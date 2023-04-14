«Надо менять систему, а не людей»

Президент Южной Осетии произвел массовые кадровые перестановки. За последние две недели Алан Гаглоев уволил и назначил новых людей в ключевые ведомства. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как они относятся к этим назначениям.

– Что вы думаете о кадровых решениях, которые были приняты президентом Аланом Гаглоевым?

Лариса: Мне трудно судить о некоторых фигурах, потому что я ничего о них не знаю. И о них, и об их деятельности. Могу сказать о Джиоевой Ариане (экс-министр образования). Был формальный подход к работе, школьные учителя жаловались, что она завалила их писаниной настолько, что они не могли свои обязанности выполнять, свою работу делать. Поэтому это смещение, наверное, было резонно. А что касается министра строительства, по-моему, здесь ничего существенного не произошло. Как один, Эдуард Дзагоев, так и второй, Константин Елдзаров, которого сейчас назначили, были вовлечены в то, что мы называем уничтожением Старого моста. По поводу смены мэра Цхинвала скажу, что эта должность должна быть избираемой как в цивилизованных странах.

Аслан: О любых кадровых решениях и назначениях можно будет судить по прошествии какого-то времени. Сугубо мое личное мнение, что надо менять систему. Если не подходить к этому системно и не поменять кардинально все это, что может измениться? Все всегда будут заняты просто освоением бюджета. Один президент укорял предыдущего за то, что он хвалится просто исполнением инвестпрограммы. Осваиваете – и все. Это все благодаря инвестпрограмме. Будет точно так же, и все. Конечно, чиновники будут работать точно так же, как они научились. Как говорится, от перестановки… Все будет так же монотонно и все, и будем ждать очередные выборы.

Арина: В принципе, пока ничего не думаю, потому что надо посмотреть, как работают люди, которых он сейчас поставил на места. Еще будут изменения, я думаю, потому что есть пока ведомства без постоянных руководителей. Будем ждать изменений в лучшую сторону. Я считаю, молодежная политика нуждается в серьезных реформах. Пока что там также нет серьезных руководителей. Надеюсь, что будут. Когда я была студенткой, была активная деятельность в этой сфере, хотелось бы вернуть эту активность.

Ирина: Знаете, я не в курсе этих событий. Я не знаю тех, кто сейчас назначен, и не знаю тех, кто был. Было бы интересно посмотреть, кого на кого поменяли, и посмотреть, как аукнутся эти назначения, в лучшую или не в лучшую сторону, или ни в какую сторону. Поскольку я сейчас задействована в сфере культуры и образования, для меня эти сферы очень важны.

Эмма: С одной стороны, они меня очень шокировали, потому что были неожиданными. Но, с другой стороны, они мне понравились, потому что, когда есть действие, происходит движение. Естественно, у каждого из них было достаточно времени для того, чтобы осознать, на какой должности они находятся, что входит в их должностные обязанности, и они должны были действовать строго в рамках закона и своих полномочий. Я сейчас не могу судить, но, наверное, что-то не было исполнено на таком высоком уровне, который требовался от чиновника. Хочется, чтобы весь кабинет министров работал на результат. Если мы говорим о социально-экономическом уровне, то хочется, чтобы экономика и сельское хозяйство были на самом высоком уровне. Назначения, может, будут сигналом для многих министров, и поймут, что не стоит ждать и бить баклуши. Не ждать, пока дядя Ваня из Москвы пришлет деньги, а делать здесь и сейчас то, что нужно Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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