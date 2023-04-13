В Абхазии предложили обсудить «морально-этический облик» президента

Оппозиционные общественные организации обратились к спикеру парламента самопровозглашенной республики Абхазия с предложением обсудить «морально-этический облик» абхазского лидера Аслана Бжания.

Поводом для обращения стали опубликованные в соцсетях видеоролики. Оппозиционеры указывают, что Аслан Бжания и глава МИД Инал Ардзинба «занимаются шуточным поединком» в компании с «девушкой сомнительной репутации».

«В других видеоматериалах та же девушка в компании своих подруг отправляет Аслану Бжания поздравления с днём рождения, называя его другом и подчеркивая, что пьют они за него грузинское вино. Показателено, что Аслан Бжания видит камеру, на которую его снимает другая девушка, и не придаёт этому никакого значения. Вполне логично, подобные видеоматериалы вызвали волну критики и негодования среди населения страны и пользователей абхазского сегмента социальных сетей», – сказано в обращении общественных организаций «Аиааира», «Ахьаца», «Аидгылара», «Асаркьал» и Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия.

Они указывают, что морально-этический образ Аслана Бжания был бы его личным делом, если бы он не являлся абхазским президентом и не представлял весь народ Абхазии.

«Уместно напомнить, что в 2020 году Бжания А.Г. уже давал повод для критики, допустив фотосессию в горах Абхазии, будучи наряженным в шорты, к тому же облаченным в национальную бурку с алабашьа в руках. Традиционным для абхазского народа символом мудрости и благочестия», – сказано в обращении.

Оппозиционеры подозревают Аслана Бжания в нарушении присяги, данной им народу Абхазии при вступлении в должность президента.