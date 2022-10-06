Правительство Абхазии дало разрешение на организацию пятого магазина беспошлинной торговли, он будет вторым на территории КПП «Ингур». О пользе и вреде экономике от этих магазинов и политическом смысле их существования рассказал «Эху Кавказа» экономист Ахра Аристава.

В социальных сетях распространили распоряжение кабинета министров Республики Абхазия, подписанное премьером Александром Анквабом 16 сентября этого года, которое разрешает ООО «Куазан МБТ» использовать территорию в пределах контрольно-пропускного пункта «Ингур» на абхазо-грузинской границе в селе Хяцха Галского района для организации магазина беспошлинной торговли. Это уже пятый магазин дьюти фри в Абхазии. Три из них работают на российско-абхазской границе на КПП «Псоу» и уже второй магазин планируется открыть на КПП «Ингур».

В чем смысл работы магазинов дьюти фри для Абхазии, какую пользу они приносят экономике или какой вред, рассказал экономист и научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава.

По его словам, везде в мире магазины дьюти фри открываются в портах и аэропортах, в тех странах, которые являются пунктами пересадки. В Абхазии этого нет, поэтому открытие таких магазинов в приграничной зоне нецелесообразно. Аристава уверен, что эти торговые объекты наносят больше вреда, чем приносят прибыли. В качестве аргумента он привел в пример отчет налоговой службы о собираемости акцизов:

«Недобор по акцизному налогу за восемь месяцев этого года составил 460 млн рублей. Это означает, что товарные потоки вышли из-под контроля государства. Объяснение руководства таможни, что сорвались контракты или были проблемы с логистикой, неубедительно, потому что все товарные группы, подпадающие под акцизный налог, в торговле присутствовали, никакого дефицита ни по одному товару не наблюдалось в Абхазии. Если говорить откровенно, это чрезвычайная ситуация, почти полмиллиарда рублей не собрано только с одного налога. Это значит, что эта группа товаров ушла в тень, государству наносится колоссальный ущерб. Почему это происходит? Надо создавать комиссию и разбираться: то ли это банальная контрабанда, то ли это дьюти фри или еще какое-то другое событие».

С момента открытия магазинов дьюти фри, сказал Ахра Аристава, не раз выступали министры финансов, эксперты, которые говорили о том, что эти магазины создают условия для того, чтобы государство недополучало серьезную часть доходов, так как освобождены от уплаты большей части налогов.

На вопрос о том, как он относился, когда работал в правительстве несколько лет назад при президенте Рауле Хаджимба, к открытию магазинов дьюти фри на «Псоу», Ахра Аристава сказал, что и тогда был против. Но если тогда еще могли быть какие-то сомнения в их целесообразности, то сейчас уже есть большая практика и все стало очевидно: помимо прямого ущерба из-за отсутствия акцизного налога магазины беспошлинной торговли наносят еще и существенный косвенный вред экономике:

«Косвенный ущерб заключается в том, что могли заработать наши предприниматели, которые производят значительную часть линейки товаров, подпадающих под акцизы, это водка, вина, есть даже производители сигарет, есть производители пива. Они оказались беззащитны в этой ситуации, вы представьте, заходит сюда товар вообще без налога! Надо как-то соизмерять все эти последствия».

Открытие очередного магазина дьюти фри, как отметил Ахра Аристава, противоречит логике действующей власти, которая, с одной стороны, разрешает организацию магазина на границе с Грузией, а с другой стороны, все время пугает население угрозой военной агрессии со стороны Грузии и неделю спустя издает распоряжение о мобилизационных мерах в преддверии возможной войны:

«У нас есть информация о том, как наша торговля взаимодействует с торговлей Республики Грузии, мы все это знаем. В режиме запрета в Абхазию все равно проникает большая группа товаров из Грузии – от продовольственной группы до мебели, запчастей и всего прочего. А теперь если вы даете разрешение на открытие магазина дьюти фри, то вы прямо или косвенно эту торговлю поощряете. И она будет только увеличиваться и будет носить полулегальный, полутеневой характер. Может быть, это связано с транзитом, о котором представители власти много говорили и рассуждали, но те же представители власти сами себе противоречат: один представитель власти – министр иностранных дел говорит, что угроза войны со стороны Грузии очень высокая, а с другой стороны, премьер-министр дает разрешение на дьюти фри. Это все не укладывается в единую логику».

Эксперт уверен, что если угроза войны реальная, то ни один предприниматель не будет тратить деньги и вкладываться в строительство объекта на границе с Грузией. И тогда создается впечатление, что власть искусственно раздувает угрозу, чтобы отвлечь внимание от таких проблем, как передача в собственность Российской Федерации части территории Пицунды, от энергетики, от вопросов недвижимости и так далее. Заявления о реальной угрозе должны подкрепляться какими-то серьезными аргументами. А между тем недавно появилась информация о том, что депутаты грузинского парламента подняли шум из-за того, что представители США и Евросоюза в кулуарных беседах фактически подталкивают их к открытию второго фронта против России. При этом они говорят, что не хотят войны.

Настраивать народ на войну без оснований чревато тем, что в следующий раз, когда такая угроза будет реальной, люди могут не поверить правительству. В связи со всем сказанным эксперт сделал вывод, что политика правительства носит не цельный и созидательный, а хаотичный характер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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