СМИ: задержанный за убийство в Цхинвали был бойцом ЧВК «Вагнер»

Георгий Сиукаев, задержанный в Цхинвали за убийство 38-летнего Сослана Валиева (Цугри), был бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом, в частности, сообщили телеграм-каналы «Сапа 15» и «Ног Ирыстон». Публикацией в телеграме поделилось и югоосетинское госагентство «Рес».

Сообщается, что Сиукаев недавно вернулся из Украины, где проходит службу в ЧВК «Вагнер» с позывным «Арбалет».

«Сиукаев Георгий попал к вагнеровцам из мест лишения свободы, где отбывал срок за убийство командира, которое совершил в 2014 году во время участия в военных действиях на Донбассе, куда вероятно поехал добровольцем из Южной Осетии. Ранее, совсем молодым, участвовал в войне 2008 года», – говорится в сообщении одного из телеграм-каналов.

Сослан Валиев (Цугри) скончался накануне вечером в цхинвальской больнице от полученного ножевого ранения. По информации прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, подозреваемый в совершении убийства, Георгий Сиукаев 1989 года рождения, был задержан по горячим следам.

Незадолго до его задержания, в ночь на вторник югоосетинский президент Алан Гаглоев провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств.

«Произошло горе. Если Сиукаев виновен, и следы ведут к нему – необходимо достать его из-под земли. Всех, кто возможно покрывал его, спрятал его автомобиль – всех задержать. Если не хватает людей, помогут и Государственная служба охраны и ОМОН. Это резонансное дело», – сказал Гаглоев.

Убийство прокомментировали бывшие югоосетинские лидеры – Анатолий Бибилов и Эдуард Кокойты.

Кокойты говорит, что «Цугри был добрым и безобидным парнем, которого все, за редким исключением, любили как родного».

«Он был своего рода символом Цхинвала, всегда был приветливым, добрым и активным человеком, безобидным и справедливым другом для всех. Цугри был ответственным парнем, мог встретить меня рано утром и ждать до позднего вечера в любую погоду. Именно поэтому ребята прозвали его «начальником охраны». Сослан (Цугри) очень любил Осетию и переживал за наших ребят, воюющих в Донецке», – написал Кокойты в телеграм-канале.

Анатолий Бибилов говорит, что Валиев «любил Осетию, Россию» и был «уверен в победе над фашизмом».

«Он позволял себе как хвалить меня, так и высказывать в мой адрес недовольство, ведь ему прощалось все – он был особенным. Он часто приходил в офис РПП «Единая Осетия» обедать. Иногда ворчал, иногда веселился, но всегда был самим собой, без маски и лицемерия», – отметил Бибилов.