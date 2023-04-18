В Цхинвале произошло убийство, которое всколыхнуло югоосетинское общество. 38-летний Сослан Валиев (Цугри) – мужчина с особенностями развития, которого хорошо знали в городе, умер накануне вечером в городской больнице от ножевого ранения. Известие об убийстве Цугри, который отличался добрым нравом и общительностью, шокировало горожан. Шок усилился, когда стало известно, что в убийстве подозревается мужчина, вернувшийся с войны в Украине и служивший в рядах ЧВК «Вагнер».

После 2008-го Цхинвал стал городом, как говорят силовики, с повышенной криминогенной обстановкой. Убийство или грабеж здесь явление заурядное, но и в Цхинвале случается, когда видавшие виды люди вдруг замирают в ужасе от произошедшего: как это могло с нами случиться, как мы дожили до такого? Убийство Цугри как раз из таких.

Он был своеобразным талисманом города, таким же как Марадона в Сухуме. Только в Сухуме – выпивоха и бомж, а в Цхинвале – городской сумасшедший. Веселый, безобидный толстяк с детским лицом, впрочем, иногда язвительный (все-таки статус обязывает).

Театральная площадь, рядом с которой убили Сослана Валиева, была его местом. Он здесь бывал едва ли не каждый день при любой погоде. Общался с людьми, переходил от одной компании к другой, от автомобиля к автомобилю, у него всегда было что сказать горожанам, а у них всегда находилось немного деньжат для Цугри. Многие из собеседников не скрывали, что заплакали, когда услышали о жестоком убийстве несчастного.

Преступление произошло накануне примерно в 20:00 у памятника Коста Хетагурову, буквально в нескольких метрах от дома правительства. Неизвестный пырнул беднягу ножом и скрылся с места преступления. Цугри доставили в больницу, где от полученных ран он скончался.

Меньше чем через час, в 20:54, на сайте информагентства «Рес» появляется сообщение о том, что президент Алан Гаглоев поручил министру внутренних дел Алану Гучмазову в кратчайшие сроки найти преступника. МВД объявило план-перехват.

В 22:56 Министерство внутренних дел объявляет в розыск подозреваемого в убийстве Сиукаева Георгия Ботазовича, 1989 года рождения.

«Еще двое жителей республики явились добровольно в МВД и дают показания», – сообщила пресс-служба ведомства.

В час ночи «Рес» публикует информацию об экстренном совещании президента с руководителями силовых ведомств. Алан Гаглоев поручил задержать всех, кто хоть как-то причастен к убийству Сослана Валиева.

«Произошло горе. Если Сиукаев виновен и следы ведут к нему, – необходимо достать его из-под земли. Всех, кто, возможно, покрывал его, спрятал его автомобиль, – всех задержать. Если не хватает людей, помогут и Государственная служба охраны, и ОМОН. Это резонансное дело», – сказал Гаглоев.

Еще через полчаса Генпрокуратура сообщает, что подозреваемый в убийстве «задержан и дает показания».

Сегодня с утра югоосетинские пользователи сети выясняли, кто такой этот Георгий Сиукаев. И с этого момента начинается вторая половина истории.

Из публикаций в югоосетинском сегменте сети следует, что в 2014 году он оправился воевать в ДНР добровольцем, но служба не заладилась из-за того, что Сиукаев убил своего командира. Пишут, что некоторое время он скрывался в Южной Осетии, потом все-таки сдался российским властям, получил срок, но в прошлом году вступил в ЧВК «Вагнер» и из мест лишения свободы попал на фронт. Через полгода службы вернулся домой как искупивший вину.

Североосетинский политик Артур Хадзарагов – участник выборов в парламент РСО от партии «Дело», даже снял с ним интервью в рамках проекта «Путь воина. Лица победы». Автор назвал Георгия Сиукева «достойнейшим примером для подражания». Вот фрагмент этого интервью:

Георгий Сиукаев: Мы выбирали (действовали избирательно – прим. «ЭК»), иначе война бы уже закончилась. Мы пытаемся подходить к этому так, чтобы мирных людей не затронуть. А они прикрываются мирными жителями.

Артур Хадзарагов: Спасибо тебе, Георгий. «Вагнеровец» говорит о том, что… «вагнеровцы» в первую очередь думают о мирном населении, чтобы сохранить им жизни. Они же (украинские власти – прим. «ЭК») не выпускают их ни в Россию, ни на Запад. Они же понимают, что это их живой щит.

Георгий Сиукаев: Да, да, совершенно верно.

Уже после известия об убийстве под интервью появились комментарии следующего содержания:

«Как же нелепо они выглядят, осетины, рассуждающие об Украине, о ее мирных жителях, особенно сейчас, когда один из них – это животное Сиукаев, убивает осетина, который в уровне развития был очень далек от среднего, к сожалению, по сути, он был ребенком», – пишет пользователь «Fætæg» .

– пишет пользователь . «Они будут возвращаться и рвать глотки тем, кто им аплодировал, к сожалению, и тем, кто всегда был против этого безумия», – комментирует интервью пользователь «Зеламх Бено».

По словам депутата парламента первого созыва комбатанта Тимура Цхурбати, эти комментарии не просто мнения отдельных пользователей сети. В обществе растет обеспокоенность по поводу того, в каком эмоциональном состоянии вернутся парни из Украины. Говорит Тимур Цхурбати:

«У всех крыши едут. Когда на войну посылаешь столько людей, надо быть готовым, что у тебя общество будет больным. Мы еще от своего конфликта не отошли. На своем опыте могу сказать: мне лет десять понадобилось, чтобы, скажем так, перейти на мирные рельсы. Но у каждого это происходит индивидуально, наверняка у молодых парней тот же синдром. Надо лечить все общество – это мое мнение, я в этом твердо убежден. Но сейчас на наш собственный постконфликтный синдром накладываются еще события в Донбассе, где наши парни в слишком большом количестве воюют. Что мы будем делать, когда они вернутся? Как мы с этим будем жить? Ведь случившееся – это показатель. Как можно поднять руку на душевнобольного человека? Огромное количество добровольцев из Южной Осетии по возвращении должно проходить реабилитацию! Я не представляю, как это организовать».

Понятно, что никакой реабилитации проводиться не будет – у республики для этого нет ни средств, ни возможности. Зато парней непременно будут втягивать во внутриполитические дрязги, в выборы, в борьбу за власть.

Это уже можно наблюдать по тому, как Анатолий Бибилов и его партия «Единая Осетия» требуют особого статуса для участников СВО, освобождения их от ценза оседлости, чтобы они могли принять участие в выборах. А с другой стороны, мы наблюдаем вспышки неконтролируемого гнева со стороны тех, кого приглашают в политику.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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