Контейнерный поезд, доставивший груз из России в Абхазию, может стать первой ласточкой для создания транзитного коридора, который позволит Москве обходить западные санкции. Тбилиси никак не реагирует, что лишь играет на руку России.

Россия использует территорию Абхазии для обхода западных санкций – по мнению наблюдателей, именно этим обусловлено использование абхазского участка железной дороги, по которой в самопровозглашенную республику прибыл «первый контейнерный поезд». Информацию, распространившуюся в абхазских телеграм-каналах, подтвердил первый зампредседателя т.н. Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа:

«Недавно к нам прибыл поезд, в котором было 62 контейнера. Это был транзит грузов из РФ в Турцию. Поезд прошел без задержек, со стороны таможенной службы никаких проволочек и задержек не было. Это не первая ласточка, были другие транзиты, но мелкими партиями, осуществлялась проверка пути, мониторинг».

По словам Лабахуа, в обратную сторону поезд отправится с другим грузом для Российской Федерации:

«В соответствии с соглашением между руководствами Абхазии и России стороны должны обеспечивать беспрепятственный транзит грузов по территориям своих государств. Таможенный платеж там небольшой, но сам факт подобной процедуры на нашей территории говорит о многом: сегодня одна поставка, завтра – другая, и так, как говорится, «по копеечке» собирается бюджет нашего государства».

Поезд, доставивший в Абхазию 2700 тонн груза, прибыл на территорию самопровозглашенной республики 23 марта. Примечательно, что для транспортировки использовался именно контейнерный поезд, то есть грузовой состав, проходящий таможенные процедуры по упрощенной схеме и не предусматривающий перегруппировку груза. Более того, как отметили в Сухуми, скорость передвижения такого поезда в два раза быстрее, чем если бы использовался обычный грузовой состав. Теперь, по данным абхазской стороны, контейнеры ждут погрузки на судно Anatolian, которое и должно доставить груз в Турцию.

При этом Лабахуа отчитался, что в 2023 году товарооборот с Россией вырос более чем на полтора миллиарда рублей, что составляет около 20 миллионов долларов. Интересно, что рост показателей Лабахуа связывает «с рядом факторов, одним из которых является увеличение объемов поставок».

По мнению директора Центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагареишвили, в связи с информацией из Абхазии возникает вопрос, как именно будет работать указанная схема, так как грузооборот по абхазскому участку железной дороги не превышает 400 тысяч тонн в год, что даже близко не окупает ее функционирование:

«При наличии такого объема абхазская железная дорога не будет прибыльной. Необходимо минимум три миллиона тонн грузов, чтобы железная дорога стала даже не прибыльной, но оказалась хотя бы в уравновешенной ситуации. Таких оборотов не существует, поэтому такой шаг к привлечению дополнительных грузопотоков – правильный шаг со стороны абхазского правительства, и в этом отношении этот контейнерный поезд как раз можно причислить к добавлению грузопотока. Но из Сухуми до Очамчира, насколько имеется информация, железной дороги как таковой не существует. Поэтому этот контейнерный поезд доходит до Сухуми, и в порту Сухуми уже перекладываются контейнеры на судно».

Что касается самого судна Anatolian, то, по словам Цагареишвили, этот турецкий корабль, ныне ходящий под флагом Коморских островов, не в полной мере грузовой и тем более не контейнеровоз. Это пассажирское судно с возможностью принимать на борт колесный транспорт. То есть возникает вопрос, каким образом будет осуществляться погрузка контейнеров, учитывая откровенно устаревшую инфраструктуру абхазских портов:

«Не имеет значения из Сухуми или из Очамчира, насколько возможно с железнодорожных платформ перегружать контейнеры на это судно, пока технически сложно объяснить. Но на фотографиях, которые можно найти в сети, там стоит обыкновенный автомобильный кран. Я не думаю, что 40-футовые контейнеры можно таким обыкновенным автомобильным краном перегружать на судно. Это займет уйму времени, во-первых. И насколько это возможно, неясно, потому что технологический процесс включает в себя специальные портовые краны, с помощью которых можно перекладывать эти контейнеры. То есть можно сделать вывод, что есть какая-то неясность, как происходит погрузка контейнеров на это турецкое судно».

Контейнеры, как видно из маркировки, принадлежат российской компании Smartlog, оказывающей соответствующие услуги. Маршруты, по которым фирма осуществляет грузоперевозки, согласно информации, размещенной на сайте компании, включают Китай, Казахстан, Узбекистан, Турцию, а также Европу.

В Абхазии не отрицают, что запуск контейнерных перевозок напрямую связан с попытками России обойти западные санкции. В интервью абхазскому корреспонденту «Эха Кавказа» местный экономист Ахра Аристава заявил, что подобная схема перевозок из России в Турцию и обратно обкатана давно, вот только Сухуми от этого большой выгоды не имеет, это скорее политический вопрос, нежели экономический:

«В связи с тем, что западные санкции касаются не только финансовых или товарных потоков, санкции коснулись еще и логистики. Есть запреты по грузоперевозкам, по железнодорожным перевозкам со стороны Запада. Безусловно, это последствия этих санкций, естественно, бизнес ищет каналы и пути доставки и обмена товаров, и получается, что Абхазия их сейчас устраивает».

При этом Паата Цагареишвили отмечает, что параллельный импорт в Россию сегодня и так осуществляется через территорию Грузии и использование Абхазии не столь важно в этой схеме, но вполне реально. И главную роль в этом может играть Турция:

«Параллельный экспорт на сегодняшний день свободно осуществляется через транспортный коридор, который пролегает через Грузию. Здесь и электроника идет, и техника, само собой – дорогостоящая техника, автомобильный транспорт. Исключать (участие Сухуми), конечно, нельзя, но параллельный экспорт отчетливо работает без проблем. С помощью параллельного экспорта очень большие доходы у Турции. И в ситуации, когда после землетрясения ей требуется очень много финансовых средств, не исключено, что Турция ищет и другие окольные маршруты, чтобы как-то найти другие финансовые средства. Поэтому параллельный экспорт на сегодняшний день работает через Грузию. Происходит реэкспорт, в частности, в Армению, Казахстан, Кыргызстан и потом уже свободно осуществляется из этих стран в Россию. Поэтому я не думаю, что существуют определенные проблемы при осуществлении параллельного экспорта, я думаю, просто Турция ищет и другие возможности, чтобы охватить и другие коридоры».

А вот власти Грузии ситуацию с активным использованием территории Абхазии для транзита грузов из России в Турцию и обратно не комментируют. МИД Грузии по этой теме ограничивается лишь общими комментариями о том, что Тбилиси отрицательно относится к любым подобным действиям Москвы. Ни о каких конкретных шагах по противодействию подобной схеме в правительстве не говорят.

В экспертном сообществе молчание обусловливают общей тенденцией «Грузинской мечты» в ее политике «нераздражения России». При этом еще одним фактором может быть нежелание Тбилиси портить отношения и с Анкарой, как видно, активно участвующей в этой схеме. В ответ на соответствующий запрос посольство Турции в Грузии ответило лаконично: «Изучаем вопрос». Более подробных комментариев не последовало.

Проще говоря, сегодня у Москвы есть технические возможности использовать Абхазию как перевалочную базу для «серого» экспорта и импорта. И хоть этот коридор вряд ли станет для России стратегически важным, тем не менее Москва сегодня будет использовать любые возможности обойти возникшие после ее вторжения в Украину логистические проблемы. Будет ли в этом выгода для Сухуми – вопрос открытый. Но Тбилиси вряд ли будет предпринимать сколько-нибудь серьезные шаги для пресечения работы «серого коридора».

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