МВД сообщает о задержании троих молодых людей в Марнеули за «cопротивление, угрозу или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок». В полиции утверждают, что нарушители, передвигавшиеся в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле, проигнорировали их требование остановиться, а позже и вовсе напали на них. Местные жители же утверждают, что силовики сами спровоцировали на незаконные действия молодых людей.

Ночь на 13 апреля в селе Даштапа Марнеульского района была шумная. Местных жителей потревожил звук автомобильной погони, а затем и перепалка. Поспешившие на место происшествия жители выяснили, что полицейские пытаются задержать трех человек, которые, по их утверждению, не подчинились их требованиям остановиться и попытались скрыться. Однако, проехав несколько километров, водитель не справился с управлением и свернул с обочины, в ходе этого маневра машина перевернулась. Преследуемые не пострадали, но принялись возмущаться действиями полицейских, которые, по их утверждениям, не включили мигалки, из-за чего в темноте невозможно было понять, кто их преследует. Словесная перепалка переросла в физическое противостояние, в ходе которого молодые люди повредили полицейский автомобиль, разбив в нем камнями стекла. Свидетели произошедшего – местные жители – встали на сторону молодых людей. Собравшиеся кричали, что именно полицейские здесь чаще всего игнорируют правила дорожного движения, среди решивших высказаться в адрес правоохранителей оказался и житель села Даштапа Рахип Мамедов:

«Патрульная машина выехала в село на скорости 140 км/ч. Тут рядом детский сад, здесь часто дети играют – это же ужасно. Я не знаю таких законов, это ведь неправильно. Начали перепалку. Они ведь могут записать номер автомобиля, пусть запишут, кроме того есть камеры, посмотрите записи и найдете (нарушителей)».

На этом инцидент не завершился. «Под шумок» трое молодых людей скрылись с места происшествия, куда в скором времени съехались десятки полицейских. Как сообщила одна из местных жительниц телекомпании «Пирвели», во время поисков скрывшихся с места происшествия нарушителей правоохранители бесцеремонно ворвались в один из частных домов:

«Около 30 полицейских ворвались с автоматами в руках, в доме были и маленькие дети, а они начали целиться в нас, что-то кричали, но я не поняла что. Часть полицейских обыскивали дом, даже не говорили, что ищут, мы очень испугались. Когда они ушли, мы увидели, что они ворвались в соседний дом и задержали молодого человека. Кажется, они перепутали дом, но разве можно так врываться?» – цитирует местную жительницу телекомпания «Пирвели».

Пострадавшая призывает ответственные органы расследовать этот факт и привлечь к ответственности силовиков, явно превысивших свои полномочия, и в этом ее поддерживают многие местные жители, утверждающие, что проводились незаконные и дискриминационные действия: применение непропорциональной силы и злоупотребление полномочиями уже вошли в привычку у местных полицейских. Полицейские никогда не были друзьями общины, но в последнее время все больше проявляют враждебность, говорит местный журналист, директор радио «Марнеули ФМ» Камила Мамедова:

«Начались рейды в городе, средь бела дня проверяли молодых парней на наличие холодного оружия и т.д., и все это происходило очень демонстративно. Такая тенденция стала наблюдаться после назначения нового начальника полиции. В деревнях говорят, что полицейские патрулируют с выключенными мигалками, относятся к ним неуважительно. Люди не знают языка, коммуницировать на равноправном уровне не получается. Кроме того, население не знает о своих правах, и потому все усугубляется».

Глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили решил копнуть глубже. Пренебрежительное, а порой и агрессивное отношение к жителям Грузии стало уже привычным для правоохранителей по всей стране из-за поощрения властями полицейского произвола, считает он:

«То, что сейчас происходит, в виде отдельных инцидентов – это общее проявление серьезного кризиса, существующего во власти. Когда речь заходит о поведении правоохранителей, о нарушениях Административного или Уголовного кодекса, расследование таких фактов не происходит. Естественно – это поощрение такого поведения со стороны властей, что, конечно, приводит к недовольству граждан, которое перерастает в конфликты. Да, существует Специальная следственная служба, которая должна заниматься расследованием подобных дел, однако у нее пока нет авторитета независимого ведомства и доверия со стороны населения. И расследование последнего случая входит в их компетенцию».

Между тем МВД опубликовало заявление о происшествии, после того как автомобиль нарушителей перевернулся:

«А. Б. и находившиеся с ним в машине люди – Г. О. и Е. К. – начали словесно и физически оскорблять сотрудников правоохранительных органов, повредили автомобиль, принадлежащий МВД. В это время на месте собралась часть местных жителей, которые помешали сотрудникам правоохранительных органов задержать лиц, причастных к происшествию, которым удалось скрыться. В результате оперативно-розыскных и следственных действий обвиняемый в преступлении водитель и двое его пассажиров вскоре были задержаны полицией», – говорится в письменном заявлении МВД.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет за нарушение статьи «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок». Своей вины молодые люди не признают.

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