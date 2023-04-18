Обзор грузинской прессы

В настоящее время Министерству иностранных дел страны известно о нахождении в Судане около 30 граждан Грузии. Один из них – пилот авиакомпании Myway Airlines Мамука Маркозашвили, в интервью телеканалу «Мтавари» сообщил, что на данный момент возможности покинуть государство у них нет:

Сейчас нет никакой дороги, чтобы можно было выехать отсюда, наверное. единственный транспорт для этого – это самолет

«Мы пока еще не находимся непосредственно в зоне боевых действий. Стрельба слышна за километр, а может, полтора от нашего местонахождения. Но все же мы не подходим к окнам, чтобы случайно не попасть под пулю. Военные действия начались, как только я доехал до дома, в аэропорт выехать не могу. Я думаю, сейчас нет никакой дороги, чтобы можно было выехать отсюда, наверное. единственный транспорт для этого – это самолет».

Помимо Маркозашвили в настоящее время в Судане находятся 13 его сотрудников, включая пилотов, бортпроводников и технический персонал.

Между тем с телекомпанией связался еще один гражданин Грузии, который утверждает, что вместе с ним здесь находятся около 50 грузин.

«Вчера был открыт трехчасовой (гуманитарный) коридор, однако никто и не пытался нас вывезти», – цитирует респондента телеканал «Мтавари».

В грузинском МИДе утверждают, что коридор был открыт только для переправки раненых и погибших. В ведомстве также сообщают, что посольство Грузии в Турции проинформировано об указанном факте и оно находится в контакте с гражданами Грузии в Судане, а также членами их семей.

«До сих пор не прекращаются перестрелки и столкновения, ни одна из сторон не берет ситуацию под контроль, чтобы можно было договориться с ней о разрешениях и документах. Мы ждем, когда ситуация немного успокоится и появится возможность вести переговоры. Грузины все в безопасности, все здоровы и стараются не выходить из домов, в которых проживают», – сообщил информационному интернет-агентству netgazeti заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.

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Правительство Грузии проявляет абсолютную пассивность в вопросе Абхазии и Цхинвальского региона, «власти молчат даже о том, чего требовали раньше – вывода российских войск с нашей территории», – сказал конфликтолог, бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили в интервью газете «Квирис палитра». Эта пассивность приводит к новым негативным событиям, к примеру, перевозке разных грузов из РФ в Турцию.

Где гарантия, что наше государство не втянется в международный скандал? Может, это были продукты питания, дефицитные в России товары, уголь или что-то еще?

«Сейчас грузинская сторона должна хотя бы сказать турецкому послу, что Россия использует территорию Абхазии для обхода санкций. Мы можем задать вопрос: почему к вам идет груз через Абхазию, это наша территория и это недружественный жест, зачем вы это делаете? У нас под носом до трех тысяч тонн груза провозят, кто-нибудь интересовался, что они везут в этих 100 контейнерах или что еще планируют? Россия пытается в каждой части мира что-то испортить, чтобы использовать смуту себе во благо, отвлечь внимание Запада от Украины. Где гарантия, что наше государство не втянется в международный скандал? Может, это были продукты питания, дефицитные в России товары, уголь или что-то еще? Даже если уран перевозят, правительство Грузии молчит, как будто его это не касается», – сказал Закареишвили в интервью изданию.

При этом всю агрессивную риторику власти используют против западных партнеров, говорит респондент газеты: «Ираклий Кобахидзе заявляет, что Америка не считает Грузию государством, однако своим бездействием власти доказывают, что сами придерживаются такого мнения», – сказал Паата Закареишвили.

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Сборная Грузии по хоккею одержала вторую победу в рамках Группы А второго дивизиона чемпионата мира, на этот раз над сборной Израиля со счетом 7:3. По завершении встречи член грузинской команды Мишо Давиташвили пояснил, что матч этот был особенно важен:

Очень важна была для нас эта победа, и, несмотря на то, что перед игрой ребята были очень уставшие, они смогли довести дело до конца

«От этой победы зависело, останемся мы или нет в нашем дивизионе, то есть это была наша «программа минимум». К сожалению, в первом периоде мы пропустили два гола, но потом мы все же нашли в себе энергию и завершили первый период со счетом 2:1. Матч нам удалось выиграть со счетом 7:3. Очень важна была для нас эта победа, и, несмотря на то, что перед игрой ребята были очень уставшие, они смогли довести дело до конца».

Сейчас на счету у Грузии две победы в рамках чемпионата: за день до матча с Израилем грузинская команда обыграла исландцев со счетом 4:1. 19 апреля сборная Грузии выступит против Испании.

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