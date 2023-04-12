Кезерашвили опроверг связь с т.н. колл-центрами, комментируя расследование Би-би-си

Бизнесмен, бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили прокомментировал расследование Би-би-си, опровергнув связь с т.н. колл-центрами, входящими в глобальную мошенническую сеть.

«Хочу еще раз кратко заявить, что не имею и никогда не имел никакого отношения к так называемым колл-центрам, описанным в расследовательском материале, опубликованном на платформе Би-би-си. Несмотря на то, что я считаю Британскую вещательную корпорацию средством массовой информации высокого журналистского уровня, это тот случай, когда у меня возникает много вопросов к изданию по вопросам, касающимся меня.

Со всей ответственностью заявляю, что никогда не участвовал в подобных схемах, поэтому не собираюсь игнорировать тот ущерб, который наносит мне этот материал, особенно на фоне, когда против меня осуществляется политизированное правосудие со стороны грузинских властей, а против телекомпании «Формула», созданной при моем участии, со стороны правящей партии осуществляется спланированная атака, что признается рядом международных организаций и в отчетах Госдепартамента США», – заявил он.

Кезерашвили обещает «использовать все юридические рычаги, чтобы доказать как недостоверность фактов из публикации Би-би-си, так и ложность предположений, сделанных в результате неправильной интерпретации». Он уверен, что «это не займет много времени».

«Я всегда выражал свою готовность, готов и сегодня к сотрудничеству со следственными структурами европейских стран по поводу т.н. колл-центров, тем более, что местом моего проживания как лица, находящегося в политической эмиграции, является Великобритания, в системе правосудия которой никто не сомневается», – отметил Давид Кезерашвили.

Отметим, что Би-би-си провела расследование деятельности глобальной мошеннической сети по присвоению сбережений европейских пенсионеров, которая заработала на обмане клиентов более миллиарда долларов. В статье указано, что в открытом доступе нет документов, которые подтверждали бы связь Кезерашвили с сетью офшоров. Но, к примеру, несколько бывших сотрудников компаний, связанных с Milton Group, подтвердили, что имели прямой контакт с Кезерашвили и знают, что он причастен к деятельности сети.

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