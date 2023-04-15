Wizz Air извинилась за упоминание Абхазии в бортовом журнале и исправила ошибку

Венгерская авиакомпания Wizz Air извинилась за то, что упомянула Абхазию в своем бортовом журнале в качестве отдельного государства, и исправила ошибку в онлайн-табло, сообщает SOVA со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.

В объединении отреагировали на распространенную в соцсетях информацию об упоминании грузинского региона как независимого государства. При сотрудничестве с Министерством иностранных дел и посольством Грузии в Будапеште они обратились к авиакомпании, в результате чего Wizz Air исправила ошибку в онлайн-версии бортового журнала и принесла извинения. Теперь предстоит исправить ее в печатной версии.

По данным венгерского лоукостера, авиакомпания не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая группа. Wizz Air выражает сожаление по поводу инцидента и заявляет, что остается приверженной территориальной целостности Грузии.

«Мы хотели бы извиниться за досадную ошибку в бортовом журнале и сообщить, что она уже исправлена в онлайн-версии бортового журнала, а печатная версия будет полностью заменена исправленной версией текста и карты, на что потребуется больше времени.

Хотим подчеркнуть, что авиакомпания Wizz Air не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая редакционно-издательская группа, однако это, безусловно, не освобождает нас от ответственности», - говорится в сообщении авиакомпании.