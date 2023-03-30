Россия ежедневно теряет тысячи своих военных. Общие потери уже превысили 200 тысяч человек. Такие оценки озвучивают высшие военные и чиновники США и Великобритании. Тем временем западные разведки уверены: в России готовят новую волну мобилизации, которая восполнит потери и даже увеличит численность войск, задействованных в Украине. В Москве при этом не скрывают, что намерены воевать долго.

Российские потери в Украине составляют примерно 220 тысяч человек ранеными и убитыми, – такую оценку дал министр обороны Великобритании Бен Уоллес со ссылкой на данные Вашингтона. Уоллес уверен, что цифры отражают действительное положение дел. Ранее схожий комментарий сделал и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Выступая на слушаниях в сенатском комитете по Вооруженным силам, Милли подчеркнул, что «российские потери значительно превышают 200 тысяч человек»:

«Их наступательные действия практически прекратились. Их возможности, их сухопутные силы были насажены на украинский штык, так сказать. И это во многом благодаря ресурсам, которые предоставили Соединенные Штаты и другие страны. Они несут огромные потери в районе Бахмута… Украинцы организовали очень эффективную оборону территории, которая очень дорого обходится русским. Потому что в последние 20 дней русские нисколько не продвинулись в Бахмуте и вокруг него. Так что для русских это – бойня».

В последний раз Милли озвучивал оценки Соединенных Штатов о количестве жертв среди россиян в ноябре прошлого года. Тогда цифры потерь обеих сторон оценивались в 100 тысяч человек убитыми и ранеными. Если верить американским исследованиям, это может означать, что менее чем за шесть месяцев Россия потеряла около 100 тысяч солдат. Причем основные потери идут именно на бахмутском направлении, где действует ЧВК «Вагнер».

Москва намерена восполнить потери путем проведения новой волны «частичной мобилизации». В этом уверена разведка британского Министерства обороны. Военные аналитики Его Величества обратили внимание на сообщения российских СМИ, из которых следует, что власти готовятся начать крупную военную кампанию с целью набора дополнительных военнослужащих. Примечательно, что Россия подает кампанию как добровольный наем профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. Однако существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто и региональные власти попытаются выполнить поставленные перед ними задачи по вербовке методом принуждения.

При этом в Москве не скрывают, что готовятся к долгой войне. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте – это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, – то это надолго. И здесь нам нужны твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента».

При этом Песков подчеркнул, что цели России в войне с Украиной не могут быть достигнуты политико-дипломатическим путем, а только военным.

Схожую позицию озвучил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, Россия не остановится, пока не достигнет своих главных целей в этой войне – «демилитаризации и денацификации» Украины:

«Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты. Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения».

Украина при этом считает абсурдной передачу Москве с 1 апреля председательства в Совбезе ООН. На фоне непрекращающихся атак со стороны России в отношении суверенного государства-члена Всемирной организации даже мысль о том, что эта страна может возглавлять орган, призванный обеспечивать безопасность в мире, кажется министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе «неудачной шуткой».

«Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля – неудачная шутка. Россия узурпировала свое место, ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, разыскиваемый МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с РФ в Совете Безопасности ООН», – написал Кулеба в своем Twitter.

В конце прошлого года Киев сделал официальное заявление и уведомил государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению России статуса постоянного члена Совета Безопасности. Москва в лице зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева ответила на это очередной угрозой:

«Ну, если что-то подобное будет происходить, то, на мой взгляд и ООН закончит свое существование, как ни печально это звучит».

Украинские власти обращают внимание на то, что после прекращения существования Советского Союза и его распада на 15 независимых государств место в Совбезе ООН, которое тот занимал как одна из держав-победительниц во Второй мировой войне, было занято Российской Федерацией без соблюдения предусмотренных Уставом ООН юридических процедур.

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