Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал законопроект «О деолигархизации»

На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате инцидента.

В Министерстве обороны Армении утверждают, что перестрелка произошла в районе села Тех Сюникской области. «11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям», – приводит часть текста из сообщения ведомства армянская служба Радио Свобода. По данным министерства, с армянской стороны есть погибшие и раненые.

Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе Азербайджана. «Интенсивный обстрел велся из стрелкового оружия со стороны села Тех. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры. С азербайджанской стороны есть погибший и раненый», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Пятого марта перестрелка между армянской полицией непризнанного Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными произошла на горной дороге, ведущей от Степанакерта в сторону Армении. Основная дорога, соединяющая регионы Нагорного Карабаха, в которых проживают этнические армяне, с Арменией, заблокирована четвертый месяц азербайджанской стороной.

В феврале Международный суд ООН в Гааге потребовал от Азербайджана обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Решение было принято 13 голосами против двух по иску Армении против Азербайджана.

Суд также рассматривал встречный иск Азербайджана против Армении. Баку утверждал, что Ереван использовал Лачинский коридор для перевозки в Нагорный Карабах оружия и мин, которые запрещены соглашением о перемирии. Армения отвергла эти обвинения. В суде ООН иск Азербайджана единогласно отклонили.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Тогда населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».

За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами. После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.