Грузия пытается «вовлечь в шпионаж» жительниц Абхазии – абхазская СГБ

Служба государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия опубликовала видеоматериал, рассказав «о проводимых контрразведывательных мероприятиях». Ведомство утверждает, что грузинские спецслужбы пытаются вовлечь в шпионаж жительниц Абхазии.

В материале, в частности, речь идёт о деле Кристине Такаландзе, обвиненной в шпионаже.

Кроме того, утверждается, что сотрудник спецслужб Грузии Джано Дзагания «вербовал» двух жительниц Абхазии – Джессику Шенгелия и Ирму Хухуа.

Одна из женщин на видео рассказала, что Дзагания попросил её сфотографировать военную часть в Очамчире, объекты в Гали и Илори. Она говорит, что сама решила рассказать об этом абхазской СГБ.

В Сухуми говорят, что им удалось избежать нанесения грузинскими спецслужбами ущерба национальным интересам Абхазии.

«Деятельность спецслужб Грузии становится более изощренной, организованной и технически оснащенной. Они используют любые доступные им методы по добыче информации, направленной в последующем на дестабилизацию обстановки внутри республики. Основная задача осведомителей – собрать ценную информацию, получить доступ на критически важные объекты, проникнуть во властные структуры», – сказано в видеоматериале.

При этом СГБ предлагает внести изменения в нормативно-правовую базу. В ведомстве говорят, что необходимо утвердить закон, позволяющий СГБ объявлять официальное предостережение жителям Абхазии, контактирующими с иностранными спецслужбами.

В Тбилиси сообщение абхазской СГБ пока не комментировали.