Мы - главные враги Путина: Саакашвили ответил Навальному

В Судане в ночь на воскресенье продолжилось вооруженное противостояние между регулярной армией и военизированной проправительственной группировкой «Силы быстрой поддержки». За ночь погибли не менее 56 человек, около 600 получили ранения.

Агентство Reuters со ссылкой на Суданский союз врачей уточняет, что 56 погибших - только гражданские лица. Число погибших военных неизвестно, журналисты говорят о «десятках».

Армия Судана нанесла авиационные удары по базам «Сил быстрой поддержки» в Омдурмане - пригороде столицы страны Хартума. В столице и пригородах, по сообщениям местных жителей, слышны звуки тяжелой артиллерии.

Главнокомандующий суданской армией генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан в комментарии телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что готов к переговорам с «Силами быстрой поддержки», но если те не согласятся сложить оружие, в Хартум будут введены войска из других регионов страны. В ответ командующий «Силами быстрой поддержки» генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный под позывным Хемедти, назвал Аль-Бурхана «лжецом и преступником» и пообещал, что его войска либо передадут его в руки правосудия, либо он «умрет как собака». Также он заявил, что его войска намерены сражаться, пока не захватят все военные базы регулярной армии.

Авиакомпания Saudia сообщила, что под обстрел попал аэропорт Хартума, был поврежден один из ее самолетов. Сейчас большинство авиакомпаний отменили рейсы в Хартум. Государство Чад закрыло свою границу с Суданом.

«Силы быстрой поддержки» - военизированное формирование, не входящее в состав регулярной армии Судана и не подчиняющееся его министерству обороны. В 2019 году оно поддержало военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.

Армия и гражданские чиновники требуют, чтобы «Силы быстрой поддержки» были включены в состав вооруженных сил. Переговоры об этом должны были закончиться к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределенный срок.