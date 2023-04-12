​Россия будет пополнять ряды своей армии в принудительном порядке. Новый закон, ожидающий лишь подписи президента, сделает практически невозможным спасение от военной службы. Повестку получат граждане России вне зависимости от того, находятся они или нет по месту жительства или работы. Теперь все будет фиксироваться в электронном виде. Что же касается релокантов, то им, в случае получения повестки, настоятельно рекомендуют вернуться в Россию, дабы избежать «обеспечительных мер». Плюс ко всему вчерашним школьникам облегчат путь в контрактную армию.

Граждане России в шаге от новых возможностей своего военного руководства по пополнению армии. Совет Федерации 163 голосами при одном против принял новый закон об электронных повестках. Днем ранее Госдума также почти единогласно выразила поддержку законопроекту, позволяющему уведомлять подлежащих призыву граждан через сервис «Госуслуги».

«Федеральный закон принят. За – 394, против – нет, воздержался – 1. Коллеги, федеральный закон принят, поздравляю!»

Впрочем, поздравления спикера Госдумы Вячеслава Володина вряд ли пришлись по душе его рядовым согражданам. Закон, который так стремительно приняли российские народные избранники, существенно меняет систему оповещения о призыве в армию. Согласно нынешней редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», повестку должны вручить призывнику лично и под расписку. После же вступления в силу нового закона, а это произойдет после подписания соответствующего документа президентом Путиным, бумажные повестки хоть и сохранятся, но их можно будет дублировать в электронном виде – через портал «Госуслуги». И что самое главное, повестка в электронном виде будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Вне зависимости от того, увидел он уведомление или нет.

В Кремле заверяют: новый закон призван не ужесточить, а, наоборот, облегчить жизнь граждан страны. Но в первую очередь, как оговорился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, военкоматов:

«Работали эксперты, было много разъяснений по этому закону. Как это принималось – в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме. Если есть вопросы по нюансам, связанным с процедурой, то лучше их адресовать также в Государственную Думу. Что касается этого законопроекта в целом, то здесь нужно, наверное, нам отдавать себе отчет в том, что речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по Конституции. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак: а) исправить, б) сделать современным, эффективным и удобным для граждан».

Среди новшеств одно очень важное – если военнообязанный не получил повестку в письменном или в электронном виде, она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток. Создание такого реестра также предусмотрено законопроектом. В случае же неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении «уклониста» начнут действовать «обеспечительные меры». Среди них: запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на регистрацию транспортного средства и управление им, а также на получение кредита. Кроме того, для всех, кому будут направлены повестки, автоматически вводится запрет на выезд из страны.

Подобная мера, по мнению экспертов, призвана пресечь повторение массового бегства из страны военнообязанных граждан, наблюдавшегося осенью прошлого года. Что же касается упоминания в перечне «обеспечительных мер» банковских услуг, то некоторые комментаторы не исключают, что к уже покинувшим страну гражданам могут быть применены меры финансового давления, вплоть до блокировки счетов. Как посоветовал релокантам один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, военнообязанным, подлежащим призыву и работающим за рубежом, «рекомендуется взять отпуск на год и вернуться в Россию для прохождения армейской службы. А после этого уехать обратно, если это возможно».

При этом на фоне шума вокруг электронных повесток Госдума незаметно, сразу в трех чтениях, приняла в том же пакете поправку, впервые позволяющую поступать на военную службу по контракту 18-летним. То есть сразу после окончания средней школы. Сейчас по закону до заключения контракта нужно окончить техникум или вуз либо прослужить по призыву хотя бы первые три месяца. Таким образом, власти нарушили еще одно негласное соглашение с обществом – после чеченских войн 18-летние россияне не участвовали в боевых действиях.

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина из КПРФ, выступая против этой поправки, объясняла, что в таком случае вчерашние школьники «окажутся просто незащищенными». Но, несмотря на это, закон прошел в неизменном виде.

«Но, чтобы принимать целый закон после того, как мы прослушали телевизионное интервью и за два часа сидя в этом зале просмотрели текст этого закона, вот такого еще не было на моей памяти. И на памяти моих коллег».

Теперь будет. На фоне постоянных слухов о том, что российские власти хотят привлечь на службу по контракту до 400 тысяч человек, из действующего законодательства фактически убрали все препоны для новой волны мобилизации, просто под другим названием. По словам российских правозащитников, после того как поправку подпишет президент, вчерашних школьников, как и любых других граждан, заключивших контракт, можно будет отправлять на фронт уже через четыре месяца после начала службы. А вот расторгнуть такой контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся.

Власти страны и раньше пытались замаскировать набор в армию, зазывая добровольцев, контрактников, заключенных, но эти меры, очевидно, не работают. А новая волна мобилизации – довольно опасный шаг с точки зрения пропаганды. Он наглядно продемонстрировал бы обществу, что российская армия не может справиться с украинской, даже имея численное преимущество. Но в преддверии ожидаемого уже практически в любой день украинского наступления военное руководство России, очевидно, попытается нивелировать угрозу прорыва фронта если не качеством, то хотя бы количеством солдат.

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