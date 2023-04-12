В Азербайджане назначен секретарь Госкомиссии по делимитации границы с Арменией

В первом квартале 2023 года в Грузию въехали 1 149 895 иностранных граждан – в два раза больше, чем в прошлом году, сообщило МВД Грузии.

Из общего числа въездов 171 133 визита были транзитными, 246 024 – краткосрочными, менее суток, и 732 738 визита продолжительностью более 24 часов.

В первом квартале 2023 года в Грузию въехало 298 тысяч граждан РФ, в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем эта цифра на 5% больше допандемических показателей. За январь-март из Грузии выехали 320 236 граждан РФ.

На втором месте по числу въездов граждане Турции, на третьем – граждане Армении.

Данные по странам:

Граждане России – 298 285 Граждане Турции – 236 843 Граждане Армении – 224 342 Граждане стран ЕС – 56 461 Граждане Израиля – 50 226 Граждане Азербайджана – 48 231 Граждане Украины – 42 340 Граждане Беларуси – 26 801 Граждане Ирана – 24 937 Граждане Индии — 24 296

За первый квартал наибольшее число иностранцев въезжали в Грузию из Турции, через КПП Сарпи, через Тбилисский аэропорт и армяно-грузинскую границу, КПП Садахло.

Всего в первом квартале 2023 года было зафиксировано 3 574 595 пересечений границы (въезд и выезд). Иностранцы в этом случае – 66%, граждане Грузии – 34%.

По информации агентства «Новости-Грузия», эта статистика не отражает данные по туризму.