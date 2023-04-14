Иаго Качкачишвили: «Этнические группы, проживающие в Грузии, находятся в незавидном положении»

Этнические меньшинства в Грузии лишены доступа к основным социально-экономическим благам и услугам государства, следует из представленного 11 апреля исследования «Социальная отстраненность представителей этнических меньшинств», проведенного Институтом социальных исследований и анализа и Центром социальной справедливости при поддержке фонда «Открытое общество – Грузия». Большинство местных азербайджанцев и армян не слышали о государственных программах и услугах и не пользуются ими, говорит один из авторов исследования, социолог, профессор ТГУ Иаго Качкачишвили.

– Сколько времени продолжалось исследование?

– В целом, около года. Оно проходило в регионах, где компактно проживают этнические меньшинства. Мы охватили только доминантные этнические группы – азербайджанцев, армян и кистинцев. Опросы проводились в регионах Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, преимущественно населенном этническими армянами, и Кахетии – в частности, в Панкисском ущелье (где проживают кистинцы). В Грузии, конечно же, проживают представители и других этнических меньшинств, но их процентное соотношение очень маленькое. Потому целевую аудиторию составили эти три группы. Было проведено так называемое количественное социологическое исследование с использованием массового опроса методом интервью «лицом к лицу». Интервью проходило на родных языках этнических меньшинств, за исключением кистинцев. Они хорошо говорят и читают по-грузински, а для армян и азербайджанцев опросники были переведены на их родные языки. Было проведено более 1500 интервью, что достаточно для получения объективных и статистически надежных данных не только для каждой этнической группы, но и в целом для трех регионов – Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Кахетии.

– Что бы вы назвали главным в результатах этого исследования?

– В глаза бросается сразу несколько явлений. Принципиальным оказывается то, что этнические меньшинства представляют в Грузии социально исключенные группы. Главной темой исследования была социальная эксклюзия – отстранение, исключение – имеется в виду доступность для этнических меньшинств тех социальных благ, которые предлагает государство своим гражданам. Это касается всех сфер социальной жизни – образования, здравоохранения, доступности к разным госпрограммам.

С обеих точек зрения социальной исключенности – и по сравнению с грузинами, и в целом – этнические группы в незавидном положении

Исследование о социальном исключении можно рассматривать в двух аспектах – это отстраненность по сравнению с доминантной группой, то есть являются ли представители этнических меньшинств более отчуждены, чем грузины. А можно судить об этом отчуждении без сравнения с кем-либо. То есть испытывают ли они отчуждение сами по себе, обеспечена ли им доступность к важным для жизни и социальной адаптации госуслугам.

С обеих точек зрения социальной исключенности – и по сравнению с грузинами, и в целом – этнические группы в незавидном положении.

Вот начнем со здравоохранения. Исследование выявило драматическую реальность: приблизительно треть семей этнических меньшинств за последние 12 месяцев не смогли получить медицинское обслуживание из-за его дороговизны. (Хочу подчеркнуть, что наше исследование было не индивидуальным, а касалась частных домохозяйств.)

– Речь идет о семьях...

– Да, и, представьте, каждая третья семья осталась без медобслуживания, потому что это для них было дорого. Те 40%, которые смогли воспользоваться таким обслуживанием, сказали, что это стало тяжелым экономическим бременем для их семей.

– Это на фоне всеобщего медицинского страхования?

Они не знают, что им положено бесплатное государственное медицинское страхование. А неинформированность является первым предусловием социального исключения

– Да, как раз об этом хотел сказать. 17%, почти каждая пятая семья, отметили, что никто в их семье не имеет медицинского страхования. Это кому-то может показаться парадоксом – ведь всеобщее государственное медстрахование чуть ли не автоматически распространяется на каждого гражданина страны. Когда 17% семей говорят, что ни у кого из них нет медстраховки, на первый план выходит проблема неинформированности. Это значит, что они не знают, что им положено бесплатное государственное медицинское страхование. А неинформированность является первым предусловием социального исключения, этим обусловлена высокая степень их эксклюзии.

Неинформированность связана, в том числе, и с незнанием грузинского, государственного языка. В этом вопросе очень тяжелое положение. Большинство – это 63% опрошенных, очень плохо распознают грузинские буквы, и им трудно читать слова. А 84% не могут понять содержание текста на грузинском. Несмотря на то, что есть разные государственные программы изучения грузинского языка.

Нужно отметить, что уровень знания грузинского языка вдвое выше среди молодого поколения, чем у пожилых людей. И это является некоторым поводом для оптимизма. Но и молодые испытывают трудности с языком. В возрастной группе от 18 до 24 20% опрошенных, то есть каждый пятый молодой человек говорил, что плохо знает грузинский язык.

Самыми уязвимыми оказались кахетинские азербайджанцы. Они отстранены во всех аспектах

Все упирается в проблему доступности образования. Причем уже на стадии дошкольного образования. К примеру, 56% азербайджанцев в Кахетии говорят, что их детям недоступны детские сады. Там, где они проживают, их нет. По нашим исследованиям, самыми уязвимыми оказались кахетинские азербайджанцы, по сравнению с азербайджанцами и представителями других этнических меньшинств, проживающими в других регионах Грузии. Они отстранены во всех аспектах.

– Чем это обусловлено?

– Наверное, тем, что компактно населенными этническими меньшинствами все-таки считаются два региона – Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, и внимание на уровне политики перенесено на эти два региона. А Кахетия выглядит лишенной этого внимания.

– А как реализуется программа «1+4» для абитуриентов этнических меньшинств? С 2010 года государство предлагает при поступлении в вузы льготные условия в первый год обучения грузинскому языку. (По данным аппарата госминистра по гражданскому примирению и равноправия в 2010 г. программой воспользовались 247 студентов, в 2018-м – 1231.)

– Обнаружилось, что 63% опрошенных не слышали об этой программе. Несмотря на то, что программа работает более 10 лет, большинство не знает, что у них есть такая привилегия.

– По поводу трудовой миграции. После ввода безвизового режима с ЕС грузины в основном направляются на заработки в европейские страны. Что показало исследование в отношении этнических азербайджанцев и армян?

– Здесь основным местом трудовой миграции становится не Европа, а Россия. А потом, в зависимости от этнической принадлежности, для армян – Армения, для азербайджанцев – Азербайджан, а также Турция.

Они себя считают нуждающимися, но государство сопротивляется такому их восприятию и не помогает

Примечательно, что 30%, чуть ли не каждая третья семья из этнических меньшинств, считают себя экономически уязвимыми и социально незащищенными и обращаются к государству о предоставлении пособия. Но после проведения соответствующего обследования государство назначило денежное пособие только 4%. Тут интересно, как государство реагирует на запросы этих людей: они себя считают нуждающимися, но государство сопротивляется такому их восприятию и не помогает.

– А какое восприятие у представителей недоминантных этнических групп в Грузии в сфере защиты прав человека?

– Большинство из них указывает, что по сравнению с грузинами их права менее защищены. То есть, по их мнению, государство более учитывает мнение грузин, считается с ними, и госструктуры более подотчетны им. Этнические меньшинства считают себя обделенными в стране, но это не является достаточной причиной для того, чтобы не считать Грузию своей родиной.

– Помимо исследования Института социальных исследований и анализа, в рамках совместного проекта Центром социальной справедливости были разработаны и рекомендации, в чем они заключаются?

– В первую очередь нужно уделить очень большое внимание повышению уровня знания государственного, грузинского языка в этнических группах. Нужны более интенсивные, действенные программы изучения языка на всех уровнях. А до достижения этой цели государство должно позаботиться о донесении информации на родных языках этнических меньшинств о том, какие программы и сервисы им доступны. 85% опрошенных сказали, что они даже и не слышали о таких широко рекламируемых властями экономических программах, как низкопроцентные «Агрокредиты» или же «Производи в Грузии». Эти программы идут без участия представителей этнических меньшинств, и нужно, чтобы власти более активно предоставляли им эту информацию, поощряли их для участия в них.

Информацию, новости о Грузии этнические азербайджанцы и армяне узнают из СМИ, соответственно, Азербайджана и Армении

Наши исследования показали, что информацию, новости о Грузии этнические азербайджанцы и армяне узнают из СМИ, соответственно, Азербайджана и Армении, потом в меньшей степени, но идут российские СМИ и на последнем – грузинские СМИ. Думаю, это плохо. Власти должны способствовать развитию местных СМИ на армянском и азербайджанском языках. Грузия, а не другие страны, обязана обеспечивать информацией своих граждан о происходящем в государстве. И одна рекомендация больше касается гражданского сектора и правозащитных организаций – усилить свою работу на местах, потому что эти люди не знают о своих правах.

Справка по данным переписи населения Грузии за 2014 год

86.8% населения – 3.22 млн человек – составляют грузины; далее следуют азербайджанцы – 233 000 человек (6.3%); армяне – 168 100 (4.5%); русские – 26 500 (0.7%); осетины – 14 400 (0.4%); езиды – 12 200 человек; ( 0.3%); украинцы – 6 000 (0.2%); кистинцы – 5 700 (0.2%); греки – 5 500 (0.1%).

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