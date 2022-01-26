Пятна на мундире решено считать случайными

Полицейским, избившим подростка в тбилисском метро, предъявлены обвинения. Тем временем сегодня стало известно об избиении полицейским женщины в Зугдиди. Оппозиция требует отчета министра внутренних дел. Власти продолжают настаивать на том, что подобные инциденты не носят системного характера.

Подростку с ограниченными возможностями, избитому полицейским, присвоен статус потерпевшего. Его мать требует сурового наказания для виновных, так как ее сын получил сильный психологический стресс, у него на лице синяки.

Двоим сотрудникам МВД сегодня предъявлены обвинения. Нукри Бакрадзе обвиняется в совершении преступления, предусмотренного подпунктами статьи 144 Уголовного кодекса Грузии – «унижающее достоинство и бесчеловечное обращение, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения», что предусматривает тюремный срок от 5 до 10 лет.

Между тем сегодня задержан сотрудник криминальной полиции, избивший женщину в Зугдиди. Соответствующие видеокадры факта были распространены вчера в соцсети. На них видно, как полицейский бьет женщину по лицу во время ссоры на улице. Прокуратура начала расследование по факту насилия.

Несмотря на задержания полицейских, сегодня митинги оппозиции против полицейского произвола прошли в Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Гори и Телави. Одиночные меры, как заявляет оппозиция, не в состоянии изменить общего тяжелого фона, необходимы системные меры, включая отставку правительства, было заявлено на акциях.

В свою очередь, власти продолжают считать инциденты исчерпанными. По словам министра культуры Теи Цулукиани, оппозиции не удастся навязать власти собственную повестку дня:

«Несмотря на тяжесть произошедшего, сам этот факт не является поводом для отставки правительства. Сегодня нас к ответу призывают люди, во времена правления которых полиция была инструментом сведения счетов с оппонентами. Этот трагический инцидент не привел ни к чьей смерти, полицейские задержаны, и они понесут адекватное наказание».

Часть парламентской оппозиции предложила заслушать совместный отчет главы кабмина и министра внутренних дел. По словам члена политсовета партии «За Грузию» Анны Бучукури, налицо эрозия системы МВД и не только:

«К сожалению, то, что происходит сегодня в системе правосудия, является целенаправленным ослаблением роли силового ведомства со стороны заинтересованных сил, что создает системную проблему. Мы обратились с официальным запросом, чтобы члены правительства с парламентской трибуны пояснили людям, по какой причине остановлено реформирование ведомства, играющего ключевую роль в безопасности страны».

Кроме прокуратуры, расследование превышения полномочий полицейскими ведет Служба государственного инспектора.

Напомним, решением руководства «Грузинской мечты» ведомство был разделено на новые две службы, в связи с чем свое недоумение выразили не только правозащитники, но и представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса США и ЕС.

Ника Симонишвили, председатель «Ассоциации молодых юристов», говорит, что именно независимые шаги руководителя ведомства стали поводом для реорганизации службы, в результате чего становится невозможным эффективно расследовать случаи произвола со стороны полицейских:

«Последние трагические случаи еще раз продемонстрировали необходимость службы, которая обладает независимым механизмом по расследованию таких дел. По какому пути пошли власти? Вместо усиления службы они раздробили ее, убрав нелояльное руководство и лишив ее нескольких важных функций. Это подрывает основы не только независимости института Государственного инспектора, но и снижает уровень подотчетности власти. Фактически мы получаем неподконтрольные силы правопорядка, которые власти смогут безнаказанно использовать в борьбе с оппонентами».

Ближе к вечеру свою позицию по этому вопросу высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая потребовала в первую очередь строго наказать полицейских. В то же время в заявлении отмечено, что недопустимо обобщать произошедшее, бросая тень на государственный институт из-за единичных случаев.