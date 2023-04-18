Пашинян заявил о готовности признать территориальную целостность Азербайджана

Правительство Армении сделает все возможное, чтобы как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном, но это будет возможно только в том случае, если две страны признают территориальную целостность друг друга, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий ни сегодня, ни когда-либо. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР в качестве Республики Армения», – сказал он, представляя в парламенте отчет о реализации программы правительства за прошлый год.

В то же время, чтобы гарантировать реализацию возможного договора, необходимо сформировать международные механизмы, заявил Пашинян.

«В противном случае на следующий день после подписания договора может начаться война или новая эскалация. Также важно существование механизмов разрешения споров между сторонами, чтобы, если стороны не в состоянии решить вопросы, связанные с толкованием текста договора, путем прямых переговоров, была бы инстанция, которая сделает это и решение которой будет обязательным для сторон», – сказал премьер.

В каких границах Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга? Пашинян заявил о границах Армянской и Азербайджанской ССР, однако не уточнил, границы какого года берутся за основу в ходе переговоров, пишет Радио Азатутюн.

«Мы сами предложили приложить к договору утвержденные СССР карты Армянской и Азербайджанской ССР как основу территориальной целостности двух стран. Но здесь мы подходим к самой большой и сложной проблеме - Нагорному Карабаху», – подчеркнул он.

Как премьер-министр представляет решение вопроса Нагорного Карабаха? На этот вопрос он не дал четкого ответа, но говорил о принципе права на самоопределение, опять же намекнув, что он фактически не создал основу для независимости Карабаха.

«И в этом контексте, конечно, крайне важно, чтобы между Баку и Степанакертом был сформирован международный механизм переговоров, диалога, который обеспечит реализацию повестки дня по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабах», – отметил Пашинян.