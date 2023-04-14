«Завтра скажет грузинская сторона, что ГЭС нерентабельна. Что мы сможем ответить?»

В Абхазии с начала апреля закончились веерные отключения электроэнергии и наступила весенне-летняя энергопередышка. Но эти отключения в будущем висят над жителями республики как дамоклов меч. На вчерашнем совещании у премьер-министра Александра Анкваба выяснилось, что руководство Ингурской ГЭС не собирается больше эксплуатировать станцию при уровне воды в водохранилище ниже 440 метров.

Вопросам состояния электроэнергетической отрасли республики было посвящено рабочее совещание, которое провел вчера премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, исполняющего обязанности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Рамина Зингишвили, руководителя ИнгурГЭС Левана Мебония и главного инженера гидроэлектростанции Гии Хубуа. Как сообщает пресс-служба кабмина, на встрече обсуждались объемы выработки электроэнергии комплексом ИнгурГЭС, состояние передающей инфраструктуры, прогнозы объемов потребления и дефицита электроэнергии на 2023 год.

При этом вчера же в РУП «Черноморэнерго» подтвердили СМИ информацию о том, что и.о. гендиректора Рамин Зингишвили написал заявление об освобождении от занимаемой должности, и сейчас там ждут приказа о назначении нового руководителя. Но очевидно, что в рабочем совещании он участвовал еще в прежнем ранге.

Напомним, что в конце марта в Абхазию был прекращен переток электроэнергии из России, который питал энергосеть западной части республики, а с начала апреля – прекращены веерные отключения. Словом, наступила, можно сказать, весенне-летняя передышка. Но любой мало-мальски посвященный в ситуацию человек, конечно, знает, что проблема энергетического кризиса сама собой не «рассосется», что в ближайшей перспективе, если этот кризис каким-то образом не будет преодолен, угроза веерных отключений разного объема так и будет висеть над Абхазией как дамоклов меч. Ведь единственный источник электроэнергии, который питает всю страну, – это гидроэлектростанция ИнгурГЭС, испытывающая большие проблемы из-за недостатка зимой воды в водохранилище, а потребление электроэнергии в республике неуклонно растет.

А вчера на упомянутом совещании прозвучала еще одна тревожная новость. О ней абхазская общественность узнала из интервью после его завершения парламентария Резо Зантария, который немало лет до 2014 года возглавлял «Черноморэнерго». Он отметил, что зимой 2023 года станцию пришлось эксплуатировать при критическом уровне воды в Джварском водохранилище, – ниже 410 метров над уровнем моря. На таком уровне эксплуатация ГЭС практически запрещена, но в связи со сложной ситуацией в энергетике Абхазии все-таки пришлось пойти на такие риски. Результаты оказались печальными, о чем свидетельствовали фотоотчеты руководства ИнгурГЭС. Глубина 410 метров – это практически дно водохранилища, на которое неизбежно оседают сборы леса, иловые осадки и прочее. Все это попадает в водовод, и может произойти аварийная ситуация, которую не всегда получится быстро исправить. Технический персонал ИнгурГЭС принял решение в последующие годы не эксплуатировать станцию при уровне воды ниже 440 метров.

Эта цифра вызвала у наблюдателей в Абхазии, с кем сегодня довелось пообщаться, некоторое недоумение: не преувеличивает ли техперсонал? Ведь сейчас, скажем, уровень воды там колеблется в зависимости от разных факторов вокруг отметки в 430 метров, а максимум этого уровня, после которого надо сбрасывать воду в русло реки, – 510-512 метров. Но ясно и то, что с прежним уровнем воды станцию эксплуатировать уже не будут, нужно хотя бы на десять-двадцать метров больше.

Так или иначе, но и в следующем «веерном сезоне» Абхазии снова без российского перетока не обойтись. Состояние энергетической инфраструктуры в целом тяжелое. Из-за ее устарелости около 20% электроэнергии теряется. В общем, придется или покупать электроэнергию (выпрашивать ее даром тоже все время не получится), или строить новые электростанции.

В Абхазии в последнее время обсуждается вопрос передачи в аренду перепадных ГЭС Ингурского каскада. Есть несколько компаний, с которыми правительством ведутся переговоры. Включая одного из акционеров СухумГЭС, который сделал свои предложения по восстановлению перепадной ГЭС № 2. Кстати, сам Зантария выступил в свое время в качестве соинвестора восстановления приватизированной СухумГЭС, которая успешно работает. Но ее генерация мала.

Но когда информация о ведущихся переговорах была вчера опубликована, все интернет-комментаторы откликнулись, как обычно, однотипно: «А что, так можно – брать в аренду объект государственной важности? Тогда дайте мне что ли!»

Сегодня мы побеседовали о ситуации с членом Общественной палаты Абхазии Абесаломом Кварчия. Увы, сказал он, это очень знакомый склад мышления: «Обеспечьте меня тем-то и тем-то, но платить я не хочу. И инвесторов никаких не хочу. А как вы сделаете это – не моя забота».

А еще тут обязательно прибавляется политизация. В принципе, года два-три назад даже активные критики власти были согласны с тем, что энерготарифы в Абхазии настолько мизерны, что их, конечно, надо повышать. Но, когда в прошлом году дошло до дела, тут же от них зазвучало, что это бессовестно – так грабить народ. Кварчия говорит:

«Я бы сказал: «Тут присутствует не просто политизация, присутствует гиперполитизация». Еще в 2011 году был круглый стол, куда меня пригласили. И с Резо мы были тогда в разных политических лагерях. Я был, скажем так, «хаджимбист», оппозиционер, а Резо – у власти, «Черноморэнерго» возглавлял. Я сказал: тарифы на электроэнергию надо поднимать, иначе эту отрасль мы загубим, потому что товар должен стоить столько, сколько он стоит. Мы не можем ниже себестоимости продавать, не бывает такого. А популистски преподнести людям, что нам уровень жизни не позволяет платить, – это самый вредный лозунг по отношению к электроэнергии. Мы же платим за сотовую связь, причем авансом, платим за бензин. Почему тогда не говорим: уровень жизни нам не позволяет платить за сотовую связь и за бензин?»

Кварчия добавил, что после того, как его мнение тогда прозвучало по телевидению, посыпались звонки политических единомышленников: «Ну и сколько тебе заплатили за это?» То есть они считали, что главное – придерживаться «партийной линии»… Он также продолжил:

«И еще я приводил на одном круглом столе такой пример. Завтра скажет грузинская сторона, что Ингурская ГЭС нерентабельна, мы снимаем свой персонал, уходим. И что мы сможем ответить? За тридцать лет мы хоть одного своего инженера могли поставить работать? Если мы договариваемся… Все равно у нас понятийные отношения, юридических отношений нет. Кого-то смогли бы местных, своих туда поставить? Но мы всегда ждем от кого-то чего-то. Но не бывает чудес ни в экономике вообще, ни в какой отрасли».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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