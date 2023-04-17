Сегодня в Абхазии выходной день, который с 2014 года стал присоединяться к пасхальным воскресеньям. А православная Пасха стала отмечаться в стране как государственный праздник еще с 1994 года, после принятия календаря праздничных и памятных дат независимой Республики Абхазия. Многие семьи используют ежегодно послепасхальный понедельник для посещения могил ушедших из жизни родных.

Пасхальные богослужения начались во всех действующих храмах Абхазии за час до наступления воскресенья. В Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы, как и многие последние годы, доставили частицу благодатного огня со святой земли, из Иерусалима. Абхазское телевидение вело из него прямую трансляцию. Телезрители обратили внимание на группу стоявших там с длинными свечками в руке известных в республике людей – секретаря Совбеза Сергея Шамба, министра внутренних дел Вальтера Бутба, посла Абхазии в России Алхаса Квициниа и других. Службу проводил глава Абхазской Православной Церкви* иерей Виссарион (Аплиаа).

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных со Светлым Воскресением Христовым. Глава государства напомнил, что в этот праздник каждому дано напоминание о том, как проявить себя в милосердии и сострадании, во взаимном уважении и в почитании старших, в бескорыстной заботе о ближних и во всем, что делает нас лучше.

А архимандрит Дорофей (Дбар), председатель Священной Митрополии Абхазии*, опубликовал на днях в интернете работу «Праздник Пасхи у абхазов». В частности, он пишет, что «его празднуют все жители Абхазии вне зависимости от конфессиональной принадлежности (па крайне мере, так было и в XIX в., и советский период). В честь этого праздника в абхазском календаре назван месяц апрель – мшаымза (дословно – месяц Пасхи)». Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году в г. Никее (совр. İznik, Турция) с участием практически всех епископов (глав христианских общин) тогдашнего христианского мира. В нем принял участие и епископ Питиуса (совр. Пицунда, Абхазия) Стратофил. Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.

И далее напомню: Абхазия с давних времен отличается настолько большой веротерпимостью, что пасхальные столы привыкли накрывать и многие, считающие себя мусульманами; одновременно в жизни многих абхазов, являющихся последователями обеих этих мировых религий, большое место занимают обычаи и обряды традиционной абхазской религии, дохристианской.

Так, именно в день Православной Пасхи вот уже много столетий проводят свои родовые моления мужчины фамилии Шакрыл. Кстати, именно у их святилища Лых-ныха в самом большом селе Абхазии Лыхны построили в десятом веке храм Пресвятой Богородицы. После нескольких десятилетий советского воинствующего атеизма на Пасху в апреле 1992 года эти моления были возрождены. И ровно тридцать лет назад, в военный 1993 год, я тоже принял участие в этой встрече. (Моя фамилия, как и фамилия Шакирбай, считается ответвлением от фамилии Шакрыл, ориентировочно это произошло лет двести назад).

За минувшие три десятилетия я лишь раза три по разным причинам, включая период коронавирусной пандемии, пропустил эти моления. Когда в прошлом году посетил это место, где наши предки собирались не одно тысячелетие, увидел, что длинные палатки (ащьапа), в последнее время – на лужайке за церковной оградой, шакрыловцы ставить перестали.

То же самое увидел и вчера около десяти утра, когда приехал к святилищу. Шакрыловцы объясняют это тем, что сейчас прервалась традиция приезда многочисленных гостей, но вполне допускают, что в будущем она возродится и на прежнем месте вновь будут ставить длинные столы, а для защиты от возможного дождя – палатки над ними.

За это время сменилось три жреца, или хранителя святилища – после смерти Ивана из соседнего села Дурипш им стал Кучкан из соседнего села Куланырхуа, а когда и тот ушел из жизни, на его место в 2007 году избрали лыхненца Сергея, который живет прямо через дорогу от святилища и храма.

И вот нынче, спустя шестнадцать лет, Сергей передал свои полномочия жреца другому, более молодому. Да, бывает и такое – когда еще при жизни жреца, но при его длительной тяжелой болезни хранителем святилища становится другой. Сергей тоже в прошлом году серьезно болел, но, когда мы встретились вчера, выглядел вполне бодро. Но ему, объяснил он, уже 87 лет, и даже стоять во время вознесения молитвы, держа в левой руке зажженную свечу, а в правой – обструганную ветку дерева с нанизанными на нее кусками свежесваренных сердца и печени жертвенного холощеного козла, ему уже трудно. Но, сказал он:

«Я рядом стою, от этого уходить нельзя. Это точно.

– Он тоже лыхненский, да?

– Нет, дурипшский. Хотели лыхненского сделать, но наши ребята все где-то работают, заняты, а тут должен быть крестьянин, который всегда дома. Потому что люди спрашивают, приходят. Во двор зашел – приглашать надо домой, ты должен всегда в своем хозяйстве быть».

Позже мы поговорили с новым жрецом – Юрием, которого окружающие привыкли звать Кутка. Это оказался сын Ивана, который был жрецом в девяностые и которого я хорошо помню.

Конечно, у нас с Сергеем Шакрылом не мог не зайти разговор о том ЧП, которое десятью днями ранее взбудоражило абхазское общество – повреждении бензопилой под покровом вечерней темноты некими злоумышленниками или недоумками полуторавековой кавказской липы, которая растет на краю Лыхненской поляны у сельского Дворца культуры. С места внутри церковной ограды, где мы стояли и разговаривали, в нескольких ста метрах от нас, это дерево прекрасно просматривалось.

«Что вы думаете по поводу происшествия с этой липой? В соцсетях пишут, что это каких-то два брата-сектанта…

– Это я даже не знаю, что вам сказать. Очень такое щепетильное дело. Как они могли это сделать, вообще удивительно. Очень, очень, очень… И что мне интересно. Оно же с дуплом вот таким… Пришел специалист, измерил – и оказалось, что все вокруг порезали, кору порезали, ничего не осталось. Но дерево все равно стоит».

На Лыхненской поляне растут три такие старые липы. Рядом со святилищем Лых-ныха – липа помоложе. Ее, как и ту, знаменитую, ныне поврежденную, несколько лет назад окружили скамейками, и мы вчера в ожидании церемонии моления на них сидели. Но третья, самая, видимо, старая, растет по центру поляны, ближе к автодороге. Вчера на молении побывал молодой абхазский историк Фарид Кобахия, лыхненский родом. И вот, показывая мне на эту, центральную, липу, он убежденно сказал, что именно она была свидетельницей Лыхненского восстания 1866 года, в котором участвовал и один из его предков. Но затем, в последующие поколения, внимание переместилось к той, которая ныне повреждена. Она выросла выше. И именно под ней выступал Владислав Ардзинба на народном сходе в октябре 1992 года, на котором я тоже присутствовал.

…И вот где-то без двадцати одиннадцать утра началось моление. Шакрыловцы, как обычно, стали полукругом перед местом, где закопан 16-ведерный кувшин с вином. Юрий Шакрыл начал произносить слова древней молитвы, в переводе на русский звучащие примерно так:

«Великое святилище, обрати к нам теплоту своих очей и теплоту своего сердца. Не забывай нас и наших детей. Пусть будет мир, радость и здоровье в домах тех людей, которые обслуживают это святилище…».

Сергей Шакрыл первым поднял стакан с вином, зачерпнутым сделанным из тыквы черпаком. После этого шакрыловцы по старшинству стали подходить к столикам, поднимать стаканы с вином и закусывать кусочками мяса жертвенного козла и сырного пирога «ачашв».

* Справка «Эха Кавказа»

Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.

В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.

Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях