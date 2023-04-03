Интервью основателя телеканала «Формула» Давида Кезерашвили, где он рассказал о своих дружеских отношениях с новым руководством «Единого нацдвижения», вызвало широкий резонанс. «Грузинская мечта» призвала оппозицию чистосердечно признаться в финансировании со стороны бывшего министра. Большинство оппозиционных партий опровергло это заявление. Напомним, грузинский суд признал находящегося в эмиграции Кезерашвили в растрате пяти миллионов лари.

Спустя много лет Давид Кезерашвили вновь предстал перед аудиторией телеканала «Формула». В часовом интервью беглый чиновник рассказал об обстоятельствах выезда за границу, о своем бизнесе, о политически мотивированном, с его точки зрения, грузинском правосудии и о своем участии в политической жизни Грузии.

Наибольший интерес вызвала та часть выступления учредителя «Формулы», где речь шла о предположительном финансировании грузинских политиков. По словам Кезерашвили, перед последними парламентскими выборами он оказывал определенную помощь «Нацдвижению».

«Я не был знаком с Никой Мелия, у нас не было никаких отношений после парламентских выборов 2020-го, когда он стал председателем партии. После того как он вышел из тюрьмы, встреча состоялась, я, разумеется, не отказал – просьба исходила с его стороны, в преддверии выборов партия нуждалась в определенной помощи. Другой заинтересованности в этой встрече у меня не было, я узнал, что (им) было нужно, мы договорились, и после отношения были нормальными», – сказал Кезерашвили.

Он также признал, что оказывал помощь как политическим субъектам, так и представителям гражданского общества:

«Разумеется, есть определенные политические и гражданские субъекты, которые нуждаются в помощи. И если просьба о такой помощи исходит с той стороны, я всегда считаю себя обязанным. Необходимо соблюдение двух принципов – эти люди должны быть безусловно прозападными, и второе: они должны сами попросить о помощи. Я не живу в Грузии и не занимаюсь поисками политических партнеров».

И так как в своем интервью Кезерашвили скобок не раскрыл, в правящей партии призвали оппозицию выступить с чистосердечными признаниями. По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, налицо факт открытого подкупа грузинских политиков:

«Финансирование оппозиции, о котором Кезерашвили публично говорил, не отражено в декларациях оппозиционных партий, поэтому они обязаны публично отреагировать на эти заявления. Он практически признал, что финансирует оппозицию, в то время как у оппозиции это не задекларировано. Это заявление нарушает установленные законом правила и свидетельствует о коррупции. Он украл деньги из оборонного бюджета, незаконно финансирует политические партии и СМИ, происхождение его денег и финансов неясно, суд постановил, что имело место разграбление бюджета. Настало время давать пояснения».

По мнению другого представителя большинства, депутата «Силы народа» Гурама Мачарашвили, Кезерашвили и связанные с ним лица должны быть отлучены от политики:

«Интервью Кезерашвили подтверждает, что он финансирует и оказывает помощь политическим партиям и СМИ. Это доказательство того, что он олигарх. Радикальная оппозиция, которая искала олигарха в стране, получила его в виде Кезерашвили. Вот почему им больше не нравится украинский закон «О деолигархизации» – это та данность, от которой им не уйти», – сказал Гурам Мачарашвили.

В оппозиции считают, что власть, на протяжении 10 лет получавшая щедрые партийные взносы от Бидзины Иванишвили и фактически управляемая из-за кулис, не имеет права указывать на оппозицию пальцем.

«От имени Республиканской партии заявляю: Кезерашвили Республиканскую партию не финансировал, не финансирует и не будет финансировать в будущем», – заявила по этому поводу ее председатель Хатуна Самнидзе.

Схожее заявление прозвучало от имени «Лело». По словам Давида Усупашвили, как пожертвования, так и расходы партии прозрачны для всех:

«Кого он финансирует, я не знаю. «Лело» он точно не помогает, власти это сами знают и должны сказать».

Он также ответил на вопрос, соответствует ли Кезерашвили критериям закона об олигархах: «Закон о деолигархизации в Грузии не принят, и есть «мечты» на эту тему, которые переменчивы».

Наиболее категоричную позицию заняли в партии «Гирчи». По словам Яго Хвичия, признание Кезерашвили льют воду на мельницу «Грузинской мечты», и его цель – дискредитация оппозиции. По мнению депутата, он бы посоветовал Кезерашвили вообще уйти из политики страны, как это должны сделать и многие другие лидеры «Национального движения».

«Если ты действительно борешься с «Мечтой», то не должен позволять дискредитированным людям оставаться в оппозиции. Оппозиционная конструкция внутри «Нацдвижения» держится на деньгах Кезерашвили и репутации Мерабишвили, что вредит борьбе с «мечтателями». Если что и помогает «Мечте» сохранить власть, то это икона Саакашвили и «Нацдвижения». Мы не общались с Давидом Кезерашвили и не имеем желания сотрудничать, потому что свобода для нас важнее», – заявил журналистам Яго Хвичия.

Представители «Нацдвижения» интервью не прокомментировали.

Напомним, 21 марта 2022 года Министерство обороны Грузии отсудило пять миллионов евро у Давида Кезерашвили. Тбилисский городской суд тогда полностью удовлетворил иск ведомства. После этого Генеральная прокуратура Грузии предъявила иск Давиду Кезерашвили и в злоупотреблении служебным положением, и присвоении/растрате крупных сумм государственных денег. Дело касалось перевода крупной суммы денег компании, зарегистрированной в офшорной зоне для организации военных учений. Как утверждается, учения так и не были проведены.

Сам Кезерашвили в интервью вновь заявил, что его судебное преследование «явно связано с редакционной политикой телекомпании «Формула», в которой ему принадлежит контрольный пакет.

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