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Сухуми

«Чисто европейские продукты». Что продается в абхазском Duty Free?

DUTY FREE у Ингурского моста

Несколько месяцев назад на абхазской стороне моста через реку Ингури открылся пункт беспошлинной торговли. В магазин могут попасть только те, кто выезжает из Абхазии после прохождения «паспортного контроля».

31 августа прошлого года «Апсны Дьюти», филиал российской «Дьюти Фри Альянс», получил разрешение на строительство магазина беспошлинной торговли в поселке Чубурхинджи у моста через реку Ингури. Сейчас перед кабинами паспортного контроля на административной границе Абхазия-Самегрело стоит одноэтажное белое здание. В магазине высокие окна, на здании большими красными буквами написано по-английски: DUTY FREE.

Алкогольные напитки: Malibu, King Robert, Lauders, Berchovka, Riga Black и др.
Алкогольные напитки: Malibu, King Robert, Lauders, Berchovka, Riga Black и др.

После пасхальных праздников в магазине вас бы встретили только продавцы - две местные женщины из Гали и один абхаз. «Абхазский Duty Free» разве что размерами и ассортиментом товаров отличается от магазинов, которые можно увидеть в различных аэропортах Европы.

«Мартини» и другие бренды напитков, духи Versace, сигареты, сладости... — на прилавках те же товары, что и в любом другом магазине мира. «Это чисто европейская продукция», — говорит продавщица.

Цена на всю продукцию указана на этикетке в евро, но оплата возможна только в российских рублях. Иными словами, если у вас в кармане или на банковской карте есть лари, евро, доллары или другая валюта, вы ничего не сможете купить в «Апсны Дьюти». Разменять деньги там же, в магазине, невозможно. Поэтому тем, у кого нет рублей, остается только осмотреть прилавки и уйти из магазина с пустыми руками.

Если, например, блок сигарет Sobranie, Winston, Parliament на обычном рынке Абхазии стоит 3000 рублей [90 лари], в Duty Free их можно купить за 1500 [45 лари]. Вдвое снижены цены и на алкогольные напитки, но не на сладости. К примеру, Fruit-tella, HARIBO и другие конфеты в два раза дороже, чем в местных магазинах.

Сладости в абхазском Duty Free
Сладости в абхазском Duty Free

Местные жители говорят грузинской службе Радио Свобода («Радио Тависуплеба»), что сигареты из «Апсны Дьюти» невозможно провезти на территорию, контролируемую ни абхазской, ни грузинской стороной.

Алкогольные напитки
Алкогольные напитки

«Продукция, которая в сравнении с другими магазинами продается за полцены, как мы знаем, безакцизная, и поэтому у нее низкая цена. Если я куплю ее в «Дьюти фри», я не провезу ее ни туда, ни сюда, поскольку пересекать границу с безакцизной продукцией запрещено. Может быть, тайно или за взятку, но по закону, как сказали нам абхазские таможенники, они имеют право запретить вам провоз, поскольку продукция безакцизная. В основном это товары, изъятые на границах при нелегальной перевозке, поэтому они и продаются за полцены», – рассказывает житель Гальского района, который пожелал остаться неизвестным.

Абхазскому экономисту, научному сотруднику Института экономики Ахре Аристава идея открытия магазинов беспошлинной торговли в приграничной зоне не нравилась с самого начала. В октябре прошлого года он заявил «Эху Кавказа», что «Дьюти фри» принесет экономике Абхазии больше вреда, чем прибыли:

«Косвенный ущерб заключается в том, что могли заработать наши предприниматели, которые производят значительную часть линейки товаров, подпадающих под акцизы, – это водка, вина, есть даже производители сигарет, есть производители пива. Они оказались беззащитны в этой ситуации, вы представьте, заходит сюда товар вообще без налога!»

Говоря об отчете таможенной службы о собираемости акцизов, он добавил:

«Надо создавать комиссию и разбираться: то ли это банальная контрабанда, то ли это дьюти фри или еще какое-то другое событие».

Сейчас в нескольких шагах от этого магазина строится еще один пункт беспошлинной торговли. Это будет уже пятый подобный магазин в Абхазии – еще три действуют на КПП Псоу.

Строительство нового магазина
Строительство нового магазина

По распоряжению правительства самопровозглашенной республики Абхазия у Ингурского моста его строит компания «Куазан МБТ». В нем, как ожидается, будет продаваться похожая продукция.

Согласно указу, график работы, порядок ввоза, хранения и переработки товаров компания должна согласовывать с координационным советом таможенного поста.

В исследовании Миссии Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) говорится: когда мост открыт, ежедневно КПП Ингури пересекают до 2580 человек.

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