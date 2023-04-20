Сегодня в Цхинвале простились с Сосланом Валиевым (Цугри). Убийство мужчины с особенностями развития экс-«вагнеровцем» Георгием Сиукаевым, недавно вернувшимся из Украины, вызвало огромный общественный резонанс в Южной Осетии. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, что их шокировало в этом преступлении и чем им запомнился Сослан.

Алана: Меня эта весть потрясла, в первую очередь потому, что этот человек был болен, и все это знали. Что бы он ни говорил, нужно было просто пройти мимо. Также жителям Южной Осетии было тяжело потому, что у него была страница в Инстаграме, там было много смешных видео. Он стал уже символом площади, его все знали. Но больше всего мне было обидно из-за того, что он был болен, его нельзя было трогать. Что бы он ни говорил, нужно было пройти мимо. Я не думаю, что он что-то говорил, и даже если так, они не должны были его трогать.

Дина: Я считаю, что любая жизнь ценна и важна. Но это преступление еще более жестокое, потому что Сослан был человеком больным, все это знали, все снисходительно к нему относились. Мне кажется, он много лет был таким символом города, был очень радушным и доброжелательным. Даже когда выпивал, никогда не впадал в агрессию.

Виталий: Это преступление меня не просто потрясло, оно меня разорвало. Это было убийство старого уютного города, того, который мы любили. Было очень больно. Опять у нас что-то безвозвратно потеряно, начиная с человечности и заканчивая особым шиком этого города. Больно, до сих пор очень больно. Не знаю, что там произошло и как, но меня потрясло, что человек может вот так просто взять и зарезать другого человека. Не знаю за что. У нас странная тенденция в последнее время с этими убийствами.

Элина: Это произошло внезапно, потому и потрясло. Тем более, убийство такое. Я его лично не знала, иногда встречала на улице, он всегда бывал на всех праздниках. Очень жалко, что с ним произошло такое. Я не думаю, что это убийство было случайным. Не знаю, какие могли быть причины поднять на него руку, но это все было необоснованно. Мы все знали, что он был безобидным.

Алина: Он часто гулял по центру. Однажды попросил у меня 100 рублей у банкомата. Я дала ему эти 100 рублей. Меня больше всего шокировал способ убийства. Как так можно, что в современном, развитом обществе, у нас, в Южной Осетии, люди просто ходят по городу и тычут друг в друга ножами! Шокировали эти кадры в соцсетях, как здоровые парни бегают за этим больным человеком, пугают его, буквально загоняют. Хочется, чтобы подобных инцидентов больше никогда не происходило ни в республике, ни в городе. Хочется чувствовать себя в безопасности. Конкретно это преступление, конечно, повлияло на меня, я не чувствую себя в безопасности. Как так происходит, что человек, вернувшийся с войны, человек, который уже сидел за убийство другого человека, спокойно ходит по городу с оружием?! Неважно, какое оружие – пистолет или нож.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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