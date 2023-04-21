Газета «Республика» обращается к теме архитектурного облика Цхинвала. В материале говорится, что от Старого Цхинвала мало что осталось. В свое время это был первый автовокзал в городе и первый гостиничный комплекс. Автор гадает, какая участь постигнет это старое здание. Бывший министр строительства Эдуард Дзагоев заверял накануне сноса Старого моста, что строительство нового объекта «предполагает расширение проезжей части и тротуаров с прилегающими к мосту историческими зданиями». «Тогда это звучало как гарантия того, что разрушение старины ограничится только Старым мостом. А это значит, что точно не будут тронуты ни здание Военкомата, ни уже названный дом №13, ни, тем более, историческое здание с резными балконами. Ныне Дзагоев смещен с должности. Значит ли это, что новый руководитель ведомства уже не обременен обещаниями своего предшественника?» – размышляет автор и напоминает новому министру Константину Елдзарову название ведомства: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. «Пока что его руководители за все минувшие годы больше занимаются строительством, не обращая внимания на то, что в круг их внимания входит и архитектура. Архитектура, которая в условиях столицы независимого, признанного государства должна оставаться оригинальной, а не тупо повторять шаблоны. И уж если наш город, благодаря руководству Минстроя, лишился оригинального Старого моста, то его новая версия не должна производить меньшее впечатление», – считает «Республика».

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Много вопросов к руководству Министерства строительства и у блогера Алана Парастаева. Он комментирует новость о визите министра экономического развития России Дмитрия Вольвача. Он посетил место строительство нового моста через реку Лиахва в центре Цхинвала. Высокопоставленного гостя сопровождал министр строительства Южной Осетии Константин Елдзаров. Он рассказал о причинах задержек строительства. Дело, по его словам, в старой технике, а новую через перевал привезти невозможно. Блогер задается вопросами: «Почему, когда решили рушить Старый мост, не поинтересовались насчет техники для его строительства? Или это по канонам строительства делается уже в процессе реконструкции?» Парастаев напоминает о недавнем интервью, в котором Елдзаров уверял журналистов, что работы ведутся и будут завершены согласно графику. Удивило блогера еще одно заявление Елдзарова. Оказалось, что внешний вид строящегося моста еще не определен. «Но как же так получилось, ведь в прошлом году, когда мост только готовился к сносу, сторонников сохранения этого исторического объекта Цхинвала власти в лице министра строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуарда Дзагоева уверяли, что «Старый мост» будет реконструирован в прежнем виде, и даже показывали чертежи и эскизы будущего внешнего вида», – напоминает блогер.

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Газета «Южная Осетия» публикует интервью c новым министром внутренних дел Аланом Гучмазовым. В числе приоритетных направлений он назвал борьбу с наркоманией. «Проведенный ранее МВД анализ показывает, что действующий закон РЮО «Об административной и уголовной ответственности за незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» недостаточно эффективен. Поэтому нами разрабатывается проект закона о внесении изменений в данный закон для ужесточения мер употребления, хранения и распространения наркотических и психотропных веществ. Проект закона будет представлен на рассмотрение в парламент для дальнейшего принятия. Надеемся, что в этом году закон заработает уже в новом издании», – говорит Гучмазов. Приоритетным направлением деятельности МВД он назвал и работу Управления собственной безопасности. «Именно сотрудники УСБ ведут контроль за недопущением нарушений законности и правопорядка сотрудниками ведомства, включая коррупционную составляющую, причастность к распространению или даже употреблению наркотических и психотропных веществ», – цитирует Гучмазова газета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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