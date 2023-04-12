Лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба намерен через суд добиваться, чтобы прокуратура провела проверку по факту предполагаемого хищения при приобретении материалов на ремонт высоковольтной линии «Ачгуара». По его сведениям, из 108 миллионов рублей, потраченных на закупку материалов, более 50 миллионов рублей были выведены благодаря завышению цен.

Председатель республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба направил в Сухумский городской суд жалобу на бездействие Генеральной прокуратуры в связи с фактом возможных хищений денежных средств при приобретении материалов для капитального ремонта высоковольтной линии электропередач «Ачгуара».

В своей жалобе, направленной в суд, лидер АНД называет ответственных за бездействие – генерального прокурора Адгура Агрба и его первого заместителя Дамира Квициния.

Адгур Ардзинба прокомментировал «Эху Кавказа» свое решение обратиться в судебные органы:

«Как вы помните, 17 ноября 2022 года Аслан Бжания вызвал к себе силовиков и дал им 15 дней на расследование материалов, которые мы опубликовали, по вопросу завышенных цен при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара». Прошло уже пять месяцев, до сих пор прокуратура не дала внятного ответа на вопрос, что там произошло? Это притом, что высоковольтная линия «Ачгуара» до сих пор является проблемной частью наших передающих сетей. Буквально на днях были отключения из-за провисания провода. 14 февраля независимые эксперты опубликовали наглядную таблицу сравнительного анализа цен по смете ремонтных работ по этой линии «Ачгуара», и разница оказалась как минимум 35 миллионов из 108 миллионов рублей. То есть цены завышены на 32%, и это без учета НДС. Если вычесть и этот налог, который не взимается при вывозе товаров из России в Абхазию, то сумма увеличится еще на 20 миллионов рублей».

В своей жалобе Адгур Ардзинба указывает, что запросы в прокуратуру с просьбой сообщить результаты проверки по факту завышения цен при ремонте «Ачгуары» направлялись им 15 февраля, 28 февраля и 23 марта, но никакого результата не дали:

«Мы несколько раз обращались и в прокуратуру, они нам отвечали, из их ответов мы так и не смогли сделать выводы о том, что конкретно и в какие сроки собирается делать прокуратура. Поэтому было принято решение обратиться в суд для того, чтобы через суд попытаться повлиять на прокуратуру. В конце концов, мы в любом случае доведем это дело до конца. Мы хотим знать: что и почему произошло при ремонте линии «Ачгуара», почему цены были завышены и кто в этом виноват?»

По словам Ардзинба, его действия с самого начала были направлены на то, чтобы помочь прокуратуре в расследовании факта предполагаемого хищения:

«Помимо того, что мы представили первичные материалы, еще и независимые эксперты 14 февраля этого года опубликовали точечный сравнительный анализ по каждому пункту. Они сравнили те цены, по которым были закуплены материалы, и рыночные цены, дали выборку по каждому пункту по таблице. И для прокуратуры это тоже могло быть дополнительным подспорьем, хотя, я уверен, что и у самой прокуратуры есть возможность все это провести. За пять месяцев прокуратура могла хотя бы подтвердить факт завышения цен? Мы не говорим о том, что нужно было расследовать до конца, кто завышал цены, с каким умыслом, хотя и это тоже за пять месяцев можно было установить. Но как минимум подтвердить тот факт, что цены были завышены и на какую сумму, прокуратура могла это сделать».

Политик сообщил, что, по имеющейся у него информации, Контрольная и Торгово-промышленная палаты отвечали на запросы прокуратуры, и в их материалах есть подтверждение факта завышения цен.

И все-таки надо отдать должное прокуратуре, она на каждый его запрос отвечала, он объяснил, что не так с этими ответами:

«Я читал их ответы, честно говоря, уже на втором или на третьем их ответе я перестал понимать русский язык. Витиевато, оперируя разными юридическими терминами, со ссылками на Уголовно-процессуальный кодекс и на другие нормативные акты прокуратура нам попросту говорит, что мы это дело не расследуем так, как мы его должны расследовать. Мы же знаем, как наша абхазская прокуратура в этом же составе, когда ей нужно, очень быстро находит подозреваемых, их объявляют по телевидению, заводят уголовные дела, особенно когда это связано с политическими процессами. А здесь вот пять месяцев не могут две цифры сравнить и дать обществу конкретную информацию».

Адгур Ардзинба использует законные возможности и намерен добиваться результата. «Если не уходить в юридическую терминологию, мы хотим, чтобы суд подтолкнул прокуратуру к реальным действиям», – сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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