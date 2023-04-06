После года пребывания во власти президент Южной Осетии Алан Гаглоев произвел массовые кадровые перестановки. Накануне буквально за один день он подписал несколько указов об увольнении и назначениях новых министров и мэра Цхинвала. Недавно он анонсировал такие шаги и связал их с результатами проверки Счетной палаты России, не уточняя, что конкретно имел в виду.

Пользователи социальных сетей успели даже пошутить на эту тему: «Видимо, наконец заработал принтер в кабинете президента», – написал один из них в комментариях к посту о кадровых перестановках.

Неожиданным для многих стал уход с должности министра внутренних дел Валерия Газзаева, который успел проработать всего десять месяцев. Он был назначен в июне 2022 года, до того возглавлял Управление собственной безопасности МВД. О его увольнении в обществе появилось сразу три версии, две из которых «робингудовские»: первая объясняет уход министра с его несогласием с невыплатой сотрудникам ведомства причитающейся заработной платы. Рядовые сотрудники, которые пару месяцев ждут обещанного повышения окладов, стали получать лишь часть зарплаты, которая ненамного превышает прожиточный минимум в республике. По словам сотрудников МВД, им так до сих пор и не объяснили не только причины таких выплат, но и то, когда они перестанут «жить в долг».

Вторая обсуждаемая версия: Валерий Газаев, как человек честный и принципиальный, понял, что не сможет начать менять устоявшуюся «систему» министерства, которое всегда жило по своим внутренним правилам. Как и не сможет по закону реагировать на нарушения закона со стороны близких родственников или протеже новой власти. При этом вспоминают последний инцидент с участием родного брата Алана Гаглоева и одного из сотрудников МВД, который произошел несколько дней назад в центре города. Анонсированное служебное расследование пока не завершено.

И третья, «неробингудовская» версия: Валерий Газзаев и так знал, что его сменят на этом посту, а единственным его желанием было получить вместе с креслом звание генерала и уйти на пенсию с хорошим социальным пакетом. При этом до сих пор не назначены заместители министра внутренних дел, предыдущие были уволены в июле 2022 года. Новым главой МВД стал Алан Гучмазов, который до того занимал должность начальника местной тюрьмы.

Почти год в статусе исполняющей обязанности министра финансов находилась и Фатима Тибилова, которая заняла это кресло после неожиданного ухода Азы Хабаловой – она покинула свой пост в бытность президента Анатолия Бибилова. Новым министром финансов Южной Осетии Алан Гаглоев назначил североосетинского экс-чиновника Казбека Царикаева.

О Царикаеве известно немного: при главе Северной Осетии Вячеславе Битарове он занимал аналогичный пост (с марта 2017-го по май 2018 г), но затем, как пишут североосетинские СМИ, ушел с должности из-за разногласий с Битаровым. Чем Царикаев занимался последние пять лет, в биографии не сообщается. Известно лишь, что новый министр финансов постоянно проживает на территории Ставропольского края, в КМВ (курортная зона Кавказские Минеральные Воды).

Указом президента также была освобождена от занимаемой должности министр образования Аряна Джиоева, которая заняла ее в сентябре 2022 года. Место министра образования пока вакантно, о причинах увольнения в указе не сообщается. Аряна Джиоева уже возглавляла Министерство образования при президенте Эдуарде Кокойты. До министерского кресла при Гаглоеве руководила Дворцом детского творчества (ДДТ) города Цхинвала.

Уволен и министр строительства Южной Осетии Эдуард Дзагоев, который занимал эту должность с 2013 года, то есть десять лет. На его место назначен Константин Елдзаров. Он считается человеком из близкого окружения Алана Гаглоева. Защитники Старого моста называют его «человеком, который снес Старый мост». Елдзаров активно оппонировал гражданским активистам, которые выступали за сохранение исторического объекта, вступал с ними в полемику в социальных сетях. С 2014 года работал на различных должностях в комитете по строительству и эксплуатации автомобильных дорог РЮО и РГУП «Дорэкспострой».

Вчера Алан Гаглоев успел назначить и нового мэра города Цхинвала. Гено Каджаева на этом посту сменил бывший сотрудник КГБ и экс-заместитель министра сельского хозяйства Ромео Хугаев. Представляя сегодня коллективу администрации города Цхинвала нового руководителя, Гаглоев сказал:

«С сегодняшнего дня он начнет работать в новом коллективе, и я хочу, чтобы сотрудники администрации сплотились возле него и дальше совместно продолжили свою работу на благо города. Проблем много, и за один день их не решить, но если мы захотим это сделать, – то все решаемо».

О грядущих кадровых изменениях глава Южной Осетии предупреждал на своей пресс-конференции 25 марта. Тогда же он объяснил свое решение так: «Новому правительству приходится исправлять те ошибки, которые были допущены ранее, решения принимаются по результатам проверки Счетной палаты России».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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