Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция, посвященная прошедшей гуманитарной миссии Абхазии в Турции. Груз для пострадавших от землетрясения был доставлен на корабле из Абхазии и передан Управлению по ликвидации стихийных бедствий. Передача груза состоялась 14 апреля в городе Кахраманмараш.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, в частности, рассказал:

«6 февраля 2023 года, как вы уже знаете, в 4.17 утра в Турции произошло землетрясение силой 7,7 баллов. Конечно же, руководство нашей страны не могло не отреагировать, учитывая и то, что эта трагедия коснулась и проживающую там абхазскую диаспору. Поэтому было принято решение создать комиссию и организовать гуманитарную помощь Турции. Конечно, это оказалось не так просто, потому проведение гуманитарной миссии так затянулось. Были разные варианты, мы предлагали создать группу наших спасателей и отправить их на место бедствия, чтобы заняться поиском людей, расчищать завалы и так далее, и так далее. Но, учитывая то обстоятельство, что Абхазия – это непризнанная страна для Турции, появились сложности и от этого пришлось отказаться. Гуманитарный груз – это восемь контейнеров, около двухсот тонн. Наши соотечественники в Турции везде нас поддерживали, помогали».

Председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Алхас Барциц сообщил:

«Сто тысяч долларов – это то, что выделила республика, и плюс, учитывая тот груз, который МЧС приняло от населения, – это, я думаю, в пределах 120 тысяч долларов.

– Плюс пещера и Рицинский парк…

– Да, да. Также у нас есть ряд предпринимателей, которые приняли в этом участие. Вот Аслан Султанович Лакоба имеет в Гудаутском районе хлебозавод и предоставил две тонны муки. Рицинский реликтовый национальный парк предоставил финансовую помощь. И Новоафонская пещера».

На пресс-конференции упомянули и о помощи Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Министерства культуры Абхазии, организовавшего благотворительный концерт… Груз с предметами первой необходимости – питьевая вода, крупы, предметы гигиены, мука и другое – доставлен на корабле бесплатно благодаря помощи турецкого предпринимателя абхазского происхождения.

Алхас Барциц продолжил:

«После того как это было уже все сформировано, люди продолжали обращаться, потому что, возможно, до всех информация о сборе помощи сразу не дошла. Груз был отправлен морским путем, а наша группа в составе трех депутатов и руководителя МЧС вылетела также в Турцию. Нас встретило представительство Республики Абхазии в лице Ибрагима Авидзба, также там был Мурат Махария и другие. Когда в нашей диаспоре в Турции услышали, что приехала делегация из Абхазии с такой миссией, вы не представляете, какой там был просто ажиотаж. Они со всех регионов, со всех дернеков, как у них называются культурные центры, начали приезжать к нам на встречи, приезжать к себе. А Турция – немаленькая, около 11-12 тысяч километров нам пришлось преодолеть на транспорте, переезжая из одного региона в другой. И по 200, и по 300 наших соотечественников приходили на встречи. Со слезами на глазах обнимали нас и благодарили, что в такой трудный час Абхазия не остается в стороне».

Конечно, масштабы помощи, которую могла оказать Турции маленькая Абхазия, несравнимы с той, которую оказывали ей крупные державы, но, как подчеркивали участники пресс-конференции, в Турции и эта помощь не осталась незамеченной.

Впрочем, обратили на нее внимание и представители Грузии. По-своему, конечно, обратили. Мы уже привыкли к тому, что грузинские дипломаты чинят препятствия даже детям из Абхазии в их поездках на спортивные соревнования, для участия в концертах и прочем. Но даже оказание помощи от Абхазии попавшим в беду от землетрясения людям для них предосудительно. Тот же Барциц говорит:

«Здесь ни для кого не секрет. Грузинская сторона бурно отреагировала, начала писать во всевозможные структуры – что Абхазия непризнанная, как вы можете принимать от них любой груз… На это турецкая сторона адекватно отреагировала и сказала, что у Абхазии в Турции большая диаспора, и мы не можем от руки помощи отворачиваться только потому, что кто-то говорит о политических обстоятельствах; мы этот груз с благодарностью примем».

Парламентарий Инар Гицба подчеркнул: тот факт, что, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, товары с абхазской маркировкой попали в таможенную зону Турции, – «неплохой задел» на перспективу.

Глава МЧС добавил, что не весь гуманитарный груз, собранный жителями Абхазии, отправили в Турцию, так как в некоторых вещах там не было необходимости. По решению ведомства оставшуюся часть вскоре отправят на Донбасс.

С Сирией дипломатические отношения у Абхазии есть, но гораздо больше проблем в логистике, доставке грузов. Правительством Абхазии так же, через Госкомитет по репатриации, было выделено для пострадавших от землетрясения сирийцев 200 тысяч долларов. Сирийская сторона изъявила желание получить помощь в денежной форме через дипломатические каналы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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