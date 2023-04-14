Аслан Барциц: «Лучше разговаривать в телестудии, чем на улице»

Представители оппозиции не первый год пытаются получить доступ к эфирам Государственного абхазского телевидения. Они хотят, чтобы у них была возможность донести свое мнение по разным вопросам, волнующим общество, до каждого жителя республики. Вчера состоялась встреча с руководством АГТРК. Лидер политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц рассказал о том, какие вопросы обсуждались и удалось ли чего-то достичь.

– Аслан, какое сегодня в Абхазии телевидение, на ваш взгляд? Как бы вы его охарактеризовали?

В стране очень много серьезнейших проблем, которые требуют обсуждения. Уж лучше разговаривать в телестудии, чем на улице

– Разнообразные мнения, которые сегодня в обществе есть, не представлены, к сожалению, на государственном телеканале. Я согласен, что на государственном канале должна преобладать точка зрения государства и новостные программы должны освещать то, что происходит в стране и, в частности, что происходит в руководстве страны. Но мы должны понимать, что в стране очень много серьезнейших проблем, которые требуют обсуждения. Уж лучше разговаривать в телестудии, чем на улице. Вот этот недостаток серьезно отражается на работе государственного канала.

– Вы хотите сказать, что эфир государственного телеканала отражает точку зрения только одной стороны – власти?

– Нет, я бы не сказал, что эфир телеканала говорит только о точке зрения властей, нет. Там есть другие программы, но политические ток-шоу, политические программы исчезли. Раньше мы видели дискуссии и разные мнения, споры были порой очень горячие. На телевидении должно быть разнообразие, должен быть весь спектр мнений, его не хватает. Я не говорю, что кроме того, что говорит власть, больше ничего нет. Там есть другие программы, есть и очень полезные программы, касающиеся развития языка, культуры и так далее. Это очень нужно.

– Сегодня можно с разных сторон, в основном со стороны оппозиции, услышать критику той политики, которую проводит государственное телевидение. Представители оппозиции пытаются получить доступ на телевидение и говорят, что он для них закрыт…

Есть в стране известные люди, чье мнение важно для всех нас, поэтому говорить, что только оппозиция в этом заинтересована, я считаю, не совсем корректно

– Я должен сказать, что это касается ведь не только представителей оппозиции, это касается представителей гражданского общества и различных других слоев. Гражданин Абхазии ведь необязательно принадлежит к той или иной политической организации. У людей в разных сферах есть свое мнение, они могут быть не объединены в те или иные организации, но тем не менее есть в стране известные люди, чье мнение важно для всех нас, поэтому говорить, что только оппозиция в этом заинтересована, я считаю, не совсем корректно.

– Можно возразить вам, что разве мало телеграм-каналов, интернета, почему сегодня в Абхазии так важно, чтобы разные точки зрения звучали именно на телевидении?

– В нашей стране, особенно это касается сельской местности, районов, люди после своей работы, приходя домой вечерком, включают АГТРК, и смотрят, и слушают, что происходит в стране. Надо, чтобы эти люди получали информацию в полном объеме и слышали мнение разных представителей общества, ведь они так же, как и все мы, ходят по улицам, ходят по похоронам и свадьбам, ходят в медицинские учреждения, живут обычной жизнью, как мы все. И они тоже знают, что свет у них выключают и приборы ломаются, и то, что происходит со страной, с продажей ее активов, они все это прекрасно знают и понимают. Но они этого не видят и не слышат на государственном телеканале. Было бы крайне неправильно эту часть населения оставлять в стороне. Плохо, когда на государственном телеканале звучит только одна точка зрения.

– Насколько мне известно, уже неоднократно предпринимались попытки выйти на контакт с руководством абхазского телевидения и решить вопрос доступа на ТВ. Расскажите, что это были за попытки?

– Вчера, в четверг 13 апреля, в 15.00 мы по заранее согласованному визиту пришли к проходной АГТРК. Состав делегации – Аслан Жанаа, Дмитрий Гварамия, Наира Амалыа и ваш покорный слуга. Такая встреча удалась не с первого раза, тем не менее вчера мы такую договоренность имели. Примечательно, что на входе нас встретила серьезная охрана, которая нас сопровождала наверх и обратно, видимо, чтобы мы не заблудились.

– Какого рода беседа у вас состоялась и удалось ли о чем-то договориться?

Право граждан страны, независимо от их политических взглядов, что прописано, кстати, в соответствующих законах, – это право доступа к эфиру государственного канала страны

– Состоялся весьма предметный разговор с руководством АГТРК, были высказаны разные мнения по поводу формата эфира. В конце концов договорились о том, что после пасхальных праздников нас проинформируют о том, какое решение примут власти по поводу доступа к эфиру. Мы надеемся, что мы будем услышаны и будем исходить из того, что право граждан страны, независимо от их политических взглядов, что прописано, кстати, в соответствующих законах, – это право доступа к эфиру государственного канала страны. Посмотрим, как будут развиваться события.

– Какие-то предварительные условия вам ставили?

– Не то чтобы условия, когда мы говорили о прямом эфире, нам все-таки предлагалась некая альтернатива, чтобы эфир был не прямой, а в записи. Но мы как-то не воспринимаем такой формат. В таком формате очень много нюансов, которые остаются за скобками, они могут не устроить ту или иную сторону. Начнем с прямых эфиров, а там уже покажет время и ситуация. Скорректировать всегда в ту или иную сторону можно.

– Аслан, расскажите, пожалуйста, как, по-вашему, должно выглядеть то эфирное время, которое вам нужно?

Телевидение и политические шоу – это один из элементов для того, чтобы навести мосты, чтобы было понимание, чтобы был некий консенсус, если, конечно, это возможно

– Прежде всего, я должен сказать, что не журналисты искали встречи с нами, а мы пришли к ним. Это важный момент, потому что стремления общего коллективного руководства АГТРК, чтобы на телеканале были интересные передачи, дискуссии, политические ток-шоу, такого стремления, как показывает жизнь, нет. Это не первый поход за эти три года, были и до этого попытки решить этот вопрос. Были моменты, когда пару передач сделали, но в силу каких-то обстоятельств они благополучно затухли. Мы говорим о десятках и тысячах людей, живущих в Абхазии, которые хотят слышать и понимать, что происходит в стране. На сегодняшний день ситуация настолько острая, проблемы настолько серьезные, мы все хотим, чтобы не произошло никакого социального или политического взрыва. Мы хотим, чтобы все проблемы, существующие в стране, решались исключительно в рамках законодательства. Телевидение и политические шоу – это один из элементов для того, чтобы навести мосты, чтобы было понимание, чтобы был некий консенсус, если, конечно, это возможно.

– Есть ли у вас представление о том, в каком формате вы хотели бы присутствовать там?

– Для начала – раз в неделю прямой эфир с участием двух сторон, оппонирующих друг другу. В данном случае, наверное, это будет со стороны оппозиции и со стороны власти. Вот о каком формате мы говорим, о прямом эфире, дабы в нем была живая дискуссия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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