«Чисто европейские продукты». Что продается в абхазском Duty Free?

31 августа прошлого года «Апсны Дьюти», филиал российской «Дьюти Фри Альянс», получил разрешение на строительство магазина беспошлинной торговли в поселке Чубурхинджи у моста через реку Ингури. Сейчас перед кабинами паспортного контроля на административной границе Абхазия-Самегрело стоит одноэтажное белое здание. В магазине высокие окна, на здании большими красными буквами написано по-английски: DUTY FREE.

После пасхальных праздников в магазине вас бы встретили только продавцы - две местные женщины из Гали и один абхаз. «Абхазский Duty Free» разве что размерами и ассортиментом товаров отличается от магазинов, которые можно увидеть в различных аэропортах Европы.

«Мартини» и другие бренды напитков, духи Versace, сигареты, сладости... — на прилавках те же товары, что и в любом другом магазине мира. «Это чисто европейская продукция», — говорит продавщица.

Цена на всю продукцию указана на этикетке в евро, но оплата возможна только в российских рублях. Иными словами, если у вас в кармане или на банковской карте есть лари, евро, доллары или другая валюта, вы ничего не сможете купить в «Апсны Дьюти». Разменять деньги там же, в магазине, невозможно. Поэтому тем, у кого нет рублей, остается только осмотреть прилавки и уйти из магазина с пустыми руками.

Если, например, блок сигарет Sobranie, Winston, Parliament на обычном рынке Абхазии стоит 3000 рублей [90 лари], в Duty Free их можно купить за 1500 [45 лари]. Вдвое снижены цены и на алкогольные напитки, но не на сладости. К примеру, Fruit-tella, HARIBO и другие конфеты в два раза дороже, чем в местных магазинах.

Местные жители говорят грузинской службе Радио Свобода («Радио Тависуплеба»), что сигареты из «Апсны Дьюти» невозможно провезти на территорию, контролируемую ни абхазской, ни грузинской стороной.

«Продукция, которая в сравнении с другими магазинами продается за полцены, как мы знаем, безакцизная, и поэтому у нее низкая цена. Если я куплю ее в «Дьюти фри», я не провезу ее ни туда, ни сюда, поскольку пересекать границу с безакцизной продукцией запрещено. Может быть, тайно или за взятку, но по закону, как сказали нам абхазские таможенники, они имеют право запретить вам провоз, поскольку продукция безакцизная. В основном это товары, изъятые на границах при нелегальной перевозке, поэтому они и продаются за полцены», – рассказывает житель Гальского района, который пожелал остаться неизвестным.

Абхазскому экономисту, научному сотруднику Института экономики Ахре Аристава идея открытия магазинов беспошлинной торговли в приграничной зоне не нравилась с самого начала. В октябре прошлого года он заявил «Эху Кавказа», что «Дьюти фри» принесет экономике Абхазии больше вреда, чем прибыли:

«Косвенный ущерб заключается в том, что могли заработать наши предприниматели, которые производят значительную часть линейки товаров, подпадающих под акцизы, – это водка, вина, есть даже производители сигарет, есть производители пива. Они оказались беззащитны в этой ситуации, вы представьте, заходит сюда товар вообще без налога!»

Говоря об отчете таможенной службы о собираемости акцизов, он добавил:

«Надо создавать комиссию и разбираться: то ли это банальная контрабанда, то ли это дьюти фри или еще какое-то другое событие».

Сейчас в нескольких шагах от этого магазина строится еще один пункт беспошлинной торговли. Это будет уже пятый подобный магазин в Абхазии – еще три действуют на КПП Псоу.

По распоряжению правительства самопровозглашенной республики Абхазия у Ингурского моста его строит компания «Куазан МБТ». В нем, как ожидается, будет продаваться похожая продукция.

Согласно указу, график работы, порядок ввоза, хранения и переработки товаров компания должна согласовывать с координационным советом таможенного поста.

В исследовании Миссии Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) говорится: когда мост открыт, ежедневно КПП Ингури пересекают до 2580 человек.