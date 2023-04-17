Посещение могил родных, застолья с семьей и друзьями. Пользователи социальных сетей рассказали «Эху Кавказа» о своих пасхальных традициях.

– Как вы отмечаете Пасху, есть ли у вас какие-то особенные традиции?

Георгий: По традиции мы покупаем паску и красим яйца. В прошлом году хотели ввести новую традицию – готовить паску дома, однако это очень дорого получается. Могилы родных мы посещаем в следующее воскресенье. Обычно отмечаем праздник с моей женой и детьми в деревне, но в этом году решили отказаться от поездки, поскольку деревня находится в Западной Грузии, а в последние месяцы на Рикоти постоянно камнепады и оползни. В общем, этот день мы проводим, наверное, как и большинство жителей страны, по старинке, традиционно.

Тамар: Я справляю Пасху вместе с семьей, естественно, с паской и крашеными яйцами. Это православный праздник, причем, как я считаю, самый главный. Мы устраиваем застолье, к нам приезжают родственники из разных уголков Грузии. Люблю этот день и потому, что только раз в году все собираются вместе – родные люди, которых иногда не вижу по нескольку месяцев. В этот день у нас всегда открыты двери для гостей, приходят друзья и соседи. На кладбища мы не ходим, посещаем могилы наших близких уже на следующей неделе. Наша традиция в этот день – радоваться тому, что мы есть друг у друга, справлять этот праздник вместе с семьей.

Малхаз: Я не религиозный человек, потому не отмечаю Пасху. На работе мне предложили взять выходной день, но я отказался. Я занимаюсь кукольной анимацией и очень люблю свое дело, потому для меня праздник – это когда я работаю. Что касается традиций – да, в моей семье они были и есть: вечером в воскресенье с родителями, сестрой и племянниками собираемся вместе на застолье, в принципе, это вся традиция. На кладбище мы не ходим в этот день, посещаем могилы моих дедушек и бабушек во вторник. Не могу сказать, что это как-то связано с религией, это просто желание почтить память близких и любимых людей – это просто наша пасхальная традиция.

Лика: Рождество и Пасха – это те праздники, к которым особенно готовятся во всей Грузии и, конечно, в нашей семье. По традиции многие мои родственники уезжают в свои деревни, там устраивают большие пиршества. Я тоже иногда езжу в гости, но, конечно, хотелось бы отмечать все эти праздники в родном доме, а это не получается, поскольку я беженка из Абхазии. Я очень надеюсь, что ситуация изменится и у меня появится такая возможность. Остальные традиции – конечно же, покраска яиц, я не использую разные красители, только эндро. Обычно покупаем разные сладости, а если есть время, то даже пеку дома паски.

Дато: Я не был в Грузии 18 лет, жил и работал за рубежом, однако в конце прошлого года решил вернуться на родину. Получается я впервые за много лет встречаю Пасху со своей семьей – матерью и сестрой. Там, где я жил, этот праздник не отмечали, поэтому очень приятно встретить этот день здесь, в Грузии. Я очень соскучился по всем традициям. В этом году, как и в детстве, мы идем в церковь, конечно, праздник не бывает без крашеных яиц и паски. Я знаю, что в этот день не принято ходить на кладбище, однако, поскольку у нас нет других свободных дней, мы идем на могилы родных, и обычно на кладбище очень многолюдно. Затем мы возвращаемся домой и устраиваем застолье, очень приятно в этот день справлять праздник дома, все как много лет назад, ничего не изменилось.

Мари: Мы вообще не справляем Пасху. Я не религиозный человек, и так получилось, что вышла замуж за такого же человека. Нам нравятся все пасхальные традиции, мы уважаем их, но сами не празднуем, поскольку мы – атеисты.

Мевлуд: Никаких особых семейных традиций у нас нет, все как, наверное, у всех – паски и крашеные яйца. На кладбище мы не ходим в этот день. Не по религиозным соображениям, а потому, что мы с друзьями завели собственную традицию - мы любим ходить в походы, в выходные дни всегда уезжаем в разные уголки страны и проводим там один или три дня, и вот уже шесть последних лет мы встречаем Пасху в лесу. Мне кажется – это очень хорошая традиция.

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