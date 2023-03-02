В Цхинвале обсуждают законодательную инициативу депутата от фракции «Единая Осетия» Ацамаза Бибилова. Он предлагает считать участие в СВО на Украине уважительной причиной отсутствия в республике и не учитывать это как нарушение ценза оседлости для кандидатов в депутаты или в президенты. Местие наблюдатели убеждены, что инициатива внесена в интересах Анатолия Бибилова, который большую часть времени после поражения на президентских выборах 2022 года проводит в ЛНР и ДНР.

В Южной Осетии обсуждают законодательную инициативу председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаза Бибилова. Он предложил на законодательном уровне гарантировать социальную защиту участникам СВО и семьям погибших ветеранов. В общем, это история, против которой в югоосетинском общественном мнении нет возражений.

Но один из пунктов законодательной инициативы все же насторожил наблюдателей и коллег по депутатскому корпусу. «(Мной) будет инициирован вопрос включения в законодательство о выборах в Южной Осетии участие в специальной военной операции как одну из уважительных причин отсутствия на территории РЮО определенное время», – сообщил Ацамаз Бибилов информагентству «Рес».

Дело в том, что, покидая республику на длительный срок по собственной инициативе (не будучи командированным органами государственной власти), гражданин рискует нарушить ценз оседлости – минимальный срок постоянного проживания в республике, позволяющий потенциальному кандидату принять участие в избирательной кампании.

По законам «О выборах президента» и «Об основных гарантиях избирательных прав» срок проживания считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики суммарно не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. От кандидата в депутаты требуется соблюдение ценза на протяжении пяти лет, предшествующих выборам, а от кандидата в президенты – на протяжении десяти лет.

«Отсутствие на территории Республики Южная Осетия считать уважительным в случае ежегодного оплачиваемого отпуска, командировки, болезни и учебы, если лицо было направлено в командировку, на лечение или учебу органами государственной власти Республики Южная Осетия», – указывается в законе «Об основных гарантиях избирательных прав».

Добровольцев на Донбасс никто не посылал. Они поехали сами, значит, ценз нарушен со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, как и теми, кто поехал в ЛДНР работать на стройках, в частных охранных предприятиях или заниматься предпринимательской деятельностью. Уехавших на Донбасс не так много. В маленькой республике их имена известны, никто из них до сих пор не проявлял политических амбиций за исключением одного человека – Анатолия Бибилова.

​После поражения на президентских выборах в апреле 2022 года большую часть времени он проводит на Донбассе, говорит политический журналист Руслан Тотров:

Не надо очаровываться, обманываться – все это делается лишь для того, чтобы образцовый русский офицер Анатолий Бибилов с помпой вернулся в официальный Цхинвал

«Попытка людей из его ближайшего окружения протащить эту законодательную инициативу объясняется просто: клика Анатолия Бибилова сейчас пытается прощупать почву и выстраивать плацдарм для его возвращения с территории Украины в Южную Осетию к участию в парламентских выборах 2024 года и далее – в президентских. Ценз оседлости до сих пор не отменен в Южной Осетии. Совершенно очевидно, что проводящий все свое время на территории Украины господин Бибилов никоим образом не может его пройти. Но, как говорится, голь на выдумки хитра – они сейчас пытаются найти неортодоксальный способ обойти это ограничение для того, чтобы бывший президент со своими соратниками смог снова ворваться, а вернее, не уходить окончательно из политического пространства Южной Осетии. Другой вопрос заключается в том, что под сурдинку военных действий они будут протаскивать это не как инициативу личную под Бибилова, но как едва ли не акт гуманизма и добрых дел. Дескать, смотрите, мы хотим, чтобы те, кто сейчас воюет там, по возвращении смогли легко интегрироваться в мирную жизнь. Не надо очаровываться, обманываться – все это делается лишь для того, чтобы образцовый русский офицер Анатолий Бибилов с помпой вернулся в официальный Цхинвал.

– Но здесь еще и такой вопрос: кого считать добровольцем? Всех, кто находится на территории ЛДНР или лишь тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях?

– Здесь еще такой интересный момент. По информации моих источников, имя Анатолия Бибилова в связи с Украиной упоминается в основном только в контексте различных бизнес-проектов и бизнес-интересов, но уж никак не в военном. Переводя с эзопова языка, он занимается бизнесом, а не воюет».

Законодательная инициатива выглядит довольно странно, если учесть, что именно партия «Единая Осетия» и лично Анатолий Бибилов инициировали ужесточение ценза оседлости в декабре 2021 года перед президентскими выборами.

Именно они придумали, что есть лишь один способ покинуть республику, не нарушая ценз, – по направлению органов власти. Даже если человек выехал на операцию сам, а не по направлению Минздрава, закон учитывает это время как отсутствие в республике без уважительных причин. То же касается бизнесменов, выезжающих по делам, или студентов, обучающихся в России не по направлению Россотрудничества.

У них разве нет прав, достойных внимания депутатов?

И, кстати, югоосетинские добровольцы на Донбассе воюют с 2014 года. Но почему-то в декабре 2021-го депутаты не посчитали необходимым отразить их особый статус в поправках к избирательному законодательству.

Все без исключения собеседники «Эха Кавказа» – депутаты или представители экспертного сообщества указывают именно на эту причину: чтобы обеспечить ценз Анатолию Бибилову. Но публично об этом предпочитают не говорить, из опасений выставить себя в непатриотичном свете.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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