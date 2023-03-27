Уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл выступила в парламенте с последним в этой должности докладом. В нем она раскритиковала власти за политику самоизоляции и назвала заявление министра иностранных дел о вреде деятельности неправительственных организаций попыткой движения в сторону авторитаризма и ревизией конституции. Уходящий омбудсмен также подчеркнула, что вызывает обеспокоенность «настойчивая работа» Службы госбезопасности и Министерства юстиции по продвижению закона об «иностранных агентах».

Сегодня Уполномоченный по правам человека в РА Асида Шакрыл, которая будет оставаться на этой должности до конца месяца, представила в абхазском парламенте доклад о деятельности за 2022 год.

До этого многие наблюдатели обратили внимание на то, что в повестку дня предыдущего заседания парламента был внесен вопрос об избрании из трех кандидатов нового Уполномоченного по правам человека, и высказали недоумение: а как же без очередного годового отчета действующего? Потом выборы отложили со ссылкой на отсутствие в республике одного из кандидатов. Но в обществе продолжали обсуждать, почему деятельная Асида Шакрыл уходит, отработав только один пятилетний срок на своем посту?

Омбудсмен начала доклад с заявления, что государственные институты, в том числе и парламент, не приступили к конструктивному обсуждению остро стоящих перед государством проблем в области прав человека.

Немало нареканий прозвучало в адрес органов прокуратуры и судебной власти. По мнению омбудсмена, необходимо внести изменения в целый ряд законодательных актов, касающиеся предотвращения пыток и унижающего человеческое достоинство обращения, соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, пересмотра абсолютного запрета абортов и так далее. Немало внимания в докладе было уделено энергетическому кризису, созданию кризисного центра для детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, о чем давно ставит вопрос омбудсмен.

Далее она назвала проблему с документированием жителей восточных районов Абхазии грузинской национальности «абсолютно недопустимой»:

«Во всех докладах Уполномоченного нашли отражение и проблемы, с которыми сталкивается население восточных районов Абхазии грузинской национальности. Указывается на необходимость безотлагательного реагирования на сложившуюся крайне затруднительную в правовом и политическом отношении ситуацию. Все эти проблемы остаются актуальными и в настоящее время. Поэтому считаю важным еще раз обратить ваше внимание на их анализ, содержащийся в предыдущих докладах. Как и в предыдущие годы, сегодня мы считаем сложившуюся в районе ситуацию с проблемами в документировании жителей абсолютно недопустимой. С каждым годом решение данного вопроса осложняется и политической конъюнктурой, и нормами закона о гражданстве, о виде на жительство, бюрократическими, техническими и другими проволочками… К сожалению, сложилось впечатление, что власть пытается уйти от необходимости взять на себя ответственность за решение, безусловно, сложной гальской проблемы».

Омбудсмен сказала, что, к большому сожалению, на протяжении тридцати лет европейская политика недопуска Абхазии к участию в международном сотрудничестве в разных сферах, включая доступ к международным механизмам защиты прав человека, остается неизменной. Более того, недавнее решение Совета Европы (8.12.2022) о непринятии российских документов, выданных жителям Абхазии посольством РФ в Республике Абхазия, является серьезным шагом в сторону еще большего ужесточения политики ограничения базовых прав жителей Абхазии. Она продолжила:

«С другой стороны, не может не беспокоить политика исполнительной власти Абхазии, направленная на самоизоляцию республики, что ведет к еще более плотному закрытию Абхазии, ограничению контактов с внешним миром, что также отражается на ситуации с правами человека и ограничивает возможности жителей Абхазии, в первую очередь молодого поколения. Вызывают серьезную обеспокоенность действия МИД, противоречащие идее выстраивания отношений Абхазии с внешним миром, целесообразность которых не подвергалась сомнению даже в самые тяжелые послевоенные годы. Невозможно не отреагировать на заявления министра иностранных дел и сотрудников МИД о вреде деятельности неправительственных организаций, а также о том, что идеалы демократии якобы угрожают национальным интересам. Мы рассматриваем такие заявления как попытку подвергнуть ревизии Конституцию РА, в частности, закрепленные в ней демократические принципы, и как попытку устойчиво двигаться в сторону авторитарной системы управления. В этом контексте не меньшую обеспокоенность вызывает настойчивая работа Службы государственной безопасности и Министерства юстиции по принятию законодательных норм, ограничивающих права и свободы граждан, включая закон о так называемых иностранных агентах, направленный в первую очередь на ограничение деятельности гражданских активистов, гражданских организаций и СМИ, отстаивающих права и свободы. В связи с этим считаю важным отметить позицию депутатского корпуса, справедливо отклонившего поправки в закон «Об органах государственной безопасности». Предложенные поправки, на наш взгляд, направлены на то, чтобы узаконить в стране практику использования методов устрашения в виде вызовов на беседы, допросов в СГБ и предостережений в отношении граждан, высказывающих собственное мнение. Своим решением парламент подтвердил, что абхазское общество не намерено возрождать и укреплять разрушительную для абхазского государства авторитарную систему управления. Это вселяет оптимизм и укрепляет веру в демократию – власть народа».

В завершение Асида Шакрыл выразила надежду на то, что «следующие пять лет пройдут не в изнурительном противоборстве, а в эффективном сотрудничестве Аппарата Уполномоченного по правам человека с Народным Собранием, со структурами исполнительной и судебной власти на благо всех жителей Республики Абхазия».

Первым из парламентариев после доклада высказался председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, который отметил:

«Хочу поблагодарить вас, Асида Георгиевна. Не раз мы с вами по работе обсуждали различные вопросы. Я откровенно скажу: да, вы очень непростой человек вообще в отношениях. Но, как мне кажется, на этой должности нужен именно такой человек. Я, честно говоря, был огорчен, когда узнал, что вы не планируете продолжать эту работу. За эти годы мы не раз имели возможность удостовериться в том, насколько вы серьезно, от души относитесь к своему делу. Независимо от того, кто будет следующим Уполномоченным по правам человека, я бы хотел, чтобы он в этом плане продолжал именно вашу линию. Вы были готовы всегда и поругаться, и поссориться, и личные отношения испортить ради того, что считаете правильным. И мне кажется, на этой должности нам нужен именно такой человек».

Со словами благодарности к Шакрыл обратились и другие депутаты, включая спикера Лашу Ашуба, который вместе с тем отметил, что не со всеми положениями представленного доклада согласен. Парламент единогласно постановил принять доклад.

На крыльце законодательного органа, уходя, мы пообщались с Асидой Шакрыл, и я не мог не поинтересоваться, почему она все же не захотела продолжать дальше эту работу. «Я уже давно решила, – ответила Асида Георгиевна, – что больше пяти лет на ней задерживаться не буду».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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