю, чтобы кто-то с такой целью, чтобы взбудоражить народ, не верится. Абхазы боятся с природой так обходиться, тем более место такое намоленное. Боятся особо подходить и хулиганить. Но если человек совсем, может, сумасшедший, но сумасшедший так аккуратно спилить вокруг бензопилой... Или это какая-то местная месть какого-то жителя, который психанул. Точного у меня нет ответа.

Денис Харчилава: Люди прекрасно понимают, что для нашей республики неважно, какой национальности он бы не был, что означает это место, это дерево и т.д. Не только там, у нас много мест есть, куда мы приходили, где не то чтобы что-то порезать, даже громко нельзя было разговаривать, там только один человек говорил. Я думаю, что люди хотели в обществе навести какой-то шум, дисбаланс. А кому это надо, если честно, грех на душу не хочется брать и что-то озвучивать.

Ирина Дармава: Это очень печальный факт, который заставляет всех разумных людей быть сильно обеспокоенными. Как вы знаете, липа – это наше древнее дерево, которое очень много энергетики в себя впитала, потому что все наши вопросы, которые тревожат, наш народ всегда решал именно на Лыхнаште, вокруг этого древнего дерева. Я полагаю, что это все-таки какой-то вид диверсии. Наверное, это все-таки со стороны наших соседей, своего рода такое запугивание и предупреждение. Надеюсь, что мои мысли неправильные и на самом деле это кто-то сделал по глупости. Я надеюсь, что наше дерево залечится и будет еще многие годы нас радовать. И, надеюсь, что в нашем обществе осознают, что вокруг нас много опасности. И такие памятники истории надо любыми средствами сохранять и оберегать. Мне кажется, что властям надо подумать о том, чтобы на Лыхнаште были какие-то специальные средства, которые давали бы возможность следить за этим историческим комплексом.

Виола: Сложно сказать, кто это мог сделать. И, может быть, это можно расценивать как серьезный плевок на нашу историю, культуру. Но я думаю, что, кто бы это не совершил, он «выбил кирпичик», сам того не зная, так как ожидал, что дальше все рухнет, как карточный дом, но нет. Совершивший поступок заставил задуматься всех нас, переосмыслить и убедиться, насколько нам дороги наши культура, история и духовные ценности. Это может стать началом нового, хорошего и светлого.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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