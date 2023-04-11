4-5 апреля в Женеве состоялся 57-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В них, как обычно, приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. И, как обычно, не произошло сдвигов в обсуждении ключевых вопросов.

Так, абхазская делегация вместе с южноосетинскими и российскими коллегами в очередной раз подняла тему согласования и подписания вместе с грузинской стороной документа о неприменении силы. И в очередной раз грузинские участники категорически отказались это делать, заявив, что этот документ должен быть согласован и подписан между Грузией и Россией.

Глава абхазской делегации заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба по завершении дискуссий рассказывал в СМИ, что поднимал в их ходе вопрос о возможном открытии Грузией так называемого второго фронта против России, то есть, по сути, войне на территориях Абхазии и Южной Осетии, к которому ее не раз призывали некоторые украинские политики. Грузинские представители отрицают любую возможность открытия «второго фронта», но им напомнили, что на уличных акциях в Тбилиси эти призывы звучат весьма явственно.

Сегодня я связался с Ираклием Тужба, и начали мы с такого заинтересовавшего меня вопроса, как предложение абхазской делегации в Женеве возобновить встречи в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в зоне конфликта Грузии и Абхазии. Но возобновить не в Гале, где они проходили до того, как десяток лет назад прервались, а на одном из островов в так называемой нейтральной зоне – для Абхазии – по нижнему течению реки Ингур. Ираклий объяснил:

«Проблема заключается в том, по каким документам будут заезжать грузинские представители. Они настаивают на внутренних паспортах, а мы говорим о том, что у нас действуют нормы, по которым все иностранные граждане должны пересекать границу исключительно по загранпаспортам. Вот в этом основное противоречие. Чтобы это противоречие преодолеть, мы предложили рассмотреть возможность изыскать какую-то нейтральную территорию на реке Ингур. Такие территории, как мне сказали, там есть. И вот разбить там некую палатку и провести в ней встречу. Дело в том, что в Южной Осетии действует аналогичный формат МПРИ и он проходит в Эргнети. Населенный пункт там есть – Эргнети.

– Да, да, знаю.

– И он тоже проходит там на нейтральной территории, там есть какой-то такой анклав, насколько мне известно, который носит нейтральный статус. Вот там разбивается шатер, и в нем они успешно проводят эти встречи. У нас, к сожалению, эти встречи заморожены, и мы предложили аналогичный с осетинским, скажем так, вариант. Но грузинские участники от этого предложения отказываются. Воздерживаются, мягко говоря.

– А до того, как прервались эти встречи, они прервались в Гале?

– Изначально, когда этот формат был образован в 2000-м году, это часть Женевского формата, были предварительные договоренности, что встречи будут проходить попеременно в городах Гал и Зугдиди. Но потом мы от этой идеи потихоньку отошли, и все встречи проходили в городе Гале. Они, на самом деле, эти встречи, время от времени приостанавливались. Если вы помните, несколько лет назад был случай, связанный с польским генералом Анджеем Тышкевичем, возглавлявшим этот формат, который позволил себе неприемлемое высказывание в наш адрес и был объявлен в Абхазии персоной нон грата. И механизм приостановился.

– А вот это предложение – чтобы граждане Абхазии могли использовать для зарубежных поездок абхазские паспорта, как это делают граждане Северного Кипра, Тайваня, Косова, – как было воспринято?

– Вы знаете, эту тему мы поднимаем достаточно давно, регулярно. Ну, скажу так. Что касается представителей Евросоюза, они занимают тут достаточно жесткую и, можно сказать, консервативную позицию. Подвижек в этом направлении нет. Мы также ставим этот вопрос перед американской делегацией. Американские коллеги хотя бы стараются делать вид, что они будут пытаться решать этот вопрос. Но опять-таки до практической реализации пока что не доходит. Сейчас в американской делегации сменился глава. Там новый представитель Госдепартамента, его зовут Луис Боно. Он занимается и Женевскими дискуссиями по урегулированию в Закавказье, то есть нашим процессом, и представляет интересы США по урегулированию в Нагорном Карабахе. То есть у него две такие функции в регионе. Вот у нас с ним была встреча. И я, учитывая, что это новый человек, перед ним эту тему поднял. Обещал разобраться. Не знаю, ждем».

Что касается островов в нижнем течении реки Ингур, то на географических картах крупного масштаба таких можно увидеть немало. Они расположены у гальских сел Папынрху, Набакия, Отобая… Все они необитаемые.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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