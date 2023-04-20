Медиа-клуб «Апсны-Иахьа» публикует интервью с заместителем председателя Госкомитета РА по репатриации Астамуром Багателия. Он сообщил, что около 4500 репатриантов переехали в Абхазию за последние 20 лет.

«Наиболее многочисленное возвращение соотечественников на историческую родину было в 2013 году из Сирии. В период с 2013 по 2018 год из Сирии в Абхазию репатриировалось около 700 человек – этому способствовали в каком-то смысле события на Ближнем Востоке, так называемая арабская весна и гражданская война. Государством тогда была проделана большая и кропотливая работа по организации акции по переселению соотечественников», – сказал Багателия. По его словам, самый успешный год по репатриации был 2018-й. В основном сограждане проживают в Турции, Сирии, Иордании, а также в России.

На балансе фонда по репатриации около 300 частных домов и квартир, также продолжаются работы по строительству жилищного фонда

Госкомитет оказывает разностороннюю поддержку как в вопросах размещения и социальной поддержки, так и в вопросах адаптации. Астамур Багателия пояснил: «Ходатайствуем в дошкольные и школьные учреждения, в университет, в колледжи, оплачиваем 50% стоимости обучения в университете. Социально уязвимым семьям оказываем материальную помощь, поощрения – за бракосочетание (50 тыс. руб.), за рождение первого ребенка – 30 тыс. руб., и, соответственно, за второго – 40 тыс. руб., третьего – 50 тыс. рублей… После того как человек получает абхазское гражданство, он обращается в комитет за статусом репатрианта, подает заявление, и мы коллегиально, в зависимости от документации, от того, будет ли он здесь находиться, адаптированы ли дети, принимаем решение на комиссии, может он получить жилье или нет. На балансе фонда по репатриации около 300 частных домов и квартир, также продолжаются работы по строительству жилищного фонда. Ранее некоторым предоставлялась квартира под ключ, сейчас уже нет. Эта квартира, которая выдана репатрианту, она в собственности государства, и он не имеет права ее продавать в том случае, если решит уехать».

Говоря о тех, кто приехал в Абхазию, получил гражданство и статус репатрианта, но не смог обосноваться и уехал, Багателия отметил, что статистика не ведется, но факт присутствует. «Их значительно меньше, чем тех, кто остался. За 30-летний период через госкомитет получили гражданство 11 тысяч человек, а статус репатрианта получили около семи тысяч человек. Сейчас статусом репатрианта обладают 280 человек», – сказал он.

Статус репатрианта дается на пять лет, и его нельзя продлить.

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Агентство социальной информации «Апсны» публикует комментарий члена директоров Центра гуманитарных программ Лианы Кварчелия:

Грузии следовало бы признать реальность, в которой Абхазия – отдельная страна. И тогда мы будем жить как добрые соседи

«Столько извинений в адрес грузинской стороны по поводу упоминания Абхазии в бортовом журнале венгерской авиакомпании Wizz Air, что выгладит это довольно комично. Не удивлюсь, если вынудят возместить финансово «моральный ущерб», доведя ситуацию до полного абсурда. Отслеживание грузинской стороной любого упоминания Абхазии как отдельного субъекта выглядит довольно мелочно, если не сказать больше. Грузии следовало бы признать реальность, в которой Абхазия – отдельная страна. И тогда мы будем жить как добрые соседи. Вот это был бы достойный выход для грузинского общества, которое так ценит свободу».

Издание уточняет, что в журнале для пассажиров венгерской авиакомпании Wizz Air Абхазия была упомянута как отдельное государство, что вызвало резкую и, как всегда, неоправданно бурную реакцию с грузинской стороны. Объединение аэропортов Грузии, подключив к участию МИД и Посольство Грузии в Венгрии, обратилось в авиакомпанию, которая не только исправила «ошибку», но и принесла извинения.

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) написал на своей странице в Facebook:

Сейчас хотелось бы меньше громких слов, а больше конкретных системных решений, иначе, если мы продолжим жить словно несмышленые дети, не раз еще встретим тяжелые дни

«К сожалению, только пройдя через несчастье, мы учимся чему-либо. Когда в авариях погибают люди, мы вспоминаем о безопасности на дорогах. Когда исчезают вековые самшитовые рощи и красивейшие пальмы, мы задумываемся о важности экологического мониторинга. Сейчас, когда какой-то подлец совершил акт вандализма на Лыхнашта, мы осознали, что историко-культурное наследие необходимо оберегать. Мы, хочется верить, приведем в порядок Лыхнашта и, может быть, огородим остатки княжеского дворца, которые давно превратились в загон для местных лошадей, и, хочется надеяться, назначим ответственных за поддержание порядка. Может быть, мы даже перестанем разбирать памятники архитектуры на кирпичи, хотя вряд ли. Может быть, наученные трагическими событиями в Турции, наши власти станут требовать проведения сейсмологической экспертизы для строящихся объектов, чтобы обезопасить свой народ от подобного несчастья в будущем. Может быть, а сейчас хотелось бы меньше громких слов, а больше конкретных системных решений, иначе, если мы продолжим жить словно несмышленые дети, не раз еще встретим тяжелые дни, подобные этому».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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