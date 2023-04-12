Работы по расчистке дороги, идущей через Рикотский перевал, близятся к завершению, заверяют в Департаменте автомобильных дорог. Более чем на двое суток здесь было остановлено движение из-за камнепада и оползней. Это далеко не первый случай, напоминают геофизики и призывают власти прислушаться к рекомендациям специалистов во время строительства одной из важнейших для Грузии магистралей.

Движение на Рикотском перевале остановлено уже во второй раз за последние 10 дней из-за оползневых процессов около центральной автомагистрали. С 30 марта по 8 апреля дорога была полностью перекрыта из-за оползня, повредившего строящийся здесь тоннель. После работ по очистке проезд был открыт лишь два дня, говорит заместитель председателя Департамента автомобильных дорог Леван Купаташвили:

«Мы находимся на участке дороги Чумателети-Хеви. В ходе мониторинга было обнаружено место, где могли развиться оползневые процессы и камнепад. Был спровоцирован сход критической массы, которая представляла опасность. Сейчас проводятся комплексные мероприятия по очистке и расширению дороги. Как только этот участок будет безопасным, сразу будет восстановлено движение».

Дорога через Рикотский перевал соединяет Восточную и Западную Грузию и, кроме всего прочего, выполняет транзитную функцию. Для легковых автомобилей открыта объездная дорога, также нуждающаяся в ремонте, на которой в последние несколько дней образовались километровые пробки, а у водителей грузовых автомобилей вовсе нет возможности поехать объездным путем. В Департаменте автомобильных дорог сообщили, что им придется ждать открытия основной трассы:

«Стоим вот – нет ни воды, ни туалета, ничего нет. Второй день уже так. Поблизости даже магазина нет. Гарибашвили выступает и говорит, что все хорошо, но это ведь не так. Сидим вот, мучаемся от жажды, и люди голодные», – сказал в интервью телекомпании «Пирвели» один из водителей.

Подобные претензии у граждан возникают не впервые. Строительство участков дороги через Рикотский перевал общей протяженностью более 50 километров началось еще в 2019 году. С тех пор оползни и камнепады неоднократно становились причиной закрытия разных участков трассы. Причем об этих опасностях эксперты неоднократно предупреждали власти, говорит директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе:

«В исследованиях прямо указано, что это зона повышенной оползневой опасности, и во время строительных работ необходим постоянный мониторинг, поскольку окружающая среда нестабильна. Все это написано черным по белому. Очевидно, в том, что сделали инженеры, что-то неправильно. При этом мы говорили, что перед началом работ необходимо все измерить 100 раз, а тот результат, который сейчас получили, указывает на то, что расчеты не делались».

Сначала – укрепление грунта, а затем строительство дорог – это простое правило, которое позволяет избежать подобных ситуаций, говорит член-корреспондент Академии наук Грузии профессор-геофизик Тамаз Челидзе:

«Там грунт очень слабый, глиняный и гористая местность, большой наклон. Естественно, все это вызывает активизацию оползня, там динамическая ситуация. Многие страны – Италия, Швейцария – тоже гористые, и там тоже бывают оползни, но дороги там проводят, изучая участки. Есть целый набор противооползневых методов. Например, склон необходимо разделить на ступени и каждую ступень нужно укреплять. Все это известно, есть такие рецепты».

Впрочем, власти часто игнорируют эти правила, из-за чего проблемы периодически возникают на разных участках строящейся дороги. А это непростительно, учитывая тот факт, что этот путь должен стать частью транзитного коридора, соединяющего Европу с Китаем.

Между тем ближе к вечеру в Департаменте автомобильных дорог сообщили, что дорога через Рикотский перевал откроется сегодня для грузовых автомобилей, а для легкового транспорта – с 13 апреля (на момент написания сюжета движение восстановлено не было).

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