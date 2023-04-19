Депутаты утвердили на должность омбудсмена Анас Кишмария, срок предыдущей Уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл закончился. У нового омбудсмена нет никакого опыта работы в правозащитной сфере. О том, чего ждут от нее правозащитники, какова специфика «правозащитного сознания» и легко ли быть омбудсменом, мы поговорили с юристом Майей Широковой.

Депутаты парламента Абхазии сегодня избрали нового Уполномоченного по правам человека, подавляющее большинство (32 из 35) проголосовали за Анас Кишмария.

На эту должность были представлены три кандидатуры – Гунда Джения, Диана Керселян и Анас Кишмария. Гунда Джения сняла свою кандидатуру.

Известно, что у Дианы Керселян большой опыт работы в сфере защиты прав человека, она возглавляет сеть общественных приемных неправительственной организации «Центр гуманитарных программ», которая оказывает правовую помощь уязвимым категориям граждан.

Анас Кишмария выпускница факультета психологии Петербургского университета, преподаватель педагогического факультета АГУ и специалист Центра стратегических исследований при президенте Абхазии.

О том, какие качества нужны омбудсмену, легко ли начинать осваивать эту сферу деятельности, не имея никакого опыта, чего ожидают от нового омбудсмена правозащитники, мы поговорили с юристом Майей Широковой, которая около двадцати лет работает в области защиты прав людей.

Майя Широкова считает, что институт защиты прав человека весьма актуален для Абхазии и задачей нового омбудсмена будет поддерживать ту высокую планку в работе, которую задала предыдущий абхазский омбудсмен Асида Шакрыл:

Тот тон, который задала Асида Шакрыл, та степень ответственности и серьезности подхода к данному вопросу соответствовали практически мировым стандартам

«Я на протяжении почти двадцати лет работаю в общественных приемных по правам человека и знаю, насколько важен вопрос защиты прав человека, как этот институт необходим для того, чтобы восстановить нарушенные права человека, для того, чтобы не нарушались права человека. Тот тон, который задала Асида Шакрыл, та степень ответственности и серьезности подхода к данному вопросу соответствовали практически мировым стандартам. И хотелось бы, чтобы работа данного аппарата не шла на спад, чтобы этот высокий тон, который был задан, был поддержан и развивался, потому что мы очень тесно работали с аппаратом Уполномоченного по правам человека. Они нам передавали дела людей, у которых нарушены права, но которые, допустим, еще не прошли все стадии восстановления нарушенных прав. Мне бы хотелось, чтобы работа с новым уполномоченным была так же эффективна, как и с Асидой Георгиевной.

– Майя, вы работаете в сфере защиты прав человека уже давно, скажите, вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с Анас Кишмария, которую сегодня избрали Уполномоченным по правам человека? Вы что-то можете о ней сказать в профессиональном отношении?

– Я работаю в общественных приемных по правам человека с 2004 года, сразу после того, как закончила университет. В ходе своей работы я сталкивалась с очень большим количеством правозащитников, юристов, активистов, которые занимаются правами человека, но, к сожалению, с Анас Кишмария я никогда не работала, не сталкивалась и не слышала о ее правозащитной деятельности.

– Исходя из того, что у человека нет никакого опыта в защите прав человека, что вы ожидаете от ее работы на этом поприще?

Здесь главное – выработка у человека правозащитного подхода к решению проблем. Это трудно, у человека либо есть правозащитная жилка, либо ее нет

– Исходя из того, что мы работаем в общественной приемной по правам человека, я, как и от любого должностного лица, ожидаю от нее результата. Вот, у человека есть проблема, ее надо решить, и решить не тогда, когда чиновник научится, а тогда, когда это необходимо, то есть сейчас. От этого часто зависит жизнь человека, затронуты многие аспекты его жизнедеятельности, и поэтому я жду активной работы, активного участия в решении проблем с точки зрения именно правозащитной. Здесь главное – выработка у человека правозащитного подхода к решению проблем. Это трудно, у человека либо есть правозащитная жилка, либо ее нет. Да, ее можно выработать, но на это иногда уходят годы.

– Из биографии избранного сегодня омбудсмена мы знаем, что она работала в Центре стратегических исследований при президенте. Вам, как правозащитнику, это о чем-то говорит? Имеет какое-то значение то, что человек был ориентирован на работу при президенте, на работу в государственной структуре? Это накладывает какой-то отпечаток на его деятельность, что вы об этом думаете?

– Даже не касаясь конкретно ее, я знаю по опыту, что человек, который даже некоторое время проработал в госучреждении, привыкает к определенной форме и методам работы. Это абсолютно не схоже с теми методами и формами, с которыми мы работаем в общественных приемных. Я не могу ее оценивать, потому что я ее не знаю, на самом деле, не знаю, как у нее развита правозащитная жилка, как она себе представляет эту работу, как представляет подходы к решению проблем. Но я думаю, что время покажет и очень скоро, потому что мы тесно взаимодействуем с аппаратом Уполномоченного по правам человека».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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