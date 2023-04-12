Вчера председатель СГБ республики Роберт Киут доложил президенту Аслану Бжания о задержании двух граждан Абхазии, подозреваемых в повреждении кавказской липы, растущей уже почти полтора века на исторической поляне в центре крупнейшего села страны Лыхны.

Обращаясь к главе государства, Роберт Киут сообщил:

«Аслан Георгиевич! Сотрудники Службы государственной безопасности провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к повреждению исторического дерева в селе Лыхны. В ходе данных мероприятий нами были установлены двое граждан Республики Абхазия, которые задержаны и по ним проводятся следственные мероприятия. В настоящее время с учетом наличия доказательств, собранных в ходе данной работы, можно говорить об их причастности к данному преступлению. СГБ прорабатывает ряд версий, в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки в Республике Абхазия».

Имена подозреваемых в сообщении СГБ пока не разглашаются. Примерный возраст подозреваемых – от 40 лет и выше.

Вот несколько выложенных сразу же откликов в абхазском интернет-сообществе:

«На Лыхнашта их! Пусть судят старейшины! При всем народе!»;

«Дерево царей пережило, коммунистов, а идиотов не смогло»;

«Кто и откуда они? Озвучьте фамилии, чтобы все знали этих «героев»;

«Фамилии причем? Кто виноват в их дебилизме? Они сами. А не вся фамилия».

По поводу последнего отклика люди рассуждали, что хоть и есть болезненно реагирующие на обнародование их фамилии, к которой принадлежат фигурирующие в негативном свете, но она все равно будет рано или поздно объявлена – когда правоохранители сочтут это нужным.

Кстати, в соцсетях уже выложены и фото этих братьев-подозреваемых, названы их фамилия и место жительства – одно из сел Очамчырского района. Как видите, я тоже их не называю. К чему торопиться до появления официальной информации? Наверняка скоро она будет.

Что касается мотивов, то в соцсетях активнее всего обсуждается вот какой. Пишут, что и в своем районе подозреваемые раньше тоже проделали подобную операцию с другим деревом, что это какие-то религиозные фанатики, «сектанты». Если это так, то тут нельзя не заговорить о невежестве, которое присуще отдельным представителям всех этносов, рас, вероисповеданий и так далее.

Наблюдатели в Абхазии не сомневались, что после появления информации про акт вандализма (некоторые писали: терроризма), совершенного под покровом темноты вечером 5 апреля, и бурной реакции на него в абхазском обществе многие грузинские интернет-комментаторы отреагируют на это с ехидством: вот, мол, апсуа-язычники, с их поклонением священным деревьям и тому подобному! Однако никакого отношения эта древняя кавказская липа ни к каким религиям, в том числе традиционной абхазской, не имеет, особое отношение к нему абхазов основано на том, что это живой свидетель важнейших исторических событий, народных сходов, на которых обсуждались судьбоносные для всего этноса вопросы!

Нужно признать, что и на абхазской стороне встречаются люди, склонные к мистицизму, превращению исторического в сакральное, что проявилось и в ходе обсуждения «покушения» на липу. И вполне вероятно, что «братья-пильщики» внушили в свое время себе, или кто-то им внушил, будто борьба с такими знаковыми деревьями – это борьба с некими языческими обычаями и обрядами. Но, повторюсь, это пока одна из версий, обсуждаемых в соцсетях.

Напомню: в минувшую пятницу в эфире «Эха Кавказа» абхазский историк Сослан Салакая высказал мнение, что эта липа стояла уже и во время Лыхненского восстания 1866 года. Подтверждением тому был и возраст липы в двести лет, который назвал до этого в интервью СМИ виднейший абхазский ботаник Сергей Бебия. Но он же спустя несколько дней сообщил, что, судя по годовым кольцам, этому дереву 147 лет. То есть оно появилось спустя десять лет после названного восстания, вспыхнувшего именно на Лыхнаште.

Впрочем, это, конечно, отнюдь не умаляет значения дерева как некоей исторической реликвии для Абхазии; к тому же изначально о его возрасте и говорили как о полутора веках.

Легко предсказуемо было, как сработают в данном случае стереотипы мышления политизированных граждан. В частных беседах сторонники власти высказывали убеждение, что за совершенным стоят люди, которые хотят ввергнуть страну в политический кризис и сместить властную команду, а противники ее рассуждали о том, что случившееся – квинтэссенция той моральной деградации, до которой довела общество власть.

Информация о порезанном вкруговую старом дереве вместе с видео об этом распространилась в соцсетях вечером в четверг 6 апреля, а в пятницу 7-го на Лыхненскую поляну начали съезжаться люди из разных уголков Абхазии. Они не только делились своим возмущением и версиями о том, у кого могла подняться рука на живую историческую реликвию, но и предпринимали возможные меры по «врачеванию» дерева. С годами в стволе почти двадцатиметровой липы, окружность которого превышает шесть метров, образовалось огромное дупло. Чтобы дерево не упало, в это дупло поместили железобетонную конструкцию, приезжала бетономешалка. В «заживлении» повреждений, глубина которых доходила до 15-20 сантиметров, специалисты использовали садовый вар и кору. Места порезов скрепили железными скобами. В работе по спасению липы экологам помогали крестьяне, сотрудники милиции, молодежь.

Оба абхазских телеканала посвятили чуть ли не весь вечер пятницы репортажам с Лыхнашты, на которой побывало и руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания.

Несмотря на проливной дождь в субботу, 8 апреля, была произведена частичная обрезка кроны липы для того, чтобы облегчить нагрузку на ствол и снизить так называемую парусность. На следующий день приступили к созданию мостиков для восстановления сокодвижения в поврежденной липе. Директор Института экологии Роман Дбар говорит, что в течение полутора – двух месяцев будет понятно, вжился ли мостик и началось ли по нему движение соков. Но он считает, что нужно воспользоваться пусть даже минимальным шансом для того, чтобы сохранить дерево. При этом, проведя беседы со многими людьми, он склоняется к мысли, что есть необходимость произвести выбор в лесах молодых саженцев кавказской липы, которые ориентировочно имели бы возраст от 10 до 15 лет, и высадить три на поляне Лыхнашта рядом с этим деревом, на более подходящем месте.

Одна активистка Фейсбука поделилась своими чувствами: несмотря на всю дикость совершенного «пильщиком», она испытала душевный подъем и гордость, глядя на то, как народ откликнулся на произошедшее.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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