Тимур Джинджолия назначен новым гендиректором абхазского РУП «Черноморэнерго». С 2020 года это уже седьмой руководитель предприятия. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, почему, по их мнению, так часто меняется руководство предприятия.

– Вы понимаете, почему так часто меняется руководство РУП «Черноморэнерго»?

Астамур Адлейба: Это одна из самых крупных, больших серьезных организаций. Зимой у нее ежегодно происходят проблемы, постоянно растет потребление и, соответственно, падает уровень воды. Из-за этого происходят всякие катаклизмы в нашей стране. Поэтому мне кажется, что несколько руководителей, которые были подряд назначены, они были назначены в очень сложный, тяжелый период времени. И, к сожалению, видимо, они не справились с такой очень архиважной, такой суперсерьезной проблемой, поэтому, мне кажется, их поменяли. Сейчас у нынешнего руководителя, я с ним лично знаком, он очень коммуникабелен, очень приятный человек, мне кажется, что у него будет время на то, чтобы подготовиться соответственно, изучить хорошо эту ситуацию, хотя он специалист в этом. Но, наверное, масштаб у него увеличится. Он же руководил городской службой, а сейчас будет всей республиканской заведовать, поэтому мне кажется, что у него будет возможность. Летом ситуация полегче, и к зиме, я думаю, что он подготовится и с поставленной задачей справится.

Мераб Николаевич Эмухвари: Как правило, кого туда назначали, все они были очень серьезными порядочными образованными людьми. Но настолько сложная ситуация в энергетике, они просто почувствовали, что они без ресурсов ничего не могут сделать. Они что могли, пытались изо всех сил, но не смогли. Когда человек не может, не тянет, он уходит от того, что он не может.

Аслан Жанаа: На мой взгляд, как минимум есть две причины. Первая – это отсутствие понимания у руководства страны того, что необходимо все-таки делать. Речь идет о программе выхода из кризисной ситуации, и второе – отсутствие согласованности в принятии определенных решений, я имею в виду, что у руководства страны есть свое понимание, если взять отдельно взятых специалистов РУП «Черноморэнерго», совсем другие методы, приемы, свое видение. Вот и происходит несогласованность, что и приводит к таким последствиям. Вместо того чтобы предложить конкретный план мероприятий по выходу из кризисных каких-то ситуаций, руководство вынуждает идти по совершенно другому пути, и сотрудники РУП «Черноморэнерго», я говорю также и о руководстве, считают иначе.

Асида Кортуа: Я думаю, что здесь фактор несговорчивости с директорами РУП «Черноморэнерго». Есть еще в стране люди, которые хотят сохранить это государство как государство, страну как страну, и хотят, чтобы энергетика была в своем государстве, а не сдавать позиции кому-либо – ни инвесторам, ни арендаторам. Скорее всего, такая текучка кадров в последнее время какая-то странная, скорее всего, эти директора несговорчивые. И каждый раз, наверное, ищут более сговорчивого, который как бы пойдет на предложения всякого рода, которые предлагают правительство, Министерство экономики, которое вплотную занято энергетикой.

Рустам Зантария, журналист: Ситуация кризисная, кризис из года в год лишь усугубляется, поэтому должность расстрельная, образно говоря, поэтому так часто они меняются. Тем более что каждый приходит с каким-то желанием сделать что-то. Но кризис разрешить волей одного человека невозможно, когда всю систему, наверное, нужно менять или в обществе нужны какие-то встряски. С обществом нужно обсуждать какие-то вопросы, касающиеся нашей энергосистемы на всех уровнях, потому что что-то нужно делать, и это не сделаешь одним таким решением на бумаге. Поэтому и меняются так быстро наши руководители РУП «Черноморэнерго», хотя среди них есть и профессионалы, энергетики, очень уважаемые люди, вполне могущие управлять, но не в такой ситуации, когда кризис все более становится явным.

Леуан Лагулаа: Состояние энергетической отрасли настолько плачевное, что от того, кто возглавляет госкомпанию, не зависит выход из кризиса. Мне кажется, что нужно предпринимать меры на уровне президента и правительства. Но пока их действия только усугубляют положение. Например, именно действующее руководство Абхазии лоббировало легализацию майнинга, а потом начало бороться с его последствиями. Мы знаем, что прокуратура занимается расследованием возможных хищений денег при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара». Все главы РУП «Черноморэнерго», скажем так, вынуждены отвечать за ошибки других руководителей. Поэтому эта должность сопряжена с огромным давлением, тем более сейчас, когда власть лоббирует продажу энергетики в частные руки. И я думаю, что это не последняя перестановка в руководстве РУП «Черноморэнерго».

Аслан Хагуш: От руководителя зависит много, но в данном случае смена руководителей ничего не даст. Если у руководства страны одни планы, им нужен послушный руководитель. А умному и грамотному руководителю просто не дадут работать. Ситуация тупиковая, хотя есть пути решения энергетического кризиса, много предлагалось, в том числе и альтернативные, но «глухая стена». Когда одни хотят продать энергетику, другим как решать назревшие проблемы? Вот и будут менять руководителей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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